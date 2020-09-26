Что скрывается за красивыми кадрами домов на колесах

Все мы хоть раз в жизни видели завораживающие снимки, которые любители свободной жизни тоннами заливают во все соцсети. Здесь вам и закаты, и рассветы, и прекрасные пейзажи, при чем каждый раз разные. Вот и закрадывается порой шальная мысль, а ведь было бы интересно так пожить, без привязки к местности. Но так ли всё радужно на самом деле?
Сидни в свои 25 лет уже не первый год живёт в фургоне, компанию ей составляют две собаки. Она ведёт свой блог, где честно и без прикрас рассказывает обо всех минусах кочевой жизни.
О том, что заставляет людей поменять квартиры на фургоны можно говорить долго. Кто-то безумно любит путешествовать, а кто-то считает, что жить в автомобиле гораздо экономнее. Правда, климатические условия нашей страны несколько отличаются от той же Калифорнии, и ещё не известно сколько выйдет по деньгам зимой в Тункинской степи -35 прогревать такое жилище. Пейзажи там тоже красивые, но вернемся к нашей героине.
Когда живёшь на колёсах многие стильные вещи оказываются не очень удобными в эксплуатации. Так довольно быстро пришла в негодность индукционная плита после череды жизненных испытаний, и Сидни решила, что практичнее всего будет пользоваться обычной газовой. Пусть она не столь эстетична, зато в полевых условиях прослужит гораздо дольше.
Все владельцы животных прекрасно знают, что питомцы могут портить мебель. Казалось бы, что можно испортить в таком крошечном пространстве, где мебели раз и обчёлся? А ведь и здесь умудряются напакостить.
Зато можно не задумываться о выгуле собак. Дверь открыл и они уже на прогулке. Вот только вся грязь с лап очень быстро оказывается в самом фургоне, да ещё и на кровати.
Зато можно не задумываться о выгуле собак. Дверь открыл и они уже на прогулке. Вот только вся грязь с лап очень быстро оказывается в самом фургоне, да ещё и на кровати.
В больших и дорогих мобильных домах, конечно, есть все блага цивилизации, такие как душ, туалет и прочее. Но в маленьких самодельных фургончиках места катастрофически мало. Когда Синди находится поблизости с населёнными пунктами, то проблем, где помыться нет, а вот когда она уезжает за город, то здесь уже стирка и гигиенические процедуры превращаются в целое приключение.
Маленькое пространство требует постоянной уборки, ведь даже несколько вещей, лежащих не на своём месте тут же создают ощущение бардака. Так что любителям оставить кружку с недопитым чаем на потом и забыть про неё, будет не очень комфортно.
Но, кроме обычных бытовых неприятностей, которые могут случиться и в квартире, в фургон может забраться и, к примеру, медведь. Сидни поделилась со своими подписчиками историей, как она однажды забыла закрыть дверь и к ней в гости заглянул мишка. Благо что сломал он всего лишь плиту и оторвал ящик. Но с тех пор девушка всегда проверяет закрыта ли дверь.
Когда Синди ещё только обустраивала своё жильё, она читала много советов уже бывалых путешественников. Но, как оказалось, идея соединить стол и кровать не совсем удачная. Ведь чтобы сложить то же постельное бельё, после того как кровать собрал, нужно дополнительное место, а его, как обычно, не хватает. Так что кровать практически всегда находится в разобранном состоянии.
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На разбитие лагеря ушло пол-дня. Все просторно, что нужно - под рукой. Не нужно копошиться, чтобы что-то достать. В бусе никто не спал, хотя он во время стоянки был пустой. Ибо спать в доме на колесах и спотыкатьтся обо все подряд - это вам не это.
з.ы. а ее "автодом" это ссаная "газелька", обставленная мебелью из "ашана", не более