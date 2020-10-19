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Как выглядит новый Суперджет

Как выглядит новый Суперджет (27 фото)

Автор:
19 октября 2020 21:00
Метки: ssj100   авиация   суперджет   факты   
659
27
Авиакомпания Red Wings три недели назад начала полёты из Екатеринбурга по региональным направлениям на своём новом SSJ100. Вторая машина пришла несколько дней назад, а завтра ждут третью в красной ливрее, с приходом которой число направлений увеличится до девяти.
Пост носит информационный, а не рекламный характер.
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Метки: ssj100   авиация   суперджет   факты   
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14  комментариев
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23k
Седой 3 часа назад
Шаг кресел заказывает компания которая заказывает самолеты.
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−97
Алещенко Олександр 13 минут назад
Глядя на обшивку сидений можно офигеть....
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5k
Dima Час назад
Авионика на SSJ100 производства компании THALES,
шасси MESSIERDOWTY (SAFRAN),
топливная система INTERTECHNIQUE (ZODIAC) (все Франция),
система управления и жизнеобеспечения LIEBHERR (Германия);
гидравлическая система PARKER,
интерьер и кислородная система B/E AEROSPACE,
противопожарная система AUTRONICS (CURTISSWRIGHT),
система электроснабжения HAMILTON SUNDSTRAND,
колеса и тормоза GOODRICH,
двери - THE BOEING COMPANY,
ВСУ - HONEYWELL (все США);
датчики вибрации двигателя поставляет швейцарская VIBRO-METER,
кресла экипажа IPECO (Великобритания).

В принципе самолёт хороший, единственное что до сих пор не налажено сервисное обслуживание и логистика. Именно по этому Ирландская компания отказалась от эксплуатации.
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6k
Matthew Hopkins Час назад
Не видать ли там иностранцев в очереди у заводского забора с чемоданами бабла?
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14k
Alexe3 Час назад
Как помню, у редвингса уже были суперджеты, но в какой-то момент они от них отказались.
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1
Максим 2 часа назад
Как говорится хороший и прекрасный самолет, но летайте сами на нем, все отказались от него.
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2k
Мефодий 2 часа назад
рейбэны хороши у суперджета))) очень стильные. а вот джойстик как у арбуза - отстой.
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237
Попов Алексей 2 часа назад
Семь футов под килем :-)
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39k
Максим Т. Попов Алексей 2 часа назад
Тогда уж семь тысяч)
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6k
KOSTELLO 2 часа назад
Несколько раз летал на Суперджете.
Мне понравилось.
Мягкий взлет, спокойная посадка.
Возможно это и мастерство пилотов, но в целом было норм
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36k
doker 3 часа назад
Вот есть прекрасный самолёт.
Теперь построить бы завод, что бы мы делали эти кресла, освещение. "И крылья, и хвост". И я туда пойду работать. И скажу с гордостью: "Это наш самолёт!".
А пока...
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40k
zloykoyot doker 2 часа назад
А пока американцы с гордостью про Боинг говорят "Это наш самолёт", хотя софт для него пишут индусы на аутсорсе, электронику и сраные светодиоды для освещения поставляют китайцы, а чертежи и комплектующие для шасси и двигателей поставляют русские. Они же и аэродинамические испытания проводят. Но это никого ниипёт, главное что Суперджет не полностью отечественный.
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doker zloykoyot 2 часа назад
Вот тебе ответ " по-американски" - Боинг покупают.
А нам завтра запчасти могут не подвезти...
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40k
zloykoyot doker 2 часа назад
Особенно в последнее последнее время Боинги прямо с руками отрывают. Во II квартале 2019 продажи снизились на 54%. А в I квартале 2020 года на 66%, но тут, справедливости ради, им как и всем коронавирус помог. Надо, конечно, стараться локализовать производство на Родине, кто спорит. И подлянку буржуины могут подкинуть, за этим у них не заржавеет. Но разыгрывать трагедию не стоит, абсолютно все самолёты строятся из иностранных комплектующих, глобализация однако.
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