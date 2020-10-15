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Глобус своими руками

Глобус своими руками (21 фото + 2 видео)

Автор:
15 октября 2020 10:58
Сообщество : Сделай сам!
Метки: видео   глобус   очумелые ручки   своими руками   сделай сам   фото   
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Глобус – это макет нашей прекрасной планеты. Этот шар может быть стильным элементом декора и познавательным подарком.

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Метки: видео   глобус   очумелые ручки   своими руками   сделай сам   фото   
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1  комментарий
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ezhik 4 часа назад
не показывайте это пост "winergy2012", ибо сразу будет коммент от него: "Очень удобно,кстати.Если еб.нуть ....." ))
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