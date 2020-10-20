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Осенние поделки в детский садик своими руками

Осенние поделки в детский садик своими руками (34 фото)

Автор:
20 октября 2020 09:36
Сообщество : Фабрика идей
Метки: осень   поделки в детский садик   своими руками   сделай сам   фото   
195
34
Приходит осень и приносит с собой бесценный кладезь материалов для самодеятельности. Желтые листья, желуди, засушенные травы с цветами – все это позволяет воплощать в жизнь новые и новые идеи. Особенно это актуально для малышей. Так что держи 8 идей красивых осенних поделок в детский садик своими руками!
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Метки: осень   поделки в детский садик   своими руками   сделай сам   фото   
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4  комментария
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7k
Шурум-бурум 52 минуты назад
данный вид поделок необходим ребенку для развития и неважно, как получится) родители должны понимать, делая за своих детей всякую хрень(поделки, рисунки, домашние задания и т.д.), что они тормозят развитие своих чад!
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Игорь Шурум-бурум 45 минут назад
По нынешним временам дети - это же парад тщеславий родителей.
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