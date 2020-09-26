Что скрывается за красивыми кадрами домов на колесах

Все владельцы животных прекрасно знают, что питомцы могут портить мебель. Казалось бы, что можно испортить в таком крошечном пространстве, где мебели раз и обчёлся? А ведь и здесь умудряются напакостить.

Зато можно не задумываться о выгуле собак. Дверь открыл и они уже на прогулке. Вот только вся грязь с лап очень быстро оказывается в самом фургоне, да ещё и на кровати.