Когда реновация - символ катастрофы

Реновация - понятие опасное, не зря ее москвичи боятся. Как начнут городские власти реновацию или реставрацию чего-нибудь ценного и исторического, так либо ангар получится, либо собачья будка. И вот вам доказательства - снимки одних и тех же зданий до реставрации и после.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: город истории история в картинках мастер-ломастер позор джунглей реновация реставрация руки не оттуда
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Первый снимок мой, второй - скриншот с яндекс-карт от 2017 года, последний - скриншот с Google Earth от 2019 года.