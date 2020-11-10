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Атмосферные снимки из 90-х

Атмосферные снимки из 90-х (35 фото)

Автор:
10 ноября 2020 23:43
Метки: 90-е   история   мир   россия   
1802
35
Для кого-то 1990-е годы, ставшие для нашего государства довольно тяжелыми, остались близкими, а память о них согревает до сих пор. Да, времена были действительно особенными. Я лишь предлагаю окунуться в прошлое и вспомнить атмосферу тех лет.
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Метки: 90-е   история   мир   россия   
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7k
Mauritanien 8 часов назад
Вопрос:

У соседа HONDA ACCORD 85г. в., двигатель B18A, кузов СА2. Так вот, чьл–то стал барахлить карбюратор
нет ли у кого–нить схемы его устройства или чего–то подобного. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Ответ:

На апрельском, 1985г. пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был единодушно избран Горбачев Михаил Сергеевич…
Потом были ускорение социально–экономического развития… перестройка… каждой советской семье отдельную квартиру…
борьба с алкоголизмом… Первый Съезд народных депутатов Собчак, Сахаров, страна у телевизоров… "Борис, ты не прав!"…
моя первая свадьба… Павловская реформа… пустые магазины… ГКЧП… "в связи с состоянием здоровья"… Беловежская пуща…
Триколор над Белым Домом… Гайдар, новые деньги новые цены… опять новые деньги…
танки на мосту, пожар белого дома… опять новые деньги… Совместные предприятия… биржи… ваучеры…
МММ с бабочкой… черный вторник… первая Чечня… мой развод… деноминация…
дефолт… моя вторая свадьба… начался 21–ый век… Путин… ребенок в первый класс…

А у этой, мать её, Хонды только сейчас "что–то начал барахлить карбюратор…"
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5k
Натяжные Потолки 48 минут назад
Детство без интернета-, мы творили такую дич, воровали, употребляли, гуляли в запретный местах, стройки, подвалы. Я курил в первом классе, план попробовал в 5 классе. Мы были дикими. Сейчас такое по телевизору показывают, а у нас было часто избиения, унижения. Стая зверьков. (((. Вроде и тепло, потому что моё детство, но и дико.
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7k
Uron Час назад
А когда уже можно начинать глумиться над понятием "атмосферные"?
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6k
Пафнутий 4 часа назад
С одной стороны снимки про "ужасные преступления сербов" дико раздражают.
С другой - это ведь тоже "штрих эпохи". Помнится сразу после бомбежки Сербии, разные пиар-агенства начали хвастаться как они ловко [мат]@али всех, снабжая такие фотографии "правильным толкованием".
Едет мужик на тракторе с перекошенной рожей. Почему рожа перекошена? - Может дорога в колдобинах, может ср@ть хочет, а может и вовсе - всегда такой. Но нет - "Албанские беженцы бегут. Куда бегут, то ли из Косова, то ли наоборот, в Косово, грабить дома из которых выгнали сербов. Никто точный ответ не знает. Но если "правильно подписать"...., то кому она интересна эта правда.
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12k
куджо 5 часов назад
Торгашка это профессионал, девушка чёт не выглядит ни профи ни счастливой
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58k
Доктор Джонс куджо Час назад
В её глазах такая тоска и безысходность...
Явно не от хорошей жизни...
Где сейчас эта девушка? Снимок достаточно известный...
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6k
Matthew Hopkins 7 часов назад
Граждане постсовковой страны дружно кинулись за подержанными японскими иномарками (не зовите парня с Бивисом на аватаре, а то опять обложит все это дело матюгами).
Вопрос: если ваш СССР был так хорош, то почему же там так и не смогли создать нормальный автопром?
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Matthew Hopkins 6 часов назад
не было вливаний как в европе,там миллиарды влили а у нас? вот и разница.
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37k
Александр ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
Не только, самой большой проблемой было отсутствие пластика и сопутствующих - даже полиэтилен был громадным дефицитом. Отсюда началось огромное отставание во многих отраслях промышленности. Телевизоры помните в деревянных корпусах, все из чугуна делалось, холодильники стальные, да вообще все. Пакеты стирались и сушились. Поставки пластика в ссср были под запретом, а власть заката ссср разжирела и обленилась и похерила промышленный шпионаж. Думаю, останься сталин в то время за год бы наладил производство пластика и не только - вообще всего, что изобреталось в мире.
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2k
Азиз Ниязов Matthew Hopkins Час назад
Конкуренции небыло, вот и весь ответ
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5k
Натяжные Потолки Matthew Hopkins 40 минут назад
Потому что зп была в конце месяца всегда. И никто никуда не спешил. Крановщики могли сломать кран, и потом его три дня чинить. Пяти этажку строили около 3 лет. Люди часто прогуливали работу. И несли с работы по максимуму. Вобщем это было хорошее время для людей.))) но из за этого же, люди три года ждали очередь на телефон, очередь на авто и многое другое. Конечно фильмы сша подкупали у всех авто, телефоны в доме, цветные телевизоры, магазины с полными полками... И мы тоже так хотели. Плюс все хотели бизнес, фирму, как тогда говорили. Думали раз и миллионер..... Ну вообщем как то так.
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2k
Rekapra 7 часов назад
Комментарий к фото
Якубович до Поля чудес))
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1k
Алексей 8 часов назад
Как же давно это было...
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