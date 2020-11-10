Атмосферные снимки из 90-х

Для кого-то 1990-е годы, ставшие для нашего государства довольно тяжелыми, остались близкими, а память о них согревает до сих пор. Да, времена были действительно особенными. Я лишь предлагаю окунуться в прошлое и вспомнить атмосферу тех лет.
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17.
Мужчина убегает с украденными памперсами во время бунта в Лос-Анджеле,1992 год.
Тогда погибло 53 человека, 5500 зданий было сожжено, а ущерб городу оценили в миллиард долларов.
23.
Митинг советских матерей около Красной площади в Москве 24 декабря 1990 года.
Около 6000 человек погибли в 1990 году во время службы в советских Вооружённых силах.
27.
Армия Колумбии взорвала взлетную полосу, которой пользовались нарко-картели для транспортировки кокаина.
Преступники переправляли кокаин из лабораторий в район колумбийских джунглей Гуавиары, где производится более половины мирового кокаина, 1996 год.
34.
Александр Лебедь и Ширвани Басаев (брат Шамиля Басаева) играют в шахматы. Чеченская республика, село Новые Атаги, 24 августа 1996 года.
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У соседа HONDA ACCORD 85г. в., двигатель B18A, кузов СА2. Так вот, чьл–то стал барахлить карбюратор
нет ли у кого–нить схемы его устройства или чего–то подобного. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Ответ:
На апрельском, 1985г. пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был единодушно избран Горбачев Михаил Сергеевич…
Потом были ускорение социально–экономического развития… перестройка… каждой советской семье отдельную квартиру…
борьба с алкоголизмом… Первый Съезд народных депутатов Собчак, Сахаров, страна у телевизоров… "Борис, ты не прав!"…
моя первая свадьба… Павловская реформа… пустые магазины… ГКЧП… "в связи с состоянием здоровья"… Беловежская пуща…
Триколор над Белым Домом… Гайдар, новые деньги новые цены… опять новые деньги…
танки на мосту, пожар белого дома… опять новые деньги… Совместные предприятия… биржи… ваучеры…
МММ с бабочкой… черный вторник… первая Чечня… мой развод… деноминация…
дефолт… моя вторая свадьба… начался 21–ый век… Путин… ребенок в первый класс…
А у этой, мать её, Хонды только сейчас "что–то начал барахлить карбюратор…"
С другой - это ведь тоже "штрих эпохи". Помнится сразу после бомбежки Сербии, разные пиар-агенства начали хвастаться как они ловко [мат]@али всех, снабжая такие фотографии "правильным толкованием".
Едет мужик на тракторе с перекошенной рожей. Почему рожа перекошена? - Может дорога в колдобинах, может ср@ть хочет, а может и вовсе - всегда такой. Но нет - "Албанские беженцы бегут. Куда бегут, то ли из Косова, то ли наоборот, в Косово, грабить дома из которых выгнали сербов. Никто точный ответ не знает. Но если "правильно подписать"...., то кому она интересна эта правда.
Явно не от хорошей жизни...
Где сейчас эта девушка? Снимок достаточно известный...
Вопрос: если ваш СССР был так хорош, то почему же там так и не смогли создать нормальный автопром?