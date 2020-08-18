Китайский ресторан извинился за то, что заставлял посетителей взвешиваться

Мясной ресторан в китайском городе Чангша предлагал гостям встать на весы, и лишь после этого им позволяли выбрать блюда, подходящие им по калорийности. Эта практика, полезная для здоровья, вызвала, однако, массовое возмущение посетителей, под давлением которых рестораторам пришлось отказаться от оригинального метода борьбы с лишним весом.
Владельцы мясного ресторана в китайском городе Чангша извинились перед посетителями за свою новаторскую затею: они предлагали гостям взвеситься, а затем, в зависимости от результатов взвешивания, предлагали им выбирать блюда, полезные для них по калорийности. Так, полным посетителям не разрешалось заказывать слишком жирные блюда, чтобы не нанести вреда здоровью. Эта новаторская процедура была введена в ресторане в рамках национальной кампании по борьбе с избыточным расходованием продуктов, однако сразу же после внедрения новой практики ресторан в
Каждый посетитель ресторана должен был сначала встать на весы. После этого он вводил свой вес в специальное приложение, которое выдавало ему список доступных для него блюд, исходя из их калорийности.
Недавно президент Си Цзиньпин обратился к нации с призывом осмотрительно расходовать продукты после того, как эпидемия коронавируса и массовые наводнения в июле привели к сокращению продовольственных запасов и росту цен на продукты. Китайские рестораторы тут же откликнулись на призыв руководства страны. В некоторых ресторанах была ограничена численность блюд, которые могут заказывать посетители, - их должно быть на одно меньше, чем число едоков за столом. Таким образом рестораторы борются с привычкой китайцев заказывать много лишней еды для обеда в компании. В ряде ресторанов появились таблички, призывающие "бытьбережливыми и осмотрительными", а также "бороться за пустые тарелки". "Борьба за пустые тарелки всего за несколько дней приобрела характер национальной кампании.
Тем не менее, даже на фоне национальной кампании за экономию еды почин ресторана в Чангша показался китайцам чрезмерным. Под давлением общественности рестораторы были вынуждены отказаться от нового почина и извиниться перед клиентами. "Нашим намерением было призвать людей не тратить еду понапрасну и формировать приверженность к здоровому питанию, - написали владельцы ресторана. - Мы никого не заставляли взвешиваться путем принуждения".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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