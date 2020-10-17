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Как успокоить ум и контролировать свои мысли?

Как успокоить ум и контролировать свои мысли? (4 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2020 09:08
Сообщество : Психология
Метки: видео   голова   мозг   мысли   психология   факты   фото   
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В этой статье мы поговорим о том, как успокоить ум и научиться управлять своими мыслями. Читайте, будет интересно!

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Метки: видео   голова   мозг   мысли   психология   факты   фото   
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6  комментариев
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Как успокоить ум и контролировать свои мысли?
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11k
banzai7 Полчаса назад
Это не методика, а обобщённые советы. Вопрос "КАК" не раскрыт.
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14k
Н.Е. Верная banzai7 13 минут назад
На вопрос КАК? авторы данного опуса не ответят никогда. Для этого, что бы хоть как-то приблизиться к ответу, необходимо всю жизнь посвятить изучению работы мозга, его строению, принципов построения синаптических связей и т.д. А они вместо этого предлагают мантры заучивать...
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28k
Azesh 42 минуты назад
вместо мыслей будет мантра) невозможно избавиться от мыслей совсем, как невозможно смотреть и не видеть)) Ум - это шестое чувство, а мысли это объект его работы. Но можно смотреть и видеть только то, что нужно. Но это уже другая история, про техники медитации сосредоточения.
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15k
Виталий Кот Час назад
Как успокоить ум и контролировать свои мысли?
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0
Сергей Час назад
Экхард Толле в помощь
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