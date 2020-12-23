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10 японских изобретений, которые удивительны и забавны одновременно

10 японских изобретений, которые удивительны и забавны одновременно (11 фото)

Автор:
23 декабря 2020 22:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайнеры   забавные   идеи   изобретения   необычные   странные   япония   
1814
11

Всем известно, что Япония является родиной всего инновационного и прогрессивного. В этом посте собраны необычные и немного странные идеи, которые придумали местные изобретатели и дизайнеры.

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Метки: дизайнеры   забавные   идеи   изобретения   необычные   странные   япония   
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3  комментария
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Вася с ложкой Полчаса назад
Я думаю что про Японию можно написать более интересный пост .Даже не беря в расчет их теле шоу .
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1k
Мистер Фикс 4 минуты назад
Ношеное женское белье они тоже продают консервированным
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Yow 13 минут назад
Всё новое - хорошо забытое старое)

Всё новое - хорошо забытое старое)
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