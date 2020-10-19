Как выглядит новый Суперджет

Авиакомпания Red Wings три недели назад начала полёты из Екатеринбурга по региональным направлениям на своём новом SSJ100. Вторая машина пришла несколько дней назад, а завтра ждут третью в красной ливрее, с приходом которой число направлений увеличится до девяти.
Пост носит информационный, а не рекламный характер.
Пост носит информационный, а не рекламный характер.
В планах на 2021 года всего 32 Суперджета и расширение маршрутной сети до 25 направлений, из которых самыми дальними должны стать Иркутск и Улан-Удэ.
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32 воздушных судна получат в течение этого и следующего года. А генеральный директор перевозчика Евгений Ключарев утверждает, что численность самолетов будет доведена до 60 в период до 2025 года включительно.
Кухня в обеих частях салона пока не используется — на некоторое время в связи с пандемией на рейсах не предлагают бортпитание и горячие напитки. Воду пассажир может попросить в индивидуальном порядке.
Практичная тканевая обивка. Я, кстати, не люблю «кожаные» сиденья. Они хоть и долговечнее, но длительный перелёт высидеть на них жарко и не комфортно.
А ещё в Суперджете хороший шаг кресел, в отличие от того же А320, на котором мы летели в Екат и обратно (колени упираются адово).
Створки нужны для того, чтобы, например, внести носилки. Так сделано на всех Суперджетах, кроме vip.
Антимакассар — тканевая или бумажная салфетка, которая кладётся на спинки и подлокотники мягких диванов и кресел, чтобы предотвратить загрязнение обивки мебели. Название происходит от макассарового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали причёски. Оно было настолько жирным, что для защиты мебели от него на неё надевали специальную материю — антимакассар.
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шасси MESSIERDOWTY (SAFRAN),
топливная система INTERTECHNIQUE (ZODIAC) (все Франция),
система управления и жизнеобеспечения LIEBHERR (Германия);
гидравлическая система PARKER,
интерьер и кислородная система B/E AEROSPACE,
противопожарная система AUTRONICS (CURTISSWRIGHT),
система электроснабжения HAMILTON SUNDSTRAND,
колеса и тормоза GOODRICH,
двери - THE BOEING COMPANY,
ВСУ - HONEYWELL (все США);
датчики вибрации двигателя поставляет швейцарская VIBRO-METER,
кресла экипажа IPECO (Великобритания).
В принципе самолёт хороший, единственное что до сих пор не налажено сервисное обслуживание и логистика. Именно по этому Ирландская компания отказалась от эксплуатации.
Мне понравилось.
Мягкий взлет, спокойная посадка.
Возможно это и мастерство пилотов, но в целом было норм
Теперь построить бы завод, что бы мы делали эти кресла, освещение. "И крылья, и хвост". И я туда пойду работать. И скажу с гордостью: "Это наш самолёт!".
А пока...
А нам завтра запчасти могут не подвезти...