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Отец своими руками воплотил мечту дочери, сделав детский кухонный гарнитур

Отец своими руками воплотил мечту дочери, сделав детский кухонный гарнитур (7 фото)

Автор:
21 октября 2020 10:32
Метки: дети   детская игрушка   для ребенка   отец сделал   своими руками   фото   
652
7
Девочки с детства мечтают не только о куклах. Они видят, чем занимается дома мамы, поэтому нередко копируют их. Но позволять малышам гладить или готовить на реальной кухне - небезопасно, так и появляются на полках магазинов специфические игрушки: пластиковые утюги, кастрюли и стиральные машинки.
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Метки: дети   детская игрушка   для ребенка   отец сделал   своими руками   фото   
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Ysik Час назад
Когда-то сын, насмотревшись фильмов про космос, стал периодически играть в "в пилотов космического корабля и т.д. А я как раз хотел выкинуть коробки от шкафа и разобрать балкон от старого хлама. В результате, вечером в пятницу, как только ребенок уснул, я быстренько из балконного барахла и коробок смастерил пульт управления космическим кораблем. В ход пошли маркеры, компьютерное барахло, монитор, который хотел выкинуть, детали от всяких фильтров и т.д. Ночью тихонечко поставил все это в изголовье кровати, а на утро разбудил ребенка фразой: "капитан в космосе очередная угроза, надо спешить на помощь ...." За неделю мы "допилили" пульт, добавили лампочек, переключателей, поставили адаптер питания, скачал простенькую анимашку про космос на ноут, подрубил к древнему монитору. Сын счастлив, я наконец-то разобрал балкон, все довольны.
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