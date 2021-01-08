Уроки Фотошоп Раскрашиваем чёрно-белое фото

1. В предыдущем уроке добавили цвет к историческому фотопортрету Эдварда Кёртиса 1908г, применяя простые методы «color balance». Что нужно делать, если на снимке находятся многосложные объекты, такие как растительность, листья, ветки и т.п. И к тому же, не всегда имеющие четкие границы. Обрабатывать отдельно каждый куст или дерево займет много времени. Да и инструменты «выделения» не всегда могут корректно реализовать эту задачу.