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О первой ветряной электростанции Юго-Восточной Азии

О первой ветряной электростанции Юго-Восточной Азии (11 фото)

Автор:
15 октября 2020 12:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Банги   ветрогенераторы   ветроэлектростанция   ветряки   интересное   филиппины   
739
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Ветроэлектростанция Банги — это целый комплекс, расположенный на севере Филиппин. Ветроэлектростанция использует 20 ветрогенераторов высотой 70-метров и мощностью 1,65 МВт. Ветряки расположены в один ряд вдоль девятикилометровой береговой линии у залива Банги. Генераторы обращены в сторону Филиппинского моря.

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Метки: Банги   ветрогенераторы   ветроэлектростанция   ветряки   интересное   филиппины   
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winergy2012 47 минут назад
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winergy2012 46 минут назад
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