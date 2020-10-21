Пострадал за "Аленку": охрана и покупатели в Петербурге отметелили воришку, укравшего плитку шоколада

Неизвестный попытался украсть шоколад в питерском супермаркете. Ему почти удалось, однако на входе мужчине пришлось пообщаться с сотрудниками магазина. Без боя он сдаваться не пожелал, и легкая потасовка постепенно переросла в настоящую драку, в которой поучаствовали и покупатели.