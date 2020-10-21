Схемы простых оригами

Многие дети очень любят делать какие-то вещи своими руками. Это могут быть различные поделки, рисунки или оригами. Именно последнему виду искусства мы решили посвятить данный пост. Далее вас ждут схемы изготовления 20 оригами, которые на долгое время займут вас и вашего ребенка.

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