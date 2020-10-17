7 мест, которые стоит посетить на ВДНХ

Почти 60 лет назад, 16 июня 1959 года Выставка достижений народного хозяйства была открыта для посетителей. До этого с 1939 года ВДНХ существовал под названием Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ). С момента открытия на ВДНХ гуляло, влюблялось, заводило новых друзей не одно поколение москвичей и гостей столицы. ВДНХ собрало в себе разнообразные культурные особенности советских времен, являясь своеобразным музеем истории СССР и России под открытым небом.
Конечно, сейчас ВДНХ несколько изменилась, но и теперь это место привлекает множество туристов. Жители Москвы тоже не прочь покататься на роликах или коньках по многочисленным дорожкам ВДНХ.
На что стоит обратить внимание, впервые оказавшись здесь? Есть как минимум 10 мест, которые стоит посетить на ВДНХ.
На что стоит обратить внимание, впервые оказавшись здесь? Есть как минимум 10 мест, которые стоит посетить на ВДНХ.
1. Парк аттракционов
Парк аттракционов – одна из немногих достопримечательностей ВДНХ, сохраняющих свою самобытность на протяжении вот уже нескольких десятилетий. Раньше на ВДНХ было 2 парка аттракционов – справа и слева от Главного входа. Сейчас Парк аттракционов располагается только слева, хотя в будущем планируется восстановить и второй парк аттракционов.
Одним из символов ВДНХ (да и Москвы в целом) является колесо обозрения, которое ранее располагалось справа от Главного входа. Это было самое высокое колесо обозрения в Москве, поэтому для тех, кто хочет прокатиться, но при этом боится высоты, предусматривались закрытые кабинки. В данный момент колесо обозрения демонтировано. Новое колесо обозрения планируется установить к 2018 году.
Одним из символов ВДНХ (да и Москвы в целом) является колесо обозрения, которое ранее располагалось справа от Главного входа. Это было самое высокое колесо обозрения в Москве, поэтому для тех, кто хочет прокатиться, но при этом боится высоты, предусматривались закрытые кабинки. В данный момент колесо обозрения демонтировано. Новое колесо обозрения планируется установить к 2018 году.
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2. Фонтан «Дружба народов»
Так же, как и колесо обозрения, фонтан «Дружба народов» является знаковым сооружением на ВДНХ и одним из символов Москвы. Он был построен в 1954 году и имел несколько неофициальных названий: «Золотой сноп» и «Дружба народов СССР».
Фонтан представляет собой скульптуры 16 девушек в национальных одеяниях, символизирующих собой 16 союзных республик СССР.
Россия (девушка, которая держит в руках пшеницу, с косой на голове) стоит в центре лицом по направлению к Главному павильону, по бокам от нее расположились Украина (девушка с венком на голове) и Белоруссия (девушка с надетой косынкой). Посетители отмечали, что все братские республики располагаются в ином порядке, нежели они представлены на гербе СССР.
Кстати, у четырех скульптур фонтана есть прототипы: эстонская балерина и актриса Вирве Кипле-Парсаданян, русская заслуженная работница ВДНХ Колганова Раиса Фроловна, туркменская пианистка Гозель Аннамамедова, супруга поэта Михаила Светлова Родам Амирэджиби – гражданка Грузинской ССР.
Фонтан ежедневно привлекает к себе множество гостей, желающих сделать памятное фото или просто посидеть на удобных лавочках рядом с фонтаном. И это неудивительно – по вечерам фонтан подсвечивается разными цветами, которые за 1 час меняются 16 раз!
Фонтан представляет собой скульптуры 16 девушек в национальных одеяниях, символизирующих собой 16 союзных республик СССР.
Россия (девушка, которая держит в руках пшеницу, с косой на голове) стоит в центре лицом по направлению к Главному павильону, по бокам от нее расположились Украина (девушка с венком на голове) и Белоруссия (девушка с надетой косынкой). Посетители отмечали, что все братские республики располагаются в ином порядке, нежели они представлены на гербе СССР.
Кстати, у четырех скульптур фонтана есть прототипы: эстонская балерина и актриса Вирве Кипле-Парсаданян, русская заслуженная работница ВДНХ Колганова Раиса Фроловна, туркменская пианистка Гозель Аннамамедова, супруга поэта Михаила Светлова Родам Амирэджиби – гражданка Грузинской ССР.
Фонтан ежедневно привлекает к себе множество гостей, желающих сделать памятное фото или просто посидеть на удобных лавочках рядом с фонтаном. И это неудивительно – по вечерам фонтан подсвечивается разными цветами, которые за 1 час меняются 16 раз!
3. Кинотеатр «Круговая кинопанорама»
Кинотеатр расположен у Южного входа ВДНХ. Это единственный в мире кинотеатр, где посетители могут посмотреть уникальные фильмы с обзором 360 градусов и стереозвуком. Длительность таких фильмов обычно составляет около 20 минут.
