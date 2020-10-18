Фольклорист напомнила о тайном смысле русских сказок

Открываешь томик русских народных сказок и попадаешь в удивительный мир. Правда, со временем люди перестали замечать некоторые моменты, от которых кровь стынет в жилах и волосы на макушке начинают шевелиться.
Московский филолог и фольклорист Ульяна Нижинская специализируется именно на русских народных сказках. Девушка ещё в детстве заинтересовалась сказочным миром, а когда подросла то окончательно поняла, что не всё так просто как кажется, на первый взгляд. И действительно, есть в русских сказках совсем недетские моменты. Об этом и многом другом Ульяна рассказывает у себя в Instagram.
Гуси-лебеди
Очень интересная сказка о том, как по приказу Бабы-яги мальчика похищают волшебные птицы и его сестрёнке приходится пройти через множество испытаний, чтобы вернуть его домой. Но так ли всё однозначно?
На самом деле в этой сказке скрыт древнейший обряд посвящения во взрослую жизнь. Молодые люди должны были пройти определённые испытания, которые давались им предками и носили обрядовый характер. Тут вам и потусторонний мир, и богиня Судьбы в образе Бабы-яги, прядущей свою кудель, и хитрость ребятишек, сумевших достойно пройти инициацию.
На самом деле в этой сказке скрыт древнейший обряд посвящения во взрослую жизнь. Молодые люди должны были пройти определённые испытания, которые давались им предками и носили обрядовый характер. Тут вам и потусторонний мир, и богиня Судьбы в образе Бабы-яги, прядущей свою кудель, и хитрость ребятишек, сумевших достойно пройти инициацию.
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Баба-яга
Любимым лакомством Бабы-яги всегда являлись маленькие и непослушные дети, она их в печи запекала. Но если копнуть чуть глубже, то, оказывается, у наших предков существовал ритуал "перепекания", когда недоношенных детей относили бабке-повитухе.
К этому обряду прибегали, если ребёнок рождался недоношенным, хилым, при наличии рахита («собачьей старости»), атрофии и прочих недугов. А так как печь, в традиции древних славян представляла собой своего рода отражение вселенной как триединого мира: небесного, земного и загробного, то поэтому к её помощи обращались, чтобы спасти хворое дитя.
Ребёнка обмазывали ржаным тестом и отправляли на лопате в чуть тёплую печь (огня в ней естественно не было) «допекаться». Считалось, что таким образом малыш поправлялся.
К этому обряду прибегали, если ребёнок рождался недоношенным, хилым, при наличии рахита («собачьей старости»), атрофии и прочих недугов. А так как печь, в традиции древних славян представляла собой своего рода отражение вселенной как триединого мира: небесного, земного и загробного, то поэтому к её помощи обращались, чтобы спасти хворое дитя.
Ребёнка обмазывали ржаным тестом и отправляли на лопате в чуть тёплую печь (огня в ней естественно не было) «допекаться». Считалось, что таким образом малыш поправлялся.
Русалка
У русалки, которая сидела на ветвях пушкинского дуба, отродясь не было ни какого хвоста. Вот так. Русалками называли девушек – утопленниц. Так что фактически это просто покойница, которая умерла не своей смертью, а не мифическая полубаба – полурыба.
Царевна Несмеяна
С этой царевной то же не всё так просто. Оказывается, с помощью смеха на Руси старались задобрить богов во время посевных работ. Считалось, что неурожай — результат того, что кто-то не смеялся во время таких ритуалов. Отсюда и появился образ царевны Несмеяны, которую люди всячески стараются задобрить и развеселить, а не просто у дамочки ПМС начался, вот и капризничала.
Избушка на курьих ножках
Избушка на курьих ножках — это упоминание о традиции финно-угорских племён хоронить своих покойников в особых домовинах. Их ставили на подпорки, а чтобы зверь не залез, делали конструкцию с особым поворотным механизмом. Ну и так как Баба–яга являлась своеобразным проводником в мир мёртвых, то где же ей ещё было жить, как не в подобном доме?
Кощей Бессмертный
Тут Ульяна провела весьма любопытную параллель между Волан-де-Мортом и Кощеем Бессмертным. В принципе да, можно сказать, что Джоан Роулинг скопировала идею заключения души в предмет. Яйцо с иглой является своеобразным крестражем, правда подобные идеи о таком бессмертии есть и шаманских обрядах.
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Пример - русалки. В славянской традиции это вовсе не умершие не своей смертью утопленницы, а души предков. Кстати, души предков живут в лесу, а потому пушкинская русалка вовсе не плавает в пруду, а сидит на ветвях дуба.
Для любопытствующих можно погуглить праздники розалии, пришедшие к нам из италийских земель и превратившиеся у славян в русалии.
Сразу всё стало ясным. Русалка - живой мертвец, обитающий в реках, а вовсе не мифическое существо.