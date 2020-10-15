О первой ветряной электростанции Юго-Восточной Азии

История создания

В 1996 году Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) провела анализ ветровых ресурсов и картографическое исследование побережья Филиппин. Организация пришла к выводу, что различные районы Филиппин идеально подходят для ветроэнергетических установок. Такими регионами стали окрестности городов Банги и Бургос на островах Илокос-Норте, Батанес и Бабуян, расположенных к северу от Лусона, а также более высокие внутренние районы Миндоро, Самар, Лейте, Панай, Негрос, Себу, Палаван и Восточный Минданао. В качестве первого ветропарка выбрали север острова Лусон, крупнейшего острова Филиппин.