Фольклорист напомнила о тайном смысле русских сказок

Любимым лакомством Бабы-яги всегда являлись маленькие и непослушные дети, она их в печи запекала. Но если копнуть чуть глубже, то, оказывается, у наших предков существовал ритуал "перепекания", когда недоношенных детей относили бабке-повитухе.

К этому обряду прибегали, если ребёнок рождался недоношенным, хилым, при наличии рахита («собачьей старости»), атрофии и прочих недугов. А так как печь, в традиции древних славян представляла собой своего рода отражение вселенной как триединого мира: небесного, земного и загробного, то поэтому к её помощи обращались, чтобы спасти хворое дитя.

Ребёнка обмазывали ржаным тестом и отправляли на лопате в чуть тёплую печь (огня в ней естественно не было) «допекаться». Считалось, что таким образом малыш поправлялся.