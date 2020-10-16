Крик души: дворник из Химок оставил послание листьями местным жителям

Дворник по имени Джамшит обратился к жителям Подмосковья с вежливой просьбой. А ведь мог и крепкое словцо в конце фразы ввернуть для понимания. Но нет, потому что вежливый!
В подмосковных Химках дворник напомнил местным жителям о том, насколько важно носить маску. Убирая опавшие листья, он выложил из них композицию, видную из любого окна многоэтажки.
33-летний Джамшит ежедневно обновляет инсталляцию, т.к. мусоровоз регулярно увозит листья. Но деревья, растущие тут повсеместно без проблем поставляют "материал" для творчества.
В Подмосковье, как и практически на всей территории РФ, наблюдается рост заболеваний COVID-19. На 15 октября в Химках было зарегистрировано 2259 случаев заболевания коронавирусной инфекцией ( с начала пандемии), а за прошедшие сутки в Московской области отметили 439 новых заражений.
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И да, а сам-то он в маске?