Картина принадлежала семье более 70 лет, но о её ценности узнали только сейчас

Пейзаж так бы и продолжал радовать семью, но один из родственников задался вопросом: "А не ценное ли это полотно?". Семья вызвала сотрудника одного из аукционных домов, но тот, осмотрев картину и увидев подпись Джона Констебла, засомневался в подлинности работы. Он посчитал, что это либо одна из репродукций, либо сам Констебл сделал копию со своей картины (художник часто этим занимался, чтобы прокормить семью).



Джон Констебл (1776-1837 гг.) сейчас очень популярен, хотя при жизни его картины не пользовались спросом. И, имея семерых детей, ему едва удавалось сводить концы с концами.



Получив отказ от одного специалиста, хозяева картины не растерялись и пригласили второго, который и рассмотрел шедевр. Оказалось, что это ранее неизвестное полотно, на котором изображена ветряная мельница, принадлежавшая отцу художника.