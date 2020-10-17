В Disney посчитали свои старые мультфильмы расистскими

Запад активно борется со своим прошлым, достаётся не только памятникам, но и героям мультфильмов и сказок.
Пока красавиц-принцессы превращаются в бодипозитивных дамDisney решил от греха подальше промаркировать свои старые мультфильмы. Теперь перед просмотром зрителей будут предупреждать надпись: «Эти стереотипы были неправильными тогда и неверны сейчас». В корпорации уверены, что необходимо «создать будущее без дискриминации». Так в каких же мультфильмах умудрились увидеть оскорбление людей по расовому признакупредставители Disney?
Дамбо, 1941 год
Забавный слонёнок Дамбо покорил сердца зрителей на многие годы. Но вот же незадача, вороны, которые учили слонёнка летать уж больно похожи на афроамериканцев. А это, сами понимаете, ни в какие ворота не лезет.
Песня Юга,1946 год
Ну тут скандал длится очень давно, а всё дело в том, что дядюшка Ремус, раб с плантации выглядит подозрительно счастливо. А все знают, что это неправда. Так что этот фильм даже запретили выпускать на DVD в Америке.
Питер Пэн, 1953 год
Вот уж где расизмом непросто пахнет, тут же целые сцены просто махровым цветом пропагандируют неуважение к индейцам. Ведь коренные жители вымышленной Страны Никогда в мультфильме называются «Краснокожими».
Леди и бродяга, 1955 год
Чудесная романтическая история любви, где персонажи преодолевают кучу препятствий на пути к своему счастью. Ан не всё так розово и пушисто, оказывается, азиаты могут оскорбиться, глядя на двух сиамских котов Си и Ама. Досталось и бедолаге чихуахуа Педро, говорящему с сильным мексиканским акцентом, и борзой по имени Борис. (Давайте угадаем, кто же мог обидится, глядя на двух смешных песелей?)
Книга Джунглей, 1968 год
Мог бы подумать Редьярд Киплинг, что при экранизации его книги «Маугли» создатели мультфильма для образа орангутанга Луи возьмут афроамериканца. Тут вам и джаз, и лень, и вообще это пародия на сами знаете кого.
Коты Аристократы, 1970 год
Тут не по нраву пришёлся сиамский кот Шун Гон. Выяснилось, что это карикатура на людей азиатской расы. И (о боже какой кошмар!) его озвучил белый актёр, а ещё кот играет на пианино палочками для еды.
Впрочем, не только у Disney подобные "промахи"
Судорожно маркирует свои мультики и Warner Bros. Вы только посмотрите на их пародию диснеевского мультфильма «Белоснежка и семь гномов». Как по мне, мультфильм получился забавным, особенно если учесть специфику того времени. Он был снят во время Второй мировой войны, когда шины, сахар и кофе были строго нормированы. Вот почему эти предметы показаны как предметы богатства. (Но это так, 5 копеек занудства).
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На GTA не гонят пока?
А что не так то? То в фильмах должны быть чёрные, то наоборот не должны…
Негры: