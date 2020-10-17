В Disney посчитали свои старые мультфильмы расистскими

Судорожно маркирует свои мультики и Warner Bros. Вы только посмотрите на их пародию диснеевского мультфильма «Белоснежка и семь гномов». Как по мне, мультфильм получился забавным, особенно если учесть специфику того времени. Он был снят во время Второй мировой войны, когда шины, сахар и кофе были строго нормированы. Вот почему эти предметы показаны как предметы богатства. (Но это так, 5 копеек занудства).