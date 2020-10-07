Смешно и глупо: новая порция фотошопов из инстаграма

Автор:
07 октября 2020 08:30
Те, кто не умеет использовать фотошоп в инстаграме, неизбежно становятся предметом насмешек в интернете. Вот вам новая порция типов, над которыми можно от души посмеяться!
Обидно, когда пресс вырос поверх кулона
У планеты, по которой она гуляет. явно два Солнца: одно - позади нее, другое - впереди
Форма живота внушает смутные сомнения...
Не надо делать вид, что умеешь играть в шахматы, - тебе все равно не поверят!
Во имя красоты позвоночником пришлось пожертвовать
Вот так всегда: фотошопятся одни, а страдают другие
Слева - инстаграм, справа - кадр из видео
И чего она, интересно, пыталась этим добиться?..
Грудь в вырезе не задалась
А куда вместились внутренние органы?
Вот так легко можно сбросить 50 кило... в инстаграме
Ничто не выдавало в ней фотошопершу... кроме пальцев, случайно постройневших вместе с животом
Тот случай, когда не знаешь, что страшнее - инстаграм или жизнь?
Инстаграм и реальность: слезы из глаз!
Вид после ванны? Ну да, ну да...
Кажется, эта девушка собрана из деталей, которые не подходят друг к другу
Еще один красавчик не выдержал проверку реальностью
Если всего лишь подойти поближе...
Слева - твиттер, справа -инстаграм
Тут явно что-то не так...
Источник: — переведено специально для fishki.net
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