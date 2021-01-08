Уроки Фотошоп Раскрашиваем чёрно-белое фото

Раскрашиваем чёрно-белое фотографий со сложными, многогранными объектами не имеющих четких границ.
«Бессмертный полк», Людмила Павличенко самая результативная женщина снайпер в мировой истории. Подтверждено 309 убитых нацистов, выиграно 39 снайперских дуэлей. «Лучшие представители нацисткой Германии лежали у её ног». В 40-ых годах, в США, ей посвящали песни, стихи и сигареты «Lady Death
Загружаем исторический фотопортрет 1942г. Выполняем стандартные манипуляции для старого выцветшего изображения: удаление зернистости, трещин и царапин, яркость, контраст и т.д Это необходимо выполнить перед раскрашиванием. Хотите стать профессионалом, используйте в качестве основной программы adobe Photoshop и вспомогательной adobe lightroom.
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Раскрашиваем чёрно-белое фот
1. В предыдущем уроке добавили цвет к историческому фотопортрету Эдварда Кёртиса 1908г, применяя простые методы «color balance». Что нужно делать, если на снимке находятся многосложные объекты, такие как растительность, листья, ветки и т.п. И к тому же, не всегда имеющие четкие границы. Обрабатывать отдельно каждый куст или дерево займет много времени. Да и инструменты «выделения» не всегда могут корректно реализовать эту задачу.
Разбиваем изображение на несколько слоёв
Выделяем, копируем, вставляем соответствующие фрагменты. В нашем, конкретном случае это:
-Лицо, руки;
-Маскхалат;
-Гимнастёрка, головной убор;
-Снайперская винтовка;
-Задний план: лес, небо, трава и так далее;
Выделяем, копируем, вставляем соответствующие фрагменты. В нашем, конкретном случае это:
-Лицо, руки;
-Маскхалат;
-Гимнастёрка, головной убор;
-Снайперская винтовка;
-Задний план: лес, небо, трава и так далее;
Добавление цвета
2. Окрашиваем все слои, за исключением фона. Применяем инструмент «цветовой баланс» Ctr+B, «насыщенность» \ «сочность», Ctr+U, +Y. Не будем останавливаться на этом процессе, более подробно он рассмотрен в предшествующем занятии. После завершения манипуляций над «снайпером», переходим к «окружению».
«Отделяем» лес от неба, темные детали от светлых. Image- Adjustments- selective color (выборочная коррекция цвета). Приблизительные параметры для вкладки:
«Белый» +100% голубой, -100% желтый;
«Серый» -30% голубой +50% желтый;
«Белый» +100% голубой, -100% желтый;
«Серый» -30% голубой +50% желтый;
Эту процедуру можно повторить несколько раз, с разными настройками до получения желаемого результата. Так же, добавить \ убавить красочность. Нет точных правил, все зависит от вашего художественного вкуса и чувства прекрасного. Здесь, лишь, показаны основные приёмы и направления работы. В конечном итоге, деревья должны иметь желто-зелёные полутона, небосвод – синий.
Цветовая коррекция, финальная обработка
-Свет;
-Тени;
-Средние тона;
По исполнении всех выше перечисленных операций, наша картинка всё еще смотрится механической и не натуральной, как будто его снимали на чёрно-белую плёнку.
-Тени;
-Средние тона;
По исполнении всех выше перечисленных операций, наша картинка всё еще смотрится механической и не натуральной, как будто его снимали на чёрно-белую плёнку.
Элементарными и несложными действиями придадим ей разнообразие естественный вид.
Выборочно пройдёмся инструментом «губка» (О). Листва, небо – увеличить насыщенность, стволы деревьев – уменьшить. Далее, создаём новый слой, режим - «перекрытие». Избирательно рисуем кистью (В), минимальная жёсткость, прозрачность от 10% до 50%. Классические цвета: синий, жёлтый, оранжевый.
Выборочно пройдёмся инструментом «губка» (О). Листва, небо – увеличить насыщенность, стволы деревьев – уменьшить. Далее, создаём новый слой, режим - «перекрытие». Избирательно рисуем кистью (В), минимальная жёсткость, прозрачность от 10% до 50%. Классические цвета: синий, жёлтый, оранжевый.
Приблизительно так, будет выглядеть слой в «нормальном» режиме наложения.
Объединяем слои, при необходимости еще раз корректируем фотоснимок.
Объединяем слои, при необходимости еще раз корректируем фотоснимок.
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Метки: Людмила Павличенко бессмертный полк исторические фотографии колоризация фотографий редактирование фото онлайн реставрация фотографий ретушь уроки фотошоп
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Руки прочь от военных фотографий!
ps 29000 комментариев!!!!! Mamma Mia. Кто вы такие? Вам за это деньги платят? Или у вас других дел нет? Хочу про про таких как вы пост написать. Наверное, крутые, широкоплечи, спортивные ребята. Лидеры в школе, в институте или на работе, от женщин отбоя нет. Но не Ботаны же в очках, 1000 комментариев торчат.. lol Удачи
А тебе надо на форум фотожоперов,а не сюда.