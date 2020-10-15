Глобус своими руками

Нанесите контуры материков на шар.



Сплетите поясок в 2 бисеринки: один ряд золотой – это экватор, а второй ряд цветной. Во время плетения следует постоянно прикладывать леску к шару и ориентироваться по намеченным линиям, то есть: синий бисер – это вода, а розовый – суша.



Сшейте поясок в кольцо, нанесите клей на край шкатулки (середину шара) и наденьте поясок из бисера, затем подождите 15 минут, чтобы поясок хорошо приклеился.