В Брянской области женщины оказались под землей вместе со своим домом

Неожиданно часть дома ушла под землю на глубину около 6 метров. Там проживало две женщины. Одну спасатели нашли и живую достали из-под обломков. А вот поиски 70-летней пенсионерки продолжаются уже много часов, но пока безрезультатно. Диаметр ямы составил примерно 15 метров.