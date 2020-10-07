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Смешно и глупо: новая порция фотошопов из инстаграма

Смешно и глупо: новая порция фотошопов из инстаграма (31 фото)

Автор:
07 октября 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   ну вы даете   смешно   странные люди   фото. инстаграм   фотошоп   юмор   
3292
31
Те, кто не умеет использовать фотошоп в инстаграме, неизбежно становятся предметом насмешек в интернете. Вот вам новая порция типов, над которыми можно от души посмеяться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   ну вы даете   смешно   странные люди   фото. инстаграм   фотошоп   юмор   
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9  комментариев
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6k
DenOFF 45 минут назад
Люди одумайтесь, для чего Вам эта ложь? Если на фото гомно может стать шоколадом, на вкус то оно останется гомном.
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312
Лимонадный Джо 18 минут назад
Там,где два мужика в тёмных очках. Он себе ещё и "конец" увеличил! Лепота!!!
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6k
Сгусток позитива 19 минут назад
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624
pitsilver 21 минуту назад
У подобных людей явно понижена самооценка и подобные фото вызывают лишь улыбку и жалость
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1k
Александр Полчаса назад
Смешно и глупо: новая порция фотошопов из инстаграма
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57k
Доктор Джонс 41 минуту назад
Ипанутые люди... Осёл останется ослом, хоть ты осыпь его звездами...
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4k
Дмитрий 42 минуты назад
Какие же тупые и стремные люди...... Куда мы катимся?((
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17k
SerGProS 49 минут назад
Напомнило
Ссылка www.youtube.com
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20k
Михаил Сметанкин SerGProS 36 минут назад
Я в детстве от этого клипа неплохо так просрался
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