В Британии провели конкурс на самую грязную спальню

Как часто вы обнаруживаете у себя дома беспорядок? Люди из этой подборки живут в беспорядке, и кажется, им это нравится. Компания Bed SOS провела фотоконкурс с целью найти самую грязную спальню в Великобритании. Поступило более 300 заявок со всей страны, но победу одержала самая захламленная спальня - а ее хозяйка получила бесплатную кровать.

0 Абсолютной победительницей конкурса на "самую грязную спальню Великобритании" стала Сара из графства Даун в Северной Ирландии. Ее спальня была захламлена почти до потолка (фото ниже). По правилам конкурса победителю подарят кровать стоимостью 400 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей).

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Вот другие участники конкурса на самую грязную спальню: 0 Источник:

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