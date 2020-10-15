О первой ветряной электростанции Юго-Восточной Азии

Ветроэлектростанция Банги — это целый комплекс, расположенный на севере Филиппин. Ветроэлектростанция использует 20 ветрогенераторов высотой 70-метров и мощностью 1,65 МВт. Ветряки расположены в один ряд вдоль девятикилометровой береговой линии у залива Банги. Генераторы обращены в сторону Филиппинского моря.
Реализация первой фазы проекта NorthWind Power в заливе Банги состояла из 15 таких ветряных турбин, каждая из которых имела максимальную производственную мощность 1,65 МВт электроэнергии, что в общей сложности составляло 24,75 МВт. Эти 15 береговых турбин расположены на расстоянии 326 метров друг от друга, каждая высотой 70 метров, с лопастями длиной 41 метр, диаметром ротора 82 метра.
Фаза II была завершена в августе 2008 года. После введения в эксплуатацию ещё пяти таких же ветряных турбин, общая мощность комплекса была доведена до 33 МВт.
Комплекс Northwind Bangui Bay расположен в муниципалитете Банги, Илокос Норте, Филиппины, на северо-западной оконечности острова Лусон. Турбины обращены к морю, откуда ветер дует в сторону суши большую часть года.
Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб свидетельствует, что средняя плотность энергии ветра на Филиппинах составляет около 31 ватта на квадратный метр (Вт/м2).
История создания
В 1996 году Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) провела анализ ветровых ресурсов и картографическое исследование побережья Филиппин. Организация пришла к выводу, что различные районы Филиппин идеально подходят для ветроэнергетических установок. Такими регионами стали окрестности городов Банги и Бургос на островах Илокос-Норте, Батанес и Бабуян, расположенных к северу от Лусона, а также более высокие внутренние районы Миндоро, Самар, Лейте, Панай, Негрос, Себу, Палаван и Восточный Минданао. В качестве первого ветропарка выбрали север острова Лусон, крупнейшего острова Филиппин.
Первоначально проект состоял из трёхэтапного ввода в эксплуатацию турбин.
В 2006 году проект позволил снизить цену электроэнергии на острове на 5%. Стоимость реализации первого этапа составила $23 000 000.
Первая фаза, состоящая из 15 турбин, расположенных на расстоянии 326 метров друг от друга, была завершена 7 мая 2005 года и вырабатывала 24,74 мегаватта. Дополнительные 5 турбин довели мощность до 33 мегаватт. Распределение электроэнергии осуществляется через подстанцию в городе Лаоаг. Подключенные к электросети Лусона, ветряные мельницы обеспечивают 40% потребностей потребителей в электроэнергии.
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