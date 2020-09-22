FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6505 постов • 643 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Автомир 
Вьетнамец, который пересмотрел фильмы «Форсаж»

Вьетнамец, который пересмотрел фильмы «Форсаж» (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 09:56
Сообщество : Автомир
Метки: Вьетнам   азиаты   видео   дрифт   занос   повезло   
390
1
1
Установленная на улице в одном из вьетнамским городов камера наблюдения запечатлела грузовик, совершивший незапланированную парковку на скользкой дороге.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Вьетнам   азиаты   видео   дрифт   занос   повезло   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Роман Гамзалиев Час назад
В каком смысле дрифт...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Опаньки Час назад
наклейки Почта России на борту не хватает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
pynh 2 часа назад
Вьетнамец, который пересмотрел фильмы «Форсаж»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины 34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины Утка чудом осталась жива после своей прогулки среди хищников Утка чудом осталась жива после своей прогулки среди хищников Скутерист чудом не попал под колеса грузовика Скутерист чудом не попал под колеса грузовика Во Вьетнаме водитель самосвала, сдавая назад, слетел с обрыва Во Вьетнаме водитель самосвала, сдавая назад, слетел с обрыва Охранник попытался остановить укатившийся контейнеровоз, но сделал только хуже Охранник попытался остановить укатившийся контейнеровоз, но сделал только хуже На волосок от гибели: строительные леса чудом не придавили проходившую рядом девушку На волосок от гибели: строительные леса чудом не придавили проходившую рядом девушку
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

435196



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны
8
77
100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны
Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
3
12
Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пенится банка с заготовкой: как выявить и устранить причину?
0
1
Пенится банка с заготовкой: как выявить и устранить причину?
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
0
101
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#СССР#люди#кино#шоу бизнес#комментарии#природа#собака
#прикол#фото#интересное#авария#в мире#прикольные#авто авария#милота#реакция#фотографии
#история#интересно#россия#дтп#вещи#картинки#дети#москва#смешные#футбол

На что жалуетесь?

Вернуться