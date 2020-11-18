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Картина принадлежала семье более 70 лет, но о её ценности узнали только сейчас

Картина принадлежала семье более 70 лет, но о её ценности узнали только сейчас (3 фото)

Автор:
18 ноября 2020 12:06
Сообщество : Искусство
Метки: англия   аукцион   деньги   картина Джон Констебл   находка   художник   
1185
3
В английской семье картина передавалась из поколения в поколение из уважения к дедушке. А дедушка купил картину с типичным английским пейзажем в далёком 1946 году на аукционе за небольшие деньги.
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Метки: англия   аукцион   деньги   картина Джон Констебл   находка   художник   
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5  комментариев
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326
Андрей 56 минут назад
Странная судьба у художников, всю жизнь все бабки на краски тратишь, а награда после смерти.
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38
игол Минуту назад
Продали партию кокса. Покупатель через аукцион покупает картинку, с обьявленой ценой до небес. Процент организаторам. Всё легально.
Ну, и т.д.
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544
Stalkerreklats Полчаса назад
Аукционисты работают с процента от продаж. И вешают лапшу на уши, что этотвыгодное вложение капиталла, бесценнвй шедевр и бла бла бла. Вот только почему то при жизни автора никто за эти шедевры толком не платит. Тот же Барков рисует обалденные картины но их цена выше ста штук щелени еще не подымалась.
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1k
Александр Едигаров Час назад
Хотя бы узнали за сколько продали уважение дедушки)
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