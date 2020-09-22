Вьетнамец, который пересмотрел фильмы «Форсаж»

Установленная на улице в одном из вьетнамским городов камера наблюдения запечатлела грузовик, совершивший незапланированную парковку на скользкой дороге.
Камера наружного наблюдения, установленная на оживлённой автодороге зафиксировала, как потерявший управление грузовик совершил незапланированную парковку в свободном пространстве возле магистрали. Водителю, потерявшему управление над фургоном, очень повезло не разбить своё транспортное средство на скользкой от дождя дороге.
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