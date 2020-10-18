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Фольклорист напомнила о тайном смысле русских сказок

Фольклорист напомнила о тайном смысле русских сказок (9 фото)

Автор:
18 октября 2020 17:04
Сообщество : Истории
Метки: Баба-Яга   Кощей Бессмертный   Ульяна Нижинская   сказки   славяне   тайны   фольклор   
1896
9
Открываешь томик русских народных сказок и попадаешь в удивительный мир. Правда, со временем люди перестали замечать некоторые моменты, от которых кровь стынет в жилах и волосы на макушке начинают шевелиться.
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Метки: Баба-Яга   Кощей Бессмертный   Ульяна Нижинская   сказки   славяне   тайны   фольклор   
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10  комментариев
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Комментарий удален
−20
Князь Курбский 2 часа назад
Может начать его слуг убивать? Как партизаны в ВОВ мочили гауляйтеров, ss овскую мразь, власовцев, гестаповцев, полицаев? Ну кто не зассыт? Например если рак или ВИЧ (которые факту в России больше не лечат) или вот прям хочешь сделать самоубийство? Ну так убей себя. Но возьми с собой несколько мразей Тебе зачтется в Валгалле или раю или во что там веришь. Да хоть бы и не веришь. Добром поминать будут. Например чиновников, мусоров, депутанов, журнажлюх, попов ЗАО РПЦ. Их детей. Почему твои дети не появились на свет или умрут в нищете, а их будут жировать по НАТОвским странам и смеяться от счастья? Это проще чем кажется. Нужно оружие? Помогу. И взрывчатки делать научу. Сазонов, Каляев, Перовская, Гриневицкий и т.п. их именами называли улицы... Зачем вешаться в душной комнате? Уйди красиво и с пользой.
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1k
Бровеносец в потёмках Князь Курбский 2 часа назад
Фольклорист напомнила о тайном смысле русских сказок
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3k
Горожанин Минуту назад
По верхам и ни о чем.
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577
Лесник 4 минуты назад
Господи, какая же чушь!
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4k
Vasiliy Час назад
Девушка Ульяна фиговый фольклорист. Хороший фольклорист знает кроме осовремененых сказок ещё и историю.
Пример - русалки. В славянской традиции это вовсе не умершие не своей смертью утопленницы, а души предков. Кстати, души предков живут в лесу, а потому пушкинская русалка вовсе не плавает в пруду, а сидит на ветвях дуба.
Для любопытствующих можно погуглить праздники розалии, пришедшие к нам из италийских земель и превратившиеся у славян в русалии.
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3k
Нечаинка Vasiliy 53 минуты назад
http://www.proto-slavic.ru/slavonic-myths/spirits-rusalki.htmhttp://www.proto-slavic.ru/slavonic-myths/spirits-rusalki.htm
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3k
Руслан Час назад
"Так что фактически это просто покойница, которая умерла не своей смертью, а не мифическая полубаба – полурыба."

Сразу всё стало ясным. Русалка - живой мертвец, обитающий в реках, а вовсе не мифическое существо.
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13k
Роман Час назад
СПГС в тяжелой форме
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−11
Князь Курбский 2 часа назад
Да, я призываю. Но не к террористическим актам(это типа аллах-бабах в метро), а к ТЕРРОРУ(это царя бомбой на грибанале или министра в театре из браунинга) И буду призывать. И [мат] вы меня не заткнешь. ФСБ у меня сосёт. Слышишь, как чмокает? Давай, давай, ФСБ, соси бодре. Это ты умеешь. Мало того, у меня иногда получается.
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