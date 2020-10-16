Крик души: дворник из Химок оставил послание листьями местным жителям

Дворник по имени Джамшит обратился к жителям Подмосковья с вежливой просьбой. А ведь мог и крепкое словцо в конце фразы ввернуть для понимания. Но нет, потому что вежливый!

0 Источник: В подмосковных Химках дворник напомнил местным жителям о том, насколько важно носить маску. Убирая опавшие листья, он выложил из них композицию, видную из любого окна многоэтажки.

0 Источник: 33-летний Джамшит ежедневно обновляет инсталляцию, т.к. мусоровоз регулярно увозит листья. Но деревья, растущие тут повсеместно без проблем поставляют "материал" для творчества.