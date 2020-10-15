Глобус своими руками

Глобус – это макет нашей прекрасной планеты. Этот шар может быть стильным элементом декора и познавательным подарком.
Огромный глобус в технике папье-маше
Вам понадобится: мяч для фитнеса, строительный клей пва, плёнка, верёвка, бумага, газеты, ножницы, карандаш, кисточки и краски.
Мастер-класс
Обмотайте шар для фитнеса плёнкой и завяжите петельку для дальнейшего подвешивания.
Обмотайте шар верёвкой.
Подвесьте шар, чтобы было удобно работать.
Порежьте газеты на куски, окуните бумагу в воду, затем прикрепите на шар.
Обклейте кусками газеты шар в несколько слоёв.
Обмотайте шар верёвкой.
Подвесьте шар, чтобы было удобно работать.
Порежьте газеты на куски, окуните бумагу в воду, затем прикрепите на шар.
Обклейте кусками газеты шар в несколько слоёв.
Обклейте шар кусками белых листов в несколько слоёв и дождитесь высыхания.
Нанесите карандашом контуры материков и океанов.
Раскрасьте глобус красками и дождитесь высыхания.
Нанесите карандашом контуры материков и океанов.
Раскрасьте глобус красками и дождитесь высыхания.
Сдуйте шар через верхнее отверстие и достаньте его вместе с плёнкой.
Заклейте отверстие и обрисуйте его.
Огромный глобус в технике папье-маше готов!
Заклейте отверстие и обрисуйте его.
Огромный глобус в технике папье-маше готов!
Шкатулка-глобус из бисера
Вам понадобится: деревянная заготовка – открывающийся шар с подставкой, простой карандаш, бисер – синего, светло-розового и золотистого цвета, толстая проволока, тонкая леска, клей момент, акриловый лак, блёстки, ножницы, шуруповёрт с тонким сверлом, молоток, акриловые краски и кисточка.
Мастер-класс
Нанесите контуры материков на шар.
Сплетите поясок в 2 бисеринки: один ряд золотой – это экватор, а второй ряд цветной. Во время плетения следует постоянно прикладывать леску к шару и ориентироваться по намеченным линиям, то есть: синий бисер – это вода, а розовый – суша.
Сшейте поясок в кольцо, нанесите клей на край шкатулки (середину шара) и наденьте поясок из бисера, затем подождите 15 минут, чтобы поясок хорошо приклеился.
Сплетите поясок в 2 бисеринки: один ряд золотой – это экватор, а второй ряд цветной. Во время плетения следует постоянно прикладывать леску к шару и ориентироваться по намеченным линиям, то есть: синий бисер – это вода, а розовый – суша.
Сшейте поясок в кольцо, нанесите клей на край шкатулки (середину шара) и наденьте поясок из бисера, затем подождите 15 минут, чтобы поясок хорошо приклеился.
Сплетите следующий ряд таким же способом: нанизывайте синий бисер на место воды, а розовый на суши, не забывайте постоянно прикладывать к шару и примерять к континентальным линиям. Только после тщательной примерке следует приклеивать леску с бисером к шару. Стоит отметить, что необходимо каждому ряду давать время высыхать, чтобы ряды не поехали и работа не испортилась.
Оплетите всё северное полушарие, затем южное.
Оплетите подставку золотистым бисером, только оставьте маленький промежуток не оплетённым для будущего отверстия.
Подготовьте отрезок толстой, но гибкой проволоки полукруглой формы, и постучите по её концу молотком, чтобы он расплющился.
Просверлите дырочку в основании и приклейте расплющенный конец внутрь, затем оставьте высыхать.
Оплетите подставку золотистым бисером, только оставьте маленький промежуток не оплетённым для будущего отверстия.
Подготовьте отрезок толстой, но гибкой проволоки полукруглой формы, и постучите по её концу молотком, чтобы он расплющился.
Просверлите дырочку в основании и приклейте расплющенный конец внутрь, затем оставьте высыхать.
Покрасьте внутренность шкатулки в розовый цвет и дождитесь высыхания.
Смешайте акриловый лак с блёстками, покройте глобус и оставьте высыхать.
Смешайте акриловый лак с блёстками, покройте глобус и оставьте высыхать.
Сплетите из золотистого бисера квадратный жгут в длину хвоста проволоки, обклейте им проволоку, а лишней конец проволоки обрежьте.
Шкатулка в виде глобуса готова! Рекомендую к просмотру данное видео!
Детский глобус
Вам понадобится: воздушный шар, голубая краска, кисточка, газеты, клей карандаш, фломастеры.
Покрасьте голубой краской и дождитесь высыхания.
Распечатайте материки, раскрасьте их фломастерами, затем вырежьте их.
Приклейте материки на шар.
Распечатайте материки, раскрасьте их фломастерами, затем вырежьте их.
Приклейте материки на шар.
Глобус из пуговиц
Вам понадобится: шар и куб из пенопласта, пуговицы синих и зелёных цветов, акриловые краски, кисточки, зубочистки, клей, алюминиевая пластина.
Мастер-класс
Установите шар на кубе, используя зубочистки.
Нарисуйте материки на шаре.
Покрасьте материки зелёной краской, а водную часть – синей.
Нанесите клей на один материк и приклейте зелёные пуговицы. Таким образом, обклейте зелёными пуговицами все материки, а водную часть обклейте синими пуговицами.
Оставьте конструкцию высыхать.
Покрасьте куб коричневой краской и дождитесь высыхания.
Уберите зубочистки и установите на куб алюминиевую пластину, а сверху положите пуговичный глобус.
Нарисуйте материки на шаре.
Покрасьте материки зелёной краской, а водную часть – синей.
Нанесите клей на один материк и приклейте зелёные пуговицы. Таким образом, обклейте зелёными пуговицами все материки, а водную часть обклейте синими пуговицами.
Оставьте конструкцию высыхать.
Покрасьте куб коричневой краской и дождитесь высыхания.
Уберите зубочистки и установите на куб алюминиевую пластину, а сверху положите пуговичный глобус.
Глобус в винтажном стиле
Вам понадобится: старый глобус, белая краска, простой карандаш, угольный карандаш, кисть, ластик, чернильные губки любых цветов, спрей герметик.
Мастер-класс
Отделите глобус от основания.
Покрасьте глобус белой краской и оставьте высыхать.
Покрасьте глобус белой краской и оставьте высыхать.
Обведите контуры континентов простым карандашом.
Обведите контуры континентов угольным карандашом, чтобы они стали выразительнее.
Растушуйте линии вдоль контура, используя ластик.
Покройте глобус спреем герметиком.
Макните пальцы в чернильные губки и обозначьте место Вашей мечты на глобусе.
Обведите контуры континентов угольным карандашом, чтобы они стали выразительнее.
Растушуйте линии вдоль контура, используя ластик.
Покройте глобус спреем герметиком.
Макните пальцы в чернильные губки и обозначьте место Вашей мечты на глобусе.
Глобус в винтажном стиле готов! Рекомендую к просмотру данное видео!
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