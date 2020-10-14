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Крипота из Трансильвании: в стене бабушкиного дома обнаружили ценную мумию

Крипота из Трансильвании: в стене бабушкиного дома обнаружили ценную мумию (8 фото)

Автор:
14 октября 2020 21:15
Сообщество : Бар у дороги
Метки: дом   дракула   животные   котики   мумия   румыния   старина   суеверия   
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8
Находка поджидала наследников в подвале дома в румынском городе Бистрице. Как раз там делал первую остановку на своем пути к некому графу Дракуле молодой стряпчий из Великобритании Джонатан Харкер, герой известного готического романа ужасов Брэма Стокера.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дом   дракула   животные   котики   мумия   румыния   старина   суеверия   
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12k
aalexey3 52 минуты назад
1 000 фунтов!
Никто их в стены не прятал, у меня такой-же под полом сидит в доме в котельной. Только поза более интересная - сидит как живая кошка. Залез паразит лет 18 назад, и издох там. Года два назад часть пола разбирал - оставил на месте, вынимать не подлезешь между трубами и фундаментом, а пол дальше разбирать не стал. Пусть дом от злых духов охраняет... Старый кот был. Кошки наверное как время приходит - сами между стенами место упокоения находят, а потом уже сверху слои штукатурки и т.д. А сейчас легенды сочиняют про специально замурованных кошек!
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17k
Vital Idol 18 минут назад
в новостройках-муравейниках России эту роль выполняют таджики....
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4k
Андрей Крылов Полчаса назад
Таких мумий в каждом втором многоквартирном доме любой страны можно найти в вентиляционных шахтах. Хитрожопая жучара этот продавец.
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