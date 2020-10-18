Когда реновация - символ катастрофы

Реновация - понятие опасное, не зря ее москвичи боятся. Как начнут городские власти реновацию или реставрацию чего-нибудь ценного и исторического, так либо ангар получится, либо собачья будка. И вот вам доказательства - снимки одних и тех же зданий до реставрации и после.

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