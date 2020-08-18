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Китайский ресторан извинился за то, что заставлял посетителей взвешиваться

Китайский ресторан извинился за то, что заставлял посетителей взвешиваться (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 08:30
Сообщество : Еда
Метки: взвешивание   еда   здоровое питание   история   китай   конфликт   ресторан   странные люди   
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Мясной ресторан в китайском городе Чангша предлагал гостям встать на весы, и лишь после этого им позволяли выбрать блюда, подходящие им по калорийности. Эта практика, полезная для здоровья, вызвала, однако, массовое возмущение посетителей, под давлением которых рестораторам пришлось отказаться от оригинального метода борьбы с лишним весом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: взвешивание   еда   здоровое питание   история   китай   конфликт   ресторан   странные люди   
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