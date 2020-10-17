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В Disney посчитали свои старые мультфильмы расистскими

В Disney посчитали свои старые мультфильмы расистскими (1 фото + 7 видео)

Автор:
17 октября 2020 15:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: disney   азиаты   афроамериканцы   видео   дисней   мультфильмы   расизм   
2986
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Запад активно борется со своим прошлым, достаётся не только памятникам, но и героям мультфильмов и сказок.

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Метки: disney   азиаты   афроамериканцы   видео   дисней   мультфильмы   расизм   
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27  комментариев
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31k
kalinser 2 часа назад
В Disney посчитали свои старые мультфильмы расистскими
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31k
Антон 5 минут назад
Совсем еб*нулись на своей толерастии.
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7k
Фантом 20 минут назад
Раньше было норм. Когда там США тряхнет?
На GTA не гонят пока?
Ссылка youtu.be
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1k
Павел 21 минуту назад
Все потому, что давно ушли на покой мультипликаторы старой гвардии, на чьих мультиках мы все выросли, а сейчас там все захватили все эти уроды из ЛГБТ, которые нормальным людям свои условия диктовать начали. Никогда не понимал почему все западное общество так покорно прогибается под этот био мусор, русть в России попробуют, мы пока еще строго держим грань между мужчиной и не мужчиной.
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749
Педигри Полчаса назад
Запад захватили леваки.
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4k
Андрей Крылов Педигри Минуту назад
Не леваки. а Пи**ры и придурки.
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862
Go 38 минут назад
Они просто нуждаются в гражданской войне. Уже пора. Надеюсь с ноября начнут.
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821
Kariya 53 минуты назад
По-моему, расизм это увидеть в животных людей, да еще с конкретным цветом кожи. Или что негр не может быть счастливым. Про краснокожих вообще убило. Это точно не тонкая подъйобка, типа: "Вот этот орангутан у нас получился ну вылитое негрилло. Но мы за это извиняемся"?))
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16k
Ватаку Накомоде 53 минуты назад
«вороны, которые учили слонёнка летать уж больно похожи на афроамериканцев.»
А что не так то? То в фильмах должны быть чёрные, то наоборот не должны…
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3k
fin4all Час назад
Совсем сбрендили. А вот за списочек, что нужно скачать и показать ребенку, спасибо!
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2k
Schumacher Час назад
деградация противника сегда хорошая новость...
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16k
ПаганецЪ Час назад
Ну, теперь пускай выходят на улицу, становятся раком и спускают штаны. Да, и одно полужопие пусть ваксой начистят, а то расизЪм получится, панимаиш...
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55k
Опиум для народа ПаганецЪ 37 минут назад
Ну,фразу "не брат ты мне,гнида черножопая" всё же вырезали.Так что мы недалеко от них ушли.
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4k
Иван Час назад
Disney: Извините нас негры, что изобразили вас обезьянами
Негры:
Disney: Извините нас негры, что изобразили вас обезьянами Негры:
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246
Nane First NameLast Час назад
Вот что бывает, когда некоторым действительно делать нехер. А отчет за потраченные бабки нужен.
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266
Morfogenez Час назад
Правильно, солидарен. Гуляй на всю катушку. Белый дом перекрасить в черный. А то расизм.
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8k
Гуляка Morfogenez Полчаса назад
В красный. И сказать, что в память и честь индейцев.
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39k
Максим Т. Час назад
Да вообще насрать. Верной дорогой идут.
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5k
Bhaal Час назад
Самое весёлое, что в армии Юга воевало немало чёрных.
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8k
Гуляка Bhaal Полчаса назад
Не чёрных. А альтернативно бледнолицых.
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
А Белоснежки и 7 гномов? Само имя :Белая как снег,почему не Черноснежка? А гномы.:почему нет ни одного черного?
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18k
turyst Дарвин и аморальная премия Час назад
Всё течет, всё меняется...
Всё течет, всё меняется...
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1k
NiThR0 Дарвин и аморальная премия 59 минут назад
Тогда, вышла бы уже совсем другая история, для взрослых.
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16k
Ватаку Накомоде Дарвин и аморальная премия 51 минуту назад
Чернозёмка и 7 гомиков. Толерантно во всех отношениях.
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7k
Александр Час назад
Жду когда начнут каяться в за отрицательный имидж в фильмах немцев и русских.
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16k
ПаганецЪ Александр Час назад
ЩазЪ! Немцы и русские - проклятые белые, им положительного имиджа не положено.
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63k
Вит Вит 2 часа назад
Если дело и дальше так пойдёт,придётся выжигать их ядерной бомбой,нам такой содом и гомора не нужны.....они же раскинут свои щупальца по всему миру...
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