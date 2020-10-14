Крипота из Трансильвании: в стене бабушкиного дома обнаружили ценную мумию

У предков нынешних британцев были различные способы «отражения зла» и защиты наиболее уязвимых мест жилых домов. Замуровывать мумифицированных кошек или их кости в стенах и крышах домов - один из самых жутких. Кошки рассматривались как защита от колдовства и неудач, особенно в 1600-х годах. И в наши дни люди все еще находят останки бедных котиков, когда ремонтируют свои дома.



Так, Джордж Хартли обнаружил маленькую мумию на потолке своего дома в Нерсборо, Северный Йоркшир, еще в 2012 году. Подобные находки делались произошли по всей Великобритании, в том числе в Уитби, Девоне и Пендл-Хилл в Ланкашире, который славился своими судами над ведьмами...



Высушенные или мумифицированные тела кошек часто находят спрятанными внутри строений на Британских островах, в Северной Европе и Северной Америке. Так было принято: спрятать высушенное тело кошки в стены недавно построенного дома, чтобы отогнать злых духов или как талисман на удачу.



Поскольку считалось, что кошки чувствуют призраков и других сверхъестественных существ, то мумии этих зверьков и помещали в места, которые считались уязвимыми для проникновения в дом ведьм: например, в подвал...