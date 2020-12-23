10 японских изобретений, которые удивительны и забавны одновременно

Всем известно, что Япония является родиной всего инновационного и прогрессивного. В этом посте собраны необычные и немного странные идеи, которые придумали местные изобретатели и дизайнеры.
После того, как роботы - пылесосы стали чрезвычайно популярны во всем мире, японцы изобрели пульт дистанционного управления шваброй. Это позволяет убирать в доме, на самом деле ничего не делая.
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Если вы хотите изменить форму своего носа без пластической операции, попробуйте приобрести такую штуковину. Производители утверждают, что ношение этого устройства в течение нескольких минут каждый день, поможет вам достичь отличных результатов.
У многих людей есть проблема с лечением глаз. Теперь, с новым японским изобретением это сделать будет гораздо проще. Очки - воронки помогут вам не пролить ни капли лекарства.
Если вам не хочется потеть в тренажерном зале 24/7, чтобы выглядеть подтянутым и мускулистым, японцы придумали волшебную футболку. Благодаря ей вы будете выглядеть как культурист, в кратчайшие сроки!
Ваш питомец оценит такие джинсы, и наверняка захочет поиграть. Правда скорее всего царапины вам обеспечены.
Если вы не можете завести домашнее животное, японцы предлагают купить себе звериные табуретки.
Это изобретение выглядит, как устройство для пыток, но на самом деле оно придумано для тренировки лицевых мышц.
Чтобы избежать боли в шее, можно использовать опору для головы в форме руки. Это также предотвращает падение, в том случае, если вы заснете.
Если вам скучно есть обычные огурцы, японцы придумали специальные формы для их выращивания на грядках.
Ресторан в Японии, где можно заказать всё, что угодно, но только в консервах
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