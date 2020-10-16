В Брянской области женщины оказались под землей вместе со своим домом

Рано утром 16 октября в посёлке Вышков Брянской области произошло печальное происшествие.
Неожиданно часть дома ушла под землю на глубину около 6 метров. Там проживало две женщины. Одну спасатели нашли и живую достали из-под обломков. А вот поиски 70-летней пенсионерки продолжаются уже много часов, но пока безрезультатно. Диаметр ямы составил примерно 15 метров.
Семья, живущая во второй половине дома, не пострадала.
Предварительной версией происшествия являются дожди, размывшие почву.
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