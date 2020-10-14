Крипота из Трансильвании: в стене бабушкиного дома обнаружили ценную мумию

Находка поджидала наследников в подвале дома в румынском городе Бистрице. Как раз там делал первую остановку на своем пути к некому графу Дракуле молодой стряпчий из Великобритании Джонатан Харкер, герой известного готического романа ужасов Брэма Стокера.
Представитель аукционного дома Джим Спенсер говорит: "Хэллоуин уже не за горами, и это должен быть самая необычный и довольно жуткий лот". Ориентировочная цена мумии, которую решили пустить с молотка, составляет от 800 до 1000 фунтов стерлингов.
40-летний художник по имени Валентин живет в Берлине. Недавно они с братом осматривали унаследованный дом своей покойной бабушки на севере Трансильвании. Меньше всего мужчины ожидали наткнуться там на окаменелое животное из семейства кошачьих...
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Валентин рассказывает: "Мы с братом Адрианом нашли кошку в стене дома моей бабушки, построенного в 1921 году. Мы убирали в подвале и, заметив трещину в стене, решили расшатать кирпичи, чтобы посмотреть, что за ней. Подумали, что можем найти потайную комнату или еще что..."
"Когда я снял несколько кирпичей, то заметил что-то похожее на миниатюрную голову животного. Затем убрал еще несколько кирпичей и, увидев все тело, подумал, что это может быть миниатюрная скульптура тигра. Но когда я посветил на нее фонариком, я засомневался насчет того, что это могло быть..."
"Я все еще думал, что это скульптура, пока не дотронулся до нее, вынул и по ее легкости понял, что это нечто другое. На мгновение я был просто поражен тем, что обнаружил. Мы положили кошку на лист бумаги и вынесли ее из подвала, чтобы рассмотреть поближе на солнце".
"У меня теперь много вопросов о том, как кошка туда попала, кто ее туда поместил и вообщео предыдущих хозяевах дома".
Братья обратились в кадастровый офис в Бистрице и запросили документы, чтобы отследить всех владельцев дома, но не смогли найти никакой дополнительной информации об этих людях.
"Всё остается очень загадочным. Мы планируем более внимательно осмотреть все комнаты, подвал и чердак, когда в следующий раз войдем в этот дом".
"Всё остается очень загадочным. Мы планируем более внимательно осмотреть все комнаты, подвал и чердак, когда в следующий раз войдем в этот дом".
Что это за мода на кошачьи останки?
У предков нынешних британцев были различные способы «отражения зла» и защиты наиболее уязвимых мест жилых домов. Замуровывать мумифицированных кошек или их кости в стенах и крышах домов - один из самых жутких. Кошки рассматривались как защита от колдовства и неудач, особенно в 1600-х годах. И в наши дни люди все еще находят останки бедных котиков, когда ремонтируют свои дома.
Так, Джордж Хартли обнаружил маленькую мумию на потолке своего дома в Нерсборо, Северный Йоркшир, еще в 2012 году. Подобные находки делались произошли по всей Великобритании, в том числе в Уитби, Девоне и Пендл-Хилл в Ланкашире, который славился своими судами над ведьмами...
Высушенные или мумифицированные тела кошек часто находят спрятанными внутри строений на Британских островах, в Северной Европе и Северной Америке. Так было принято: спрятать высушенное тело кошки в стены недавно построенного дома, чтобы отогнать злых духов или как талисман на удачу.
Поскольку считалось, что кошки чувствуют призраков и других сверхъестественных существ, то мумии этих зверьков и помещали в места, которые считались уязвимыми для проникновения в дом ведьм: например, в подвал...
Так, Джордж Хартли обнаружил маленькую мумию на потолке своего дома в Нерсборо, Северный Йоркшир, еще в 2012 году. Подобные находки делались произошли по всей Великобритании, в том числе в Уитби, Девоне и Пендл-Хилл в Ланкашире, который славился своими судами над ведьмами...
Высушенные или мумифицированные тела кошек часто находят спрятанными внутри строений на Британских островах, в Северной Европе и Северной Америке. Так было принято: спрятать высушенное тело кошки в стены недавно построенного дома, чтобы отогнать злых духов или как талисман на удачу.
Поскольку считалось, что кошки чувствуют призраков и других сверхъестественных существ, то мумии этих зверьков и помещали в места, которые считались уязвимыми для проникновения в дом ведьм: например, в подвал...
Источник: — переведено специально для fishki.net
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