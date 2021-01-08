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Уроки Фотошоп Раскрашиваем чёрно-белое фото

Уроки Фотошоп Раскрашиваем чёрно-белое фото (7 фото)

Автор:
08 января 2021 14:35
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Людмила Павличенко   бессмертный полк   исторические фотографии   колоризация фотографий   редактирование фото онлайн   реставрация фотографий   ретушь   уроки фотошоп   
341
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Раскрашиваем чёрно-белое фотографий со сложными, многогранными объектами не имеющих четких границ.
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Метки: Людмила Павличенко   бессмертный полк   исторические фотографии   колоризация фотографий   редактирование фото онлайн   реставрация фотографий   ретушь   уроки фотошоп   
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15  комментариев
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30k
Опаньки 5 часов назад
Уроки Фотошоп Раскрашиваем чёрно-белое фото
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9k
Сергей Час назад
А русский язык в фотошопе религия не позволяет установить. Не все шпрехуют по английски.
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6k
Андрей А 4 часа назад
Автор, купи себе новый фотошоп или крась в древнем Recolored, где намного все проще и не учи этим танцам с бубном.
Автор, купи себе новый фотошоп или крась в древнем Recolored, где намного все проще и не учи этим танцам с бубном.
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681
Andrew Zavgo Автор поста Андрей А 3 часа назад
Не знаю как у вас в Голодрыщенске или Мухосранске а у нас в Санкт-Петербурге к незнакомым людям на Вы обращаются, чтобы тебя за Быдл0 не посчитали
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6k
Андрей А Andrew Zavgo 3 часа назад
Я твой город мухосранском не называю, так что Вы быдло похлеще меня, культурная столица епта
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27k
winergy2012 Andrew Zavgo 2 часа назад
Когда расчленяют,тоже на вы обращаются?
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57k
Опиум для народа Андрей А 2 часа назад
Культурной столицей Питер называют только питерцы и никто более.)
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6k
Андрей А Опиум для народа Час назад
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389
Борис 4 часа назад
Благодаря таким тридварасам память о войне как о всенародном горе заменяется на путриотическое "можем повторить".
Руки прочь от военных фотографий!
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57k
Опиум для народа 4 часа назад
Хороший ход,автор. Обычно такие посты уходят в минус. Но тут же Павличенко и вроде как минусить нехорошо.)))
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11k
робт Опиум для народа 4 часа назад
странно что ее не декоммунизировали до сих пор
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681
Andrew Zavgo Автор поста Опиум для народа 3 часа назад
Рассмешили меня. Мелко мыслите, я такими категориями "плюс-минус" не работаю. Урок этот, кстати, пятилетней давности. Я его сейчас доработал и подправил.
ps 29000 комментариев!!!!! Mamma Mia. Кто вы такие? Вам за это деньги платят? Или у вас других дел нет? Хочу про про таких как вы пост написать. Наверное, крутые, широкоплечи, спортивные ребята. Лидеры в школе, в институте или на работе, от женщин отбоя нет. Но не Ботаны же в очках, 1000 комментариев торчат.. lol Удачи
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681
Andrew Zavgo Автор поста 3 часа назад
Торчат это "строчат", текстовый блокнот ошибся..Lol
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57k
Опиум для народа Andrew Zavgo 2 часа назад
Поясню для дебила. Фишки для меня(да и для многих,я думаю)-как журнал,в котором можно еще покритиковать автора(либо комментаторов),ежли он не прав. Отсюда и комменты.
А тебе надо на форум фотожоперов,а не сюда.
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