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Крик души: дворник из Химок оставил послание листьями местным жителям

Крик души: дворник из Химок оставил послание листьями местным жителям (3 фото)

Автор:
16 октября 2020 07:39
Сообщество : Пандемия
Метки: дворник   коронавирус   листья   маски   надпись листьями   пандемия   химки   
2288
3
Дворник по имени Джамшит обратился к жителям Подмосковья с вежливой просьбой. А ведь мог и крепкое словцо в конце фразы ввернуть для понимания. Но нет, потому что вежливый!

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Метки: дворник   коронавирус   листья   маски   надпись листьями   пандемия   химки   
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16  комментариев
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313
Soplevich Час назад
Что-то подозрительно правильно написано. Настоящий Джамшит написал бы НАСИТИ МАСКЕ. Подстава!

И да, а сам-то он в маске?
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8k
Касьян Пуздой Минуту назад
Крик души: дворник из Химок оставил послание листьями местным жителям
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2k
Ilya Volodin 16 минут назад
Носите миски?
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3k
aleksei 17 минут назад
Достали уже с этими масками, ничегоони не спасают, у меня друг носился с этими масками, антисептиком руки поливал и все равно заболел
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837
Fara Zolkin aleksei Минуту назад
Да кстати,таких историй масса, ходили коллеги,обливались антисептиком, с масками всегда. По итогу заболели.
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−37
Norma Palleres 19 минут назад
результаты национального исследования, проведенного исследовательской группой по СПИДу, показали, что в 22 процентах округов Соединенных Штатов негры составляют непропорционально большую долю населения, причем на эти районы приходится более половины случаев заболевания венерическим вирусом и почти 60 процентов случаев смерти.
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−16
quanwang he 22 минуты назад
результаты национального исследования, проведенного исследовательской группой по СПИДу, показали, что в 22 процентах округов Соединенных Штатов негры составляют непропорционально большую долю населения, причем на эти районы приходится более половины случаев заболевания венерическим вирусом и почти 60 процентов случаев смерти.
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31k
Йожык Полчаса назад
"А ведь мог и крепкое словцо в конце фразы ввернуть для понимания..."
"А ведь мог и крепкое словцо в конце фразы ввернуть для понимания..."
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4k
Александр Иванов Полчаса назад
Чурбаньё выполняет заказ хозяев из Кремля и прочего каганата.
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799
Лёха 48 минут назад
Вот так они и работают: то пишут,то по телефону трещат ...
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13k
ВОВЧЕГ Час назад
Так это же на ул. 9 мая, напротив дома 18Б.
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516
Злодей Час назад
Действующим законодательством Москвы уборка листьев на газонах лесопарков, парков, скверов, бульваров, уборка опавшей листвы запрещается. На подмосковье не распростараняется? А то может этого дворника заставить все эти листья аккуратно назад разложить. И вообще,теперь джамшуты начнут учить русских людей, что им делать и как жить? Дожили. Скоро как в пиндосии захотят на колени поставить.
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582k
Result Автор поста Злодей Час назад
Что-то вы с утра злой такой, прямо оправдываете свой ник.
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799
Лёха Злодей 50 минут назад
Полицию уже к этому приучать начали...
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29k
Лесли 🥰 Час назад
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