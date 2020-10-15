Злая ирония судьбы Юрия Степанова

2.

Ему было отведено всего 42 года жизни, но за это время он успел сыграть около 50 ролей в кино, самыми известными из которых стали главные герои фильмов «Время танцора», «Артистка» и «Караси», а также сериалов «Гражданин начальник» и «Штрафбат». 10 лет назад его путь оборвался из-за нелепой случайности, на самом взлете, в тот момент, когда, казалось, и в его профессиональной, и в личной жизни все наконец устроилось так, как будто судьба вознаградила его за долгие годы упорной работы над собой…



О том, что когда-то он станет звездой кино, не мог предположить ни он сам, ни его близкие. Он вырос в глубинке, его первые годы прошли в поселке Рысево в Иркутской области, затем семья переехала в деревню Тайтурку, где его отец-агроном возглавил совхоз, а мать работала учительницей, позже они перебрались в поселок Пятерцы Усольского района. Все трое детей с самого детства были приучены к труду и помогали родителям по хозяйству. Интерес к театру появился у Юрия благодаря директору местного Дома культуры, который и занимался с детьми боксом, и ходил с ними в походы, на охоту и на рыбалку, и ставил спектакли.



Отец хотел, чтобы Юрий окончил сельскохозяйственный институт и стал охотоведом, но у него были свои планы – он поступил в Иркутское театральное училище. Накануне выпуска к ним приехал педагог из Москвы и, увидев Степанова, посоветовал ему поступить в ГИТИС. Отец все еще надеялся, что сын, «наигравшись в театр», возьмется наконец за настоящее дело. Но он уехал в Москву, с успехом прошел конкурс, а после завершения учебы был принят в театр своего наставника – «Мастерскую Петра Фоменко». Вскоре Юрий Степанов стал ведущим артистом этого театра.