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В Брянской области женщины оказались под землей вместе со своим домом

В Брянской области женщины оказались под землей вместе со своим домом (5 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 12:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Брянская область   брянск   дом   земля   провал   спасатели   яма   
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Рано утром 16 октября в посёлке Вышков Брянской области произошло печальное происшествие.

Источник:

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Метки: Брянская область   брянск   дом   земля   провал   спасатели   яма   
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3  комментария
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Дайно Морана 2 часа назад
Х.уясе погребок под домом был
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Вновь открывшийся файл 2 часа назад
На карст похоже. Но хоть достать можно. Мамина знакомая рассказывала, как пережили душанбинское землетрясение. В эпицентре около 10 баллов было. Муж офицер на службе, они с сыном новорожденным дома. Толчёк, балка падает над кроваткой сына, на неё, как шалаш, вся кровля дома. Сын не пострадал, её прибило немного. Выбрались. А потом рассказывали, что у них одна женщина так выскочила рефлекторно, а потом спохватилась, что ребёнок в доме. Метнулась обратно, а на её глазах земля разошлась, туда дом провалился и земля снова сошлась. И оползни ещё были. У них тогда около 30 тыс. погибло.
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1k
zenon 2 часа назад
Кротам партизанам не сообщили об окончании Великой Отечественной войне, но они продолжают бороться с полицаями и их сообщниками. Должны были рыть под иноземный банк, но ошиблись по направлению.
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