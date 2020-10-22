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23 фотографии, которые вернулись к жизни благодаря Photoshop

23 фотографии, которые вернулись к жизни благодаря Photoshop (23 фото)

Автор:
22 октября 2020 12:47
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: вернули к жизни   восстановление фото   реставрация   реставрация фотографий   ретуширование   ретушь фото   фотошоп   
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Татьяна Дьяченко из Днепропетровска (Украина) занимается полезным и нужным делом: возвращает людям память о прошлом, реставрируя старые фотографии. Студия Digital Art Gallery, в которой она работает, подарила вторую жизнь уже сотням архивных снимков!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вернули к жизни   восстановление фото   реставрация   реставрация фотографий   ретуширование   ретушь фото   фотошоп   
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1  комментарий
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Vasil 7 минут назад
В большинстве случаев на отретушированной фотографии уже другой человек.
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