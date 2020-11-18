Картина принадлежала семье более 70 лет, но о её ценности узнали только сейчас

В английской семье картина передавалась из поколения в поколение из уважения к дедушке. А дедушка купил картину с типичным английским пейзажем в далёком 1946 году на аукционе за небольшие деньги.
Пейзаж так бы и продолжал радовать семью, но один из родственников задался вопросом: "А не ценное ли это полотно?". Семья вызвала сотрудника одного из аукционных домов, но тот, осмотрев картину и увидев подпись Джона Констебла, засомневался в подлинности работы. Он посчитал, что это либо одна из репродукций, либо сам Констебл сделал копию со своей картины (художник часто этим занимался, чтобы прокормить семью).
Джон Констебл (1776-1837 гг.) сейчас очень популярен, хотя при жизни его картины не пользовались спросом. И, имея семерых детей, ему едва удавалось сводить концы с концами.
Получив отказ от одного специалиста, хозяева картины не растерялись и пригласили второго, который и рассмотрел шедевр. Оказалось, что это ранее неизвестное полотно, на котором изображена ветряная мельница, принадлежавшая отцу художника.
Джон Констебл (1776-1837 гг.) сейчас очень популярен, хотя при жизни его картины не пользовались спросом. И, имея семерых детей, ему едва удавалось сводить концы с концами.
Получив отказ от одного специалиста, хозяева картины не растерялись и пригласили второго, который и рассмотрел шедевр. Оказалось, что это ранее неизвестное полотно, на котором изображена ветряная мельница, принадлежавшая отцу художника.
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Были подключены эксперты в области искусства, которые определили, что картина написана примерно в 1809 году и её название "Долина Дедхэм с мельницей Брантэма и стогами сена".
В начале декабря состоится аукцион, на котором будет выставлена картина и её начальная цена будет варьироваться от 100 до 150 тысяч фунтов стерлингов (от 10 до 15 млн рублей).
При этом в 2012 году картина "Замок" Джона Констебла была продана за 22,8 млн фунта стерлингов (2,3 млрд рублей).
Всегда было обидно за художников, которых не оценили при жизни, а спустя сотни лет их полотна стоят миллионы. А вы как считаете?
В начале декабря состоится аукцион, на котором будет выставлена картина и её начальная цена будет варьироваться от 100 до 150 тысяч фунтов стерлингов (от 10 до 15 млн рублей).
При этом в 2012 году картина "Замок" Джона Констебла была продана за 22,8 млн фунта стерлингов (2,3 млрд рублей).
Всегда было обидно за художников, которых не оценили при жизни, а спустя сотни лет их полотна стоят миллионы. А вы как считаете?
Картину Бэнкси продали за фантастические 9,9 млн. долларов
Картина маслом Бэнкси, являющаяся пародией на шедевр Клода Моне, вчера была продана в Лондоне за 7,6 миллиона фунтов стерлингов (9,9 млн. долларов США).
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