Отец своими руками воплотил мечту дочери, сделав детский кухонный гарнитур

Девочки с детства мечтают не только о куклах. Они видят, чем занимается дома мамы, поэтому нередко копируют их. Но позволять малышам гладить или готовить на реальной кухне - небезопасно, так и появляются на полках магазинов специфические игрушки: пластиковые утюги, кастрюли и стиральные машинки.

0 Детский модульный кухонный гарнитур - вещь недешевая. Не у всех родителей есть возможность купить такую игрушку ребенку.

Примерный ценник на сайтах магазинов 0 Источник:

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Даже на Авито найти дешевый вариант очень сложно 0 Источник:

Но есть оригинальные родители, которые готовы пойти на все, чтобы порадовать детей 0 Источник:

Папа этой малышки решил сделать гарнитур сам: ему понадобились старые картонные коробки, краска, немного свободного времени и кухонная утварь 0 Источник:

Дочка счастлива, а папа - молодец! 0 Источник: