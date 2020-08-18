Китайский ресторан извинился за то, что заставлял посетителей взвешиваться

Недавно президент Си Цзиньпин обратился к нации с призывом осмотрительно расходовать продукты после того, как эпидемия коронавируса и массовые наводнения в июле привели к сокращению продовольственных запасов и росту цен на продукты. Китайские рестораторы тут же откликнулись на призыв руководства страны. В некоторых ресторанах была ограничена численность блюд, которые могут заказывать посетители, - их должно быть на одно меньше, чем число едоков за столом. Таким образом рестораторы борются с привычкой китайцев заказывать много лишней еды для обеда в компании. В ряде ресторанов появились таблички, призывающие "бытьбережливыми и осмотрительными", а также "бороться за пустые тарелки". "Борьба за пустые тарелки всего за несколько дней приобрела характер национальной кампании.