В центре зала стоят скамейки, на которые можно присесть для более комфортного просмотра. 22 экрана, установленные в 2 яруса, образуют замкнутый круг, благодаря чему для каждого посетителя создается вполне реалистичный эффект присутствия.
Трудно поверить, но создана «Круговая кинопанорама» еще в 1959 году и была приурочена к июльскому пленуму ЦК КПСС и открытию ВДНХ. В 1965-1966 гг. кинотеатр был модернизирован. Сейчас здесь проходит порядка 20 киносеансов в день.
В центре зала стоят скамейки, на которые можно присесть для более комфортного просмотра. 22 экрана, установленные в 2 яруса, образуют замкнутый круг, благодаря чему для каждого посетителя создается вполне реалистичный эффект присутствия.
Трудно поверить, но создана «Круговая кинопанорама» еще в 1959 году и была приурочена к июльскому пленуму ЦК КПСС и открытию ВДНХ. В 1965-1966 гг. кинотеатр был модернизирован. Сейчас здесь проходит порядка 20 киносеансов в день.
4. Музей космонавтики
Первый полет человека в космос – один из важнейших этапов развития науки в Советском Союзе и одно из важнейших мировых достижений. Конечно же эта тема не могла не отразиться в образе ВДНХ.
В 1964 году на ВДНХ появился монумент «Покорителям космоса». В апреле 1981 года в основании монумента открылся музей космонавтики. Посетители музея могли увидеть здесь вещи, так или иначе связанные с космосом и космонавтами: космическую аппаратуру, первые скафандры и искусственные спутники Земли – все, что помогало изучать Луну и другие планеты Солнечной системы.
Уже после распада Советского Союза музей был закрыт на реконструкцию и открыт в 2009 году. После реконструкции площадь музея увеличилась в 4 раза, теперь здесь стало 8 экспозиционных залов и добавился конференц-зал.
Залы музея:
«Утро космической эры»;
«Творцы космической эры»;
«Космический дом на орбите» (современная пилотируемая космонавтика);
«Исследования Луны и планет Солнечной системы»;
«Космонавтика - человечеству»;
«Международное сотрудничество в космосе»;
«Международный космический парк» (космические государства мира, ракетно-космическая промышленность России);
«История и культура космической эпохи».
Здесь более 90 тысяч экспонатов: это и образцы ракетно-космической техники (ракеты, спутники, симуляторы для космонавтов и т.д.), и редкие вещи, документы, предметы декоративно-прикладного искусства, картины и мн.др.
В 1964 году на ВДНХ появился монумент «Покорителям космоса». В апреле 1981 года в основании монумента открылся музей космонавтики. Посетители музея могли увидеть здесь вещи, так или иначе связанные с космосом и космонавтами: космическую аппаратуру, первые скафандры и искусственные спутники Земли – все, что помогало изучать Луну и другие планеты Солнечной системы.
Уже после распада Советского Союза музей был закрыт на реконструкцию и открыт в 2009 году. После реконструкции площадь музея увеличилась в 4 раза, теперь здесь стало 8 экспозиционных залов и добавился конференц-зал.
Залы музея:
«Утро космической эры»;
«Творцы космической эры»;
«Космический дом на орбите» (современная пилотируемая космонавтика);
«Исследования Луны и планет Солнечной системы»;
«Космонавтика - человечеству»;
«Международное сотрудничество в космосе»;
«Международный космический парк» (космические государства мира, ракетно-космическая промышленность России);
«История и культура космической эпохи».
Здесь более 90 тысяч экспонатов: это и образцы ракетно-космической техники (ракеты, спутники, симуляторы для космонавтов и т.д.), и редкие вещи, документы, предметы декоративно-прикладного искусства, картины и мн.др.
5. Московский дом бабочек
Вы любите тропические мотивы? Вам нравится легкость и грациозность? Тогда Дом бабочек в павильоне №519 – это то место, которое вы обязательно должны посетить на ВДНХ!
В Доме бабочек, или Баттерфляриуме 2 зала.
Оранжерея №1 представляет собой экспозицию с живыми тропическими бабочками. Здесь вы сможете увидеть разные виды бабочек и даже до них дотронуться! Ведь бабочки в Баттерфляриуме порхают прямо перед посетителями.
Здесь вы познакомитесь с жизнью бабочек, их питанием и даже сможете понаблюдать за тем, как куколка становится бабочкой.
В зале №2 вы увидите галерею с уникальной частной коллекцией бабочек и различных насекомых, собранную со всего мира. Аналогов этой коллекции нет. Она собиралась около 50 лет и вобрала в себя насекомых из Азии, Африки, Южной и Северной Америки.
Если после посещения музея вы поймете, что бабочки – это действительно ваше – в магазине вы сможете приобрести куколку или живую бабочку и поселить ее у себя дома! Здесь также продаются авторские сувениры ручной работы.
В Доме бабочек, или Баттерфляриуме 2 зала.
