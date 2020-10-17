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7 мест, которые стоит посетить на ВДНХ

7 мест, которые стоит посетить на ВДНХ (8 фото)

Автор:
17 октября 2020 08:58
Метки: Куда сходить?   вднх   город   места   отдых   путешествие   фото   
572
8
Почти 60 лет назад, 16 июня 1959 года Выставка достижений народного хозяйства была открыта для посетителей. До этого с 1939 года ВДНХ существовал под названием Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ). С момента открытия на ВДНХ гуляло, влюблялось, заводило новых друзей не одно поколение москвичей и гостей столицы. ВДНХ собрало в себе разнообразные культурные особенности советских времен, являясь своеобразным музеем истории СССР и России под открытым небом.
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Метки: Куда сходить?   вднх   город   места   отдых   путешествие   фото   
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11k
banzai7 Час назад
"Новое колесо обозрения планируется установить к 2018 году."
Скорей бы 2018-й наступил.
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432
vitalik 53 минуты назад
Из перечисленного по факту круговая кинопанорама пока не работает, но здание вроде ремонтируют. А с парком аттракционом вообще ясности нет. Вернее когда-нибудь он конечно будет, но сейчас там стройплощадка.
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53k
7guest 54 минуты назад
Может я и "старый пердун", но ВДНХ при СССР мне нравилась больше. Особенно я любил открытые "маршрутки" на базе РАФика.
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157
Барнаби Час назад
А колесо обозрения установили уже?
Парк атракционов. Цитирую: "... В данный момент колесо обозрения демонтировано. Новое колесо обозрения планируется установить к 2018 году."
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92
сергей Час назад
Спасибо. Интересно.
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1k
Mellivora Час назад
"Дружба народов".....
Ага.
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