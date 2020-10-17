Как успокоить ум и контролировать свои мысли?

В этой статье мы поговорим о том, как успокоить ум и научиться управлять своими мыслями. Читайте, будет интересно!
Конечно, полностью обуздать ум очень и очень сложно, но на какое-то время вы можете перестать думать, и даже частичный контроль над мыслями будет являться большим достижением.
Большинство людей вообще не контролируют свои мыслительные процессы. Идея успокоить ум даже не приходит им в голову. Между тем, более разумные люди понимают, что спокойный ум — это мощнейший ресурс для великих свершений.
Большинство людей вообще не контролируют свои мыслительные процессы. Идея успокоить ум даже не приходит им в голову. Между тем, более разумные люди понимают, что спокойный ум — это мощнейший ресурс для великих свершений.
Можно ли контролировать мышление?
Да, можно направлять свои мысли, но это требует обучения. При этом вам не нужно жить в монастыре, пещере или в лесу, чтобы добиться такого результата. Вы можете делать это, живя в тех же условиях, что и сейчас.
Главное помнить:
Недостаточно просто хотеть успокоить свой ум и управлять мыслями;
Недостаточно попробовать один или два раза.
Мысли постоянно занимают наш ум, непрерывно приходя и уходя. Они могут быть связаны с работой, отношениями, планами, целями, здоровьем и много чем еще. Иногда эти мысли вызывают напряжение и беспокойство и не позволяют спать по ночам.
Главное помнить:
Недостаточно просто хотеть успокоить свой ум и управлять мыслями;
Недостаточно попробовать один или два раза.
Мысли постоянно занимают наш ум, непрерывно приходя и уходя. Они могут быть связаны с работой, отношениями, планами, целями, здоровьем и много чем еще. Иногда эти мысли вызывают напряжение и беспокойство и не позволяют спать по ночам.
Умение контролировать свои мысли
Ниже вы узнаете несколько способов, как успокоить безостановочную болтовню в голове и сделать свой ум более сосредоточенным, мирным и спокойным.
1. Не возвращайтесь к одним и тем же событиям много раз
Стремитесь ловить те моменты, когда вы слишком много думаете о прошлом.
Исследования показывают, что уделение внимания своим недостаткам, ошибкам и проблемам ослабляет внимание и увеличивает риск развития психических проблем.
2. Будьте более внимательны к настоящему
Уделите больше внимания тому, что вы сейчас делаете и что происходит вокруг вас. Это успокоит ваш ум и тело.
3. Смотрите на вещи в более широкой перспективе
Нет причин задумываться о незначительных вопросах. Они не стоят вашего времени и энергии. Эти вопросы станут не важны через несколько минут или дней. Так зачем тратить на них свои силы?
Выделите основополагающие моменты, которые интересуют вас на данном этапе жизни, и сконцентрируйтесь именно на них.
Глядя на вещи в широкой перспективе, вы видите их такими, какие они есть, и избегаете раздувания из мухи слона.
4. Повторяйте мантру
Мантра — это слова, которые вы повторяете, чтобы успокоить свой ум. Повторение мантры не позволяет мыслям заполнить ваш внутренний мир.
Это очень хороший метод, чтобы контролировать поток мыслей и перестать думать слишком много.
Вы можете использовать любое слово, звук или короткую вдохновляющую фразу. Цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на звуках и не позволять уму бродить в других местах.
1. Не возвращайтесь к одним и тем же событиям много раз
Стремитесь ловить те моменты, когда вы слишком много думаете о прошлом.
Исследования показывают, что уделение внимания своим недостаткам, ошибкам и проблемам ослабляет внимание и увеличивает риск развития психических проблем.
2. Будьте более внимательны к настоящему
Уделите больше внимания тому, что вы сейчас делаете и что происходит вокруг вас. Это успокоит ваш ум и тело.
3. Смотрите на вещи в более широкой перспективе
Нет причин задумываться о незначительных вопросах. Они не стоят вашего времени и энергии. Эти вопросы станут не важны через несколько минут или дней. Так зачем тратить на них свои силы?
Выделите основополагающие моменты, которые интересуют вас на данном этапе жизни, и сконцентрируйтесь именно на них.
Глядя на вещи в широкой перспективе, вы видите их такими, какие они есть, и избегаете раздувания из мухи слона.
4. Повторяйте мантру
Мантра — это слова, которые вы повторяете, чтобы успокоить свой ум. Повторение мантры не позволяет мыслям заполнить ваш внутренний мир.
Это очень хороший метод, чтобы контролировать поток мыслей и перестать думать слишком много.
Вы можете использовать любое слово, звук или короткую вдохновляющую фразу. Цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на звуках и не позволять уму бродить в других местах.
Для начала вы можете повторять слово «счастье», звук «Ом» или фразу «я спокоен и расслаблен». Повторяйте свою мантру снова и снова, сосредотачивая на ней свое внимание.
Самое замечательное в мантре заключается в том, что вы можете повторять ее в любое время и в любом месте.
5. Глубоко дышите
Когда вы обнаружите, что ваш ум уносит, сделайте несколько глубоких вдохов. Это расслабит ваш ум и ваше тело.
Самое замечательное в мантре заключается в том, что вы можете повторять ее в любое время и в любом месте.
5. Глубоко дышите
Когда вы обнаружите, что ваш ум уносит, сделайте несколько глубоких вдохов. Это расслабит ваш ум и ваше тело.
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