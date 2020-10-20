Осенние поделки в детский садик своими руками

Приходит осень и приносит с собой бесценный кладезь материалов для самодеятельности. Желтые листья, желуди, засушенные травы с цветами – все это позволяет воплощать в жизнь новые и новые идеи. Особенно это актуально для малышей. Так что держи 8 идей красивых осенних поделок в детский садик своими руками!
1. Зверушки из шишек
Шишки, пластилин и немного воображения – вот, что нужно, чтобы сделать настоящий домашний зоопарк. Ежики, лисички, мишки – не ограничивайте себя с ребенком в творчестве!
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2. Топиарий из шишек или каштанов
Чтобы сделать очаровательное деревце, понадобится горшочек, пенопластовый блок-наполнитель и сами шишки. Основу деревца сделай пластилиновой или возьмите маленький мячик и клейте шишки на клей. Для декора подойдут лоскутки ткани, ленточки, пуговицы – что угодно!
3. Фигурки из каштанов
Животные и сказочные персонажи из каштанов будут ничуть не хуже, чем из шишек! А иногда еще и лучше, ведь форма каштана более нейтральная. Для соединения, ручек и ножек подойдут зубочистки и спички.
4. Поделки из желудей
Целый желудь – уже почти готовая забавная мордашка, в которую остается только вдохнуть жизнь. Из них можно сделать целые семейства вымышленных героев или даже отважную флотилию.
5. Гербарий
Сухие осенние листья всех цветов и оттенков – находка для аппликаций. А еще это настоящее творчество, которое развивает воображение и фантазию. Двух одинаковых поделок из листьев не бывает!
6. Объемные картины
Не обязательно собирать из сушеных листьев и трав фигуры полностью. Нарисуй ребенку небольшую заготовку-шаблон, и пускай чадо сделает несколько объемных деталей – волосы, иголки, хвост.
7. Домики и города
Если все фигурки и материалы уже освоены, можно собрать из нескольких целый дом и или маленький город. Пригодится пластилин, мелкие игрушки из киндеров, веточки, палочки, камешки и тому подобное.
8. Поделки из тыквы
Хоть тыква и тяжелая, так что ребенку понадобится помощь, но поделки из нее всегда привлекают внимание необычностью. Задумчивая сова, забавный паучок к Хэллоуину или настоящая карета – выбирайте вместе!
Осенние поделки в детский садик - фото и идеи
Это лишь малая часть интересных поделок для детей, которые подойдут для детского садика. Лови еще идеи!
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