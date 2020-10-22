23 фотографии, которые вернулись к жизни благодаря Photoshop

Татьяна Дьяченко из Днепропетровска (Украина) занимается полезным и нужным делом: возвращает людям память о прошлом, реставрируя старые фотографии. Студия Digital Art Gallery, в которой она работает, подарила вторую жизнь уже сотням архивных снимков!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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