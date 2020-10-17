Как успокоить ум и контролировать свои мысли?

Ниже вы узнаете несколько способов, как успокоить безостановочную болтовню в голове и сделать свой ум более сосредоточенным, мирным и спокойным.



1. Не возвращайтесь к одним и тем же событиям много раз



Стремитесь ловить те моменты, когда вы слишком много думаете о прошлом.



Исследования показывают, что уделение внимания своим недостаткам, ошибкам и проблемам ослабляет внимание и увеличивает риск развития психических проблем.



2. Будьте более внимательны к настоящему



Уделите больше внимания тому, что вы сейчас делаете и что происходит вокруг вас. Это успокоит ваш ум и тело.



3. Смотрите на вещи в более широкой перспективе



Нет причин задумываться о незначительных вопросах. Они не стоят вашего времени и энергии. Эти вопросы станут не важны через несколько минут или дней. Так зачем тратить на них свои силы?



Выделите основополагающие моменты, которые интересуют вас на данном этапе жизни, и сконцентрируйтесь именно на них.



Глядя на вещи в широкой перспективе, вы видите их такими, какие они есть, и избегаете раздувания из мухи слона.







4. Повторяйте мантру



Мантра — это слова, которые вы повторяете, чтобы успокоить свой ум. Повторение мантры не позволяет мыслям заполнить ваш внутренний мир.



Это очень хороший метод, чтобы контролировать поток мыслей и перестать думать слишком много.



Вы можете использовать любое слово, звук или короткую вдохновляющую фразу. Цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на звуках и не позволять уму бродить в других местах.