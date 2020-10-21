Отец своими руками воплотил мечту дочери, сделав детский кухонный гарнитур

Девочки с детства мечтают не только о куклах. Они видят, чем занимается дома мамы, поэтому нередко копируют их. Но позволять малышам гладить или готовить на реальной кухне - небезопасно, так и появляются на полках магазинов специфические игрушки: пластиковые утюги, кастрюли и стиральные машинки.
Детский модульный кухонный гарнитур - вещь недешевая. Не у всех родителей есть возможность купить такую игрушку ребенку.
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Папа этой малышки решил сделать гарнитур сам: ему понадобились старые картонные коробки, краска, немного свободного времени и кухонная утварь
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