FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4219 постов • 1111 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
В Британии провели конкурс на самую грязную спальню

В Британии провели конкурс на самую грязную спальню (17 фото)

Автор:
08 октября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: беспорядок   дом   забавно   конкурс   конкурсы   подборка   фото   
261
17
Как часто вы обнаруживаете у себя дома беспорядок? Люди из этой подборки живут в беспорядке, и кажется, им это нравится. Компания Bed SOS провела фотоконкурс с целью найти самую грязную спальню в Великобритании. Поступило более 300 заявок со всей страны, но победу одержала самая захламленная спальня - а ее хозяйка получила бесплатную кровать.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: беспорядок   дом   забавно   конкурс   конкурсы   подборка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
SoulFox 51 минуту назад
Мне кажется она должна была выиграть п#здюлину и набор мусорных пакетов, а не кровать, #ля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Андрей 23 минуты назад
Просветлённая гейропа, куйли. Надо участникам не кровати раздавать, а средства для уборки, и надзирателя к каждому с дубиной, и пусть убирают своё дерьмо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182
чокнутый 43 минуты назад
странный конкурс, и подарочки странные, и где вероятность что комнаты не спецом захламлены, ради выигрыша?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
902
Шурман 51 минуту назад
У них передача есть когда приезжают и убирают это все , но там условие что они будут выкидывать все что могут :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны Рыжие и пушистые: 17 раз, когда люди встречали лису там, где никто не ожидал Рыжие и пушистые: 17 раз, когда люди встречали лису там, где никто не ожидал Что будет, если посмотреть на животных через стеклянные предметы Что будет, если посмотреть на животных через стеклянные предметы 19 людей, которые носят маллет в 2020-м году 19 людей, которые носят маллет в 2020-м году 17 вещей, которые с успехом получилось доработать 17 вещей, которые с успехом получилось доработать Забавные и нелепые статуи известных людей Забавные и нелепые статуи известных людей
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

293606



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Руководство для выживания: спасительная древесина
7
99
Руководство для выживания: спасительная древесина
Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта
1
182
Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Хочешь «Оскар» за лучший фильм? Будь добр соответствовать критериям
1
6
Хочешь «Оскар» за лучший фильм? Будь добр соответствовать критериям
Проблема кулинара: мыть ли куриные яйца перед приготовлением?
0
17
Проблема кулинара: мыть ли куриные яйца перед приготовлением?
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#авария#авто авария#прикольные#дети#не уступил#на различный вкус#комментарии
#юмор#прикол#россия#интересно#актеры#забавно#люди#природа#в мире#маразм
#история#интересное#дтп#кино#картинки#разное#москва#смешные#китай#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться