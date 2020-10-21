FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3579 постов • 656 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Пострадал за "Аленку": охрана и покупатели в Петербурге отметелили воришку, укравшего плитку шоколада

Пострадал за "Аленку": охрана и покупатели в Петербурге отметелили воришку, укравшего плитку шоколада (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 10:00
Сообщество : Жить в России
Метки: аленка   видео   воришка   драка   пятерочка   санкт-петербург   
662
4
1
Удивительно, но действия охраны поддержал посетитель магазина, который тоже вступил в драку. Впрочем, любитель сладкого легко отделался. А ведь могли бы и руки оторвать в свете последних питерских тенденций.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: аленка   видео   воришка   драка   пятерочка   санкт-петербург   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Core Полчаса назад
На это и был расчёт у воришки, что не поедет полиция из-за шоколадки
но что-то пошло не так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mellivora 8 минут назад
Это разве "отметелили"? Потолкались тока.....
Откуда воровство? Ну, оно есть везде и присуще человеку по разным причинам.
А вот массовость воровства "без нужды" это от воспитания и безнаказанности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дарвин и аморальная премия 16 минут назад
У меня соседка в пи-зде пыталась 5ти литровую банку маслин вынести
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
чокнутый 18 минут назад
это Россия детка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Киры4 22 минуты назад
Нормально так отхватил за шоколадку, а что с ним интересно было бы, если он колбасу например спер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Roman Киры4 15 минут назад
То же самое. Он же не за шоколадку огрёбся, а за борзость излишнюю. Его же до глубины души оскорбили: всегда так делал и тут - на тебе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
686
gizmo gizmo Полчаса назад
По мне - пофиг что украл... шоколадку или ещё что. Дело не в украденном, а в действии. Украл - огребись. И нехрен выть мол "это же всего шоколадка". Воровство должно быть наказуемо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Виталий Кот Полчаса назад
а могли бы и на куски порубить ...
Питер фуле,культурная столица
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169
Ххх 36 минут назад
Была свидетелем с утра в пятерке бутылочку хотели украсть, нормально так поговорили охранники, мужик бутылку вернул извинился перед всеми( действительно без кулаков и обзывательств)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванов Ххх Минуту назад
. Я думаю, что воришку отмутузили не за шоколадку, а за бурость. Вёл бы себя адекватно, извинился, никто бы бить его не стал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
владимир 41 минуту назад
Избили и правильно сделали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
933
Шурман 45 минут назад
За Аленку вообще убивать нужно :) а прикиньте если бы он рачков украл то все приплыл пацан :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Core Шурман Полчаса назад
Рыл бы сам себе могилу в лесу)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля "Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля Подполковника полиции подозревают в пьяном дебоше и вымогательстве Подполковника полиции подозревают в пьяном дебоше и вымогательстве В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом В Санкт-Петербурге курьера Lamoda порезали ножом из-за неправильной парковки В Санкт-Петербурге курьера Lamoda порезали ножом из-за неправильной парковки Пассажир в Новосибирске разбил машину таксиста за отказ везти детей без кресла Пассажир в Новосибирске разбил машину таксиста за отказ везти детей без кресла Медвежата подрались на крыльце дома американского семейства Медвежата подрались на крыльце дома американского семейства
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

584537



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся проспиртованных ягод
1
64
"У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся...
Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора
4
23
Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Тайны истории: как был основан город Мельбурн
0
1
Тайны истории: как был основан город Мельбурн
Топ-100 лучших подарков парню на День рождения
1
20
Топ-100 лучших подарков парню на День рождения
"Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля
"Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лучший дуэт всех времен
0
29

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересное#сша#россия#китай#коронавирус#новости#смешные#авария дня
#история#прикол#интересно#авария#авто авария#полиция#в мире#позитив#пандемия#австралия
#факты#животные#кино#дтп#актеры#прикольные#картинки#разное#деньги#автобус

На что жалуетесь?

Вернуться