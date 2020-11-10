Атмосферные снимки из 90-х

Для кого-то 1990-е годы, ставшие для нашего государства довольно тяжелыми, остались близкими, а память о них согревает до сих пор. Да, времена были действительно особенными. Я лишь предлагаю окунуться в прошлое и вспомнить атмосферу тех лет.

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2. Владимир Турчинский на шоу «Бои гладиаторов», 1994 год 0

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3. Детство без Интернета, 1990-е 0

4. Балерина Татьяна Расторгуева, 1997 год 0

5. Сергей Супонев на съемках в Париже, 1994 год 0

6. Торговля на улице, 1996 год 0

7. Милиция у метро, 1995 год 0

8. ГУМ, 1997 год 0

9. Обработка моллюсков на заводе, 1997 год 0

10. Бездомная спит на улице, 1997 год, Москва 0

11. Шахтерский город, 1997 год 0

12. Начало 1990 и трудный путь домой 0

13. День России. Москва, 12 июня 1996 год 0

14. Роженицы голосуют за Ельцина, 1996 год 0

15. Нечестные торговцы показывают акробатические трюки во время проверки, Москва, 1996 год 0

16. Презентация финансовой пирамиды «Хопёр-инвест», 1994 год. 0

17. Мужчина убегает с украденными памперсами во время бунта в Лос-Анджеле,1992 год. 0 Тогда погибло 53 человека, 5500 зданий было сожжено, а ущерб городу оценили в миллиард долларов.

18. Албанские беженцы бегут от войны., Морини Албания, 1999 год. 0

19. Пожарные пытаются спасти здание во время бомбардировки НАТО Белграда, Сербия, 1999 год. 0

20. Спецназ защищает граждан Сараево от огня сербских снайперов, 6 апреля 1992 года. 0

21. Шамиль Басаев ведет переговоры о выходе колонны боевиков в Чечню 0

22. Советская армия охраняет памятник Ленину в Клайпеде, 1990 г. 0

23. Митинг советских матерей около Красной площади в Москве 24 декабря 1990 года. 0 Около 6000 человек погибли в 1990 году во время службы в советских Вооружённых силах.

24. Разгрузка машин из Японии во Владивостоке. 0

25. "Табачный бунт" на улице Ленина 1990 год, Пермь 0

26. Свадьба во время Боснийской войны. Республика Босния и Герцеговина, 1995 г. 0

27. Армия Колумбии взорвала взлетную полосу, которой пользовались нарко-картели для транспортировки кокаина. 0 Преступники переправляли кокаин из лабораторий в район колумбийских джунглей Гуавиары, где производится более половины мирового кокаина, 1996 год.

28. Дети на уроке в разрушенной школе, Ангола, 1997 г. 0

29. Заставка, прервавшая вещание каналов РГТРК «Останкино» 3 октября 1993 года. 0

30. Торгашка. 1990–е. Москва 0

31. Купи пистолетик. Питер, Апрашка, 1994 год 0

32. Демонстрация ЛДП, Москва, 1990 год 0

33. Девушки отдыхают в баре клуба “Up & Down”, 25 июля 1997 года 0

34. Александр Лебедь и Ширвани Басаев (брат Шамиля Басаева) играют в шахматы. Чеченская республика, село Новые Атаги, 24 августа 1996 года. 0