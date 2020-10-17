7 мест, которые стоит посетить на ВДНХ

Вы любите тропические мотивы? Вам нравится легкость и грациозность? Тогда Дом бабочек в павильоне №519 – это то место, которое вы обязательно должны посетить на ВДНХ!



В Доме бабочек, или Баттерфляриуме 2 зала.



Оранжерея №1 представляет собой экспозицию с живыми тропическими бабочками. Здесь вы сможете увидеть разные виды бабочек и даже до них дотронуться! Ведь бабочки в Баттерфляриуме порхают прямо перед посетителями.



Здесь вы познакомитесь с жизнью бабочек, их питанием и даже сможете понаблюдать за тем, как куколка становится бабочкой.



В зале №2 вы увидите галерею с уникальной частной коллекцией бабочек и различных насекомых, собранную со всего мира. Аналогов этой коллекции нет. Она собиралась около 50 лет и вобрала в себя насекомых из Азии, Африки, Южной и Северной Америки.



Если после посещения музея вы поймете, что бабочки – это действительно ваше – в магазине вы сможете приобрести куколку или живую бабочку и поселить ее у себя дома! Здесь также продаются авторские сувениры ручной работы.