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Что скрывается за красивыми кадрами домов на колесах

Что скрывается за красивыми кадрами домов на колесах (10 фото)

Автор:
26 сентября 2020 11:04
Сообщество : Путешествия
Метки: девушка   дорога   история   калифорния   походная жизнь   путешествия   собаки   фургон   
2150
10
Все мы хоть раз в жизни видели завораживающие снимки, которые любители свободной жизни тоннами заливают во все соцсети. Здесь вам и закаты, и рассветы, и прекрасные пейзажи, при чем каждый раз разные. Вот и закрадывается порой шальная мысль, а ведь было бы интересно так пожить, без привязки к местности. Но так ли всё радужно на самом деле?

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Метки: девушка   дорога   история   калифорния   походная жизнь   путешествия   собаки   фургон   
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260
Nane First NameLast 37 минут назад
Не приведи господь в таком жить. В позапрошлом годе как раз под конец сентября выезжали на щуку на неделю вдвоем. В бусе и прицепе была была палатка на 5 рыл - в ней хоть в баскетбол играй. Были 2 старых кресла-кровати совковые еще. Большой стол, 2 стула с мягкими сидушками, клеенка под тент, казан с крышкой, отдельно чайник и прочие ножи/ложки/вилки с нормальной керамической посудой. Еще был автоклав, снасти и куча банок с крышками для консервации щуки. Емкости под воду и самогонку. Ну и газовый баллон с бензопилой - куда уж без них.

На разбитие лагеря ушло пол-дня. Все просторно, что нужно - под рукой. Не нужно копошиться, чтобы что-то достать. В бусе никто не спал, хотя он во время стоянки был пустой. Ибо спать в доме на колесах и спотыкатьтся обо все подряд - это вам не это.
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1k
Дарвин и аморальная премия 36 минут назад
С такой телочкой можно и целую вечность жить в фургоне
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260
Nane First NameLast Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
При условии, что она умеет рыбу чистить, ходить за водой и дровами, умеет на костре готовить, не бухтит, что ты много пьешь и мошек от тебя отгоняет во время обеденного сна
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Дарвин и аморальная премия Nane First NameLast 24 минуты назад
С такими запросами будешь всю жизнь дрочить
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260
Nane First NameLast Дарвин и аморальная премия 19 минут назад
За мою дрочку не переживай - есть кому)) Чтобы попить молока, необязательно заводить корову
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−184
Фунт Фунт 44 минуты назад
Ой, как же это здорово! А еще прикольнее будет когда молодость уйдет, улыбка перестанет быть белоснежным монолитом да и волосы станут белее и менее гладкими. Как славно жить не в совке!!!
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6k
Сергей 55 минут назад
Не в романтике дело, а в нищете.
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11k
робт im240 Полчаса назад
но не там, где в них живут на постоянке, дружок...

з.ы. а ее "автодом" это ссаная "газелька", обставленная мебелью из "ашана", не более
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316
im240 Сергей Полчаса назад
так в какой конуре ты живёшь, чепуха небритая?
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15k
Ватаку Накомоде Outcast 24 минуты назад
И путешествовать только там где есть стабильный мобильный инет? Да и удовольствия мало от таких путешествий, где большую часть времени торчишь за ноутом… хотя может и есть варианты конечно
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6k
Сергей im240 24 минуты назад
Ты на улице с людьми так же разговариваешь? Или ты просто дитя интернета, не привыкший к нормальному общению?
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316
im240 Сергей 20 минут назад
Общаться в подобной манере, начал. Тем самым задав тон разговора. Так в какой конуре ты существуешь?
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