Оранжерея №1 представляет собой экспозицию с живыми тропическими бабочками. Здесь вы сможете увидеть разные виды бабочек и даже до них дотронуться! Ведь бабочки в Баттерфляриуме порхают прямо перед посетителями.
Здесь вы познакомитесь с жизнью бабочек, их питанием и даже сможете понаблюдать за тем, как куколка становится бабочкой.
В зале №2 вы увидите галерею с уникальной частной коллекцией бабочек и различных насекомых, собранную со всего мира. Аналогов этой коллекции нет. Она собиралась около 50 лет и вобрала в себя насекомых из Азии, Африки, Южной и Северной Америки.
Если после посещения музея вы поймете, что бабочки – это действительно ваше – в магазине вы сможете приобрести куколку или живую бабочку и поселить ее у себя дома! Здесь также продаются авторские сувениры ручной работы.
6. Москвариум
Москвариум открылся в 2015 году. Он делится на несколько зон: зона аквариума, центр плавания с дельфинами, лекторий. Кроме того, здесь часто проходят шоу с морскими обитателями.
В зоне аквариума площадью 12 тысяч кв.м представлено около 8 тысяч морских и пресноводных обитателей со всего земного шара. Здесь и скаты, и рачки, и разные виды рыб (в том числе эксцентричный наутилус), и морские звезды, и осьминоги. Любители экстрима смогут познакомиться с акулами и каймановыми крокодилами.
В данный момент Москвариум – единственное место, где можно поплавать с дельфинами. Для этого предназначен центр плавания.
Чтобы посмотреть на выступления морских артистов, посетите шоу в Москвариуме. Обаятельные морские котики, величественные косатки, загадочные белухи и, конечно, озорные дельфины с радостью покажут вам все, на что они способны!
В зоне аквариума площадью 12 тысяч кв.м представлено около 8 тысяч морских и пресноводных обитателей со всего земного шара. Здесь и скаты, и рачки, и разные виды рыб (в том числе эксцентричный наутилус), и морские звезды, и осьминоги. Любители экстрима смогут познакомиться с акулами и каймановыми крокодилами.
В данный момент Москвариум – единственное место, где можно поплавать с дельфинами. Для этого предназначен центр плавания.
Чтобы посмотреть на выступления морских артистов, посетите шоу в Москвариуме. Обаятельные морские котики, величественные косатки, загадочные белухи и, конечно, озорные дельфины с радостью покажут вам все, на что они способны!
7. Музей оптических иллюзий
Музей оптических иллюзий открылся в 2015 году в павильоне №55. Здесь любой желающий может попасть в параллельную реальность и сделать то, о чем давно мечтал. Например, экстремалы смогут прыгнуть с парашютом или попытаться убежать от кровожадных зомби, любители кино – почувствуют себя на месте любимых киногероев.
Несмотря на то, что этот музей любят и взрослые, и дети, особенный восторг он вызывает у младшего поколения посетителей. Это неудивительно – где еще малыши смогут познакомиться с миньонами, Скруджем или семейкой Симпсонов?
Ощущение реальности создается за счет специальных объемных картин, созданных лучшими 3D - художниками и бутафорами России. На фоне этих картин можно – и даже нужно – фотографироваться. Ведь именно на фото и появляется необходимый эффект присутствия!
Помимо посещения озвученных мест, на ВДНХ всегда можно найти себе занятия по душе. Если вы любите активный отдых, вам всегда найдется место на ВДНХ. Летние дорожки с ровным асфальтом понравятся любителям катания на роликах или пробежек. Идеальный лед на зимнем катке привлекает сюда фанатов коньков.
Кроме этого здесь всегда можно просто неспешно погулять с друзьями или назначить романтическое свидание.
Несмотря на то, что этот музей любят и взрослые, и дети, особенный восторг он вызывает у младшего поколения посетителей. Это неудивительно – где еще малыши смогут познакомиться с миньонами, Скруджем или семейкой Симпсонов?
Ощущение реальности создается за счет специальных объемных картин, созданных лучшими 3D - художниками и бутафорами России. На фоне этих картин можно – и даже нужно – фотографироваться. Ведь именно на фото и появляется необходимый эффект присутствия!
Помимо посещения озвученных мест, на ВДНХ всегда можно найти себе занятия по душе. Если вы любите активный отдых, вам всегда найдется место на ВДНХ. Летние дорожки с ровным асфальтом понравятся любителям катания на роликах или пробежек. Идеальный лед на зимнем катке привлекает сюда фанатов коньков.
Кроме этого здесь всегда можно просто неспешно погулять с друзьями или назначить романтическое свидание.
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Метки: Куда сходить? вднх город места отдых путешествие фото
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Скорей бы 2018-й наступил.
Парк атракционов. Цитирую: "... В данный момент колесо обозрения демонтировано. Новое колесо обозрения планируется установить к 2018 году."
Ага.