Пострадал за "Аленку": охрана и покупатели в Петербурге отметелили воришку, укравшего плитку шоколада

Удивительно, но действия охраны поддержал посетитель магазина, который тоже вступил в драку. Впрочем, любитель сладкого легко отделался. А ведь могли бы и руки оторвать в свете последних питерских тенденций.
Сетевые магазины страдают от постоянного желания посетителей прикарманить товар. Одна украденная шоколадка может стать началом потасовки, тем более, если к охранникам присоединятся покупатели.
Неизвестный попытался украсть шоколад в питерском супермаркете. Ему почти удалось, однако на входе мужчине пришлось пообщаться с сотрудниками магазина. Без боя он сдаваться не пожелал, и легкая потасовка постепенно переросла в настоящую драку, в которой поучаствовали и покупатели.
Ды какая разница, на сколько штрафуют. Он может их 30штук тырить за месяц. А увы, полиция у нас не приезжает на такое. Отсюда самосуд🤷🏻♂️— Noomemo (@Noomemo1) October 20, 2020
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Откуда воровство? Ну, оно есть везде и присуще человеку по разным причинам.
А вот массовость воровства "без нужды" это от воспитания и безнаказанности.
Питер фуле,культурная столица