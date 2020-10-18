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Когда реновация - символ катастрофы

Когда реновация - символ катастрофы (23 фото)

Автор:
18 октября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: город   истории   история в картинках   мастер-ломастер   позор джунглей   реновация   реставрация   руки не оттуда   
1141
23
Реновация - понятие опасное, не зря ее москвичи боятся. Как начнут городские власти реновацию или реставрацию чего-нибудь ценного и исторического, так либо ангар получится, либо собачья будка. И вот вам доказательства - снимки одних и тех же зданий до реставрации и после.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: город   истории   история в картинках   мастер-ломастер   позор джунглей   реновация   реставрация   руки не оттуда   
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6  комментариев
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29k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Москвичи боятся реновации в городах Европы и Северной Америки?
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8k
Максим Полчаса назад
Автор, ьы нормальный? Какие москвичи? Те которые из хрущевок переедут в новые квартиры?
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41k
Цыц тут у меня 43 минуты назад
Всегда подозревал, что болонки слегка глуповаты, но не знал, что они могут быть настолько тупыми тварями.
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211k
Booharik 2 часа назад
В 2009-2010 годах довелось поработать в Перми. Гуляя по городу сфотографировал одно приглянувшееся мне здание на пересечении улиц А.С. Пушкина и Сибирской. Ещё тогда хотелось узнать, каким было здание (на тот момент облепленное рекламой) сразу после строительства, но не успел, да и подзабыл в суете будней.
Первый снимок мой, второй - скриншот с яндекс-карт от 2017 года, последний - скриншот с Google Earth от 2019 года.
В 2009-2010 годах довелось поработать в Перми. Гуляя по городу сфотографировал одно приглянувшееся мне здание на пересечении улиц А.С. Пушкина и Сибирской. Ещё тогда хотелось узнать, каким было здание (на тот момент облепленное рекламой) сразу после строительства, но не успел, да и подзабыл в суете будней. Первый снимок мой, второй - скриншот с яндекс-карт от 2017 года, последний - скриншот с Google Earth от 2019 года.
В 2009-2010 годах довелось поработать в Перми. Гуляя по городу сфотографировал одно приглянувшееся мне здание на пересечении улиц А.С. Пушкина и Сибирской. Ещё тогда хотелось узнать, каким было здание (на тот момент облепленное рекламой) сразу после строительства, но не успел, да и подзабыл в суете будней. Первый снимок мой, второй - скриншот с яндекс-карт от 2017 года, последний - скриншот с Google Earth от 2019 года.
В 2009-2010 годах довелось поработать в Перми. Гуляя по городу сфотографировал одно приглянувшееся мне здание на пересечении улиц А.С. Пушкина и Сибирской. Ещё тогда хотелось узнать, каким было здание (на тот момент облепленное рекламой) сразу после строительства, но не успел, да и подзабыл в суете будней. Первый снимок мой, второй - скриншот с яндекс-карт от 2017 года, последний - скриншот с Google Earth от 2019 года.
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4k
Ф Ив 2 часа назад
В некоторых случаях здесь изуродовали здания ради энергоэффективности, привет зеленым.
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