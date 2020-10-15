Злая ирония судьбы Юрия Степанова

Что стало причиной преждевременного ухода звезды сериала «Штрафбат»
2.
Ему было отведено всего 42 года жизни, но за это время он успел сыграть около 50 ролей в кино, самыми известными из которых стали главные герои фильмов «Время танцора», «Артистка» и «Караси», а также сериалов «Гражданин начальник» и «Штрафбат». 10 лет назад его путь оборвался из-за нелепой случайности, на самом взлете, в тот момент, когда, казалось, и в его профессиональной, и в личной жизни все наконец устроилось так, как будто судьба вознаградила его за долгие годы упорной работы над собой…
О том, что когда-то он станет звездой кино, не мог предположить ни он сам, ни его близкие. Он вырос в глубинке, его первые годы прошли в поселке Рысево в Иркутской области, затем семья переехала в деревню Тайтурку, где его отец-агроном возглавил совхоз, а мать работала учительницей, позже они перебрались в поселок Пятерцы Усольского района. Все трое детей с самого детства были приучены к труду и помогали родителям по хозяйству. Интерес к театру появился у Юрия благодаря директору местного Дома культуры, который и занимался с детьми боксом, и ходил с ними в походы, на охоту и на рыбалку, и ставил спектакли.
Отец хотел, чтобы Юрий окончил сельскохозяйственный институт и стал охотоведом, но у него были свои планы – он поступил в Иркутское театральное училище. Накануне выпуска к ним приехал педагог из Москвы и, увидев Степанова, посоветовал ему поступить в ГИТИС. Отец все еще надеялся, что сын, «наигравшись в театр», возьмется наконец за настоящее дело. Но он уехал в Москву, с успехом прошел конкурс, а после завершения учебы был принят в театр своего наставника – «Мастерскую Петра Фоменко». Вскоре Юрий Степанов стал ведущим артистом этого театра.
О том, что когда-то он станет звездой кино, не мог предположить ни он сам, ни его близкие. Он вырос в глубинке, его первые годы прошли в поселке Рысево в Иркутской области, затем семья переехала в деревню Тайтурку, где его отец-агроном возглавил совхоз, а мать работала учительницей, позже они перебрались в поселок Пятерцы Усольского района. Все трое детей с самого детства были приучены к труду и помогали родителям по хозяйству. Интерес к театру появился у Юрия благодаря директору местного Дома культуры, который и занимался с детьми боксом, и ходил с ними в походы, на охоту и на рыбалку, и ставил спектакли.
Отец хотел, чтобы Юрий окончил сельскохозяйственный институт и стал охотоведом, но у него были свои планы – он поступил в Иркутское театральное училище. Накануне выпуска к ним приехал педагог из Москвы и, увидев Степанова, посоветовал ему поступить в ГИТИС. Отец все еще надеялся, что сын, «наигравшись в театр», возьмется наконец за настоящее дело. Но он уехал в Москву, с успехом прошел конкурс, а после завершения учебы был принят в театр своего наставника – «Мастерскую Петра Фоменко». Вскоре Юрий Степанов стал ведущим артистом этого театра.
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4.
В отличие от многих своих коллег, Юрий Степанов не стремился попасть на съемочную площадку – он называл кинематограф «антитеатральным искусством» и свою первую роль сыграл только в 28 лет. В 30 к нему пришла первая популярность и признание после главной роли в фильме «Время танцора», удостоенном нескольких престижных премий на российских и международных кинофестивалях и конкурсах. Только после того, как отец увидел его на экране в этом фильме, он наконец поверил в сына как в артиста.
После этого Степанова часто утверждали на роли даже без проб – режиссеры видели в нем одного из самых ярких, перспективных, талантливых и органичных в любом образе артистов. В середине нулевых он стал невероятно востребованным актером. После 35 лет Юрий Степанов сыграл свои самые запоминающиеся роли в кино – в сериалах Николая Досталя «Гражданин начальник» и «Штрафбат». Этот режиссер увидел его в фильме «Время танцора» и решил, что обязательно должен с ним поработать. Он считал его одним из самых лучших актеров современности и говорил о нем: «Он мог сыграть все. Любой жанр, любое произведение – ему было все по силам. Он был настоящий друг, товарищ, мужик». Ради хорошей роли Степанов был готов основательно работать над собой и меняться – перед съемками в «Штрафбате» он часами обсуждал с режиссером психологический рисунок его роли и за 2,5 месяца сбросил 37 кг.
После этого Степанова часто утверждали на роли даже без проб – режиссеры видели в нем одного из самых ярких, перспективных, талантливых и органичных в любом образе артистов. В середине нулевых он стал невероятно востребованным актером. После 35 лет Юрий Степанов сыграл свои самые запоминающиеся роли в кино – в сериалах Николая Досталя «Гражданин начальник» и «Штрафбат». Этот режиссер увидел его в фильме «Время танцора» и решил, что обязательно должен с ним поработать. Он считал его одним из самых лучших актеров современности и говорил о нем: «Он мог сыграть все. Любой жанр, любое произведение – ему было все по силам. Он был настоящий друг, товарищ, мужик». Ради хорошей роли Степанов был готов основательно работать над собой и меняться – перед съемками в «Штрафбате» он часами обсуждал с режиссером психологический рисунок его роли и за 2,5 месяца сбросил 37 кг.
6.
Только после 30 лет Степанов обрел и личное счастье. Во время работы над спектаклем «Приключение» актер познакомился с костюмером Ириной Сорокиной, долго ухаживал за девушкой, потом они стали жить вместе, а позднее расписались. Их первый сын родился, когда Степанову было уже за 30. Позже он признавался, что это событие кардинально изменило его мировоззрение и заставило пересмотреть жизненные ценности. Вскоре у пары родился второй сын. Юрий был отличным отцом, дети его просто боготворили. Хотя актер часто пропадал на съемках, спектаклях и репетициях, он старался все свободное время проводить с семьей и всегда спешил домой, переживая, что не уделяет близким достаточно внимания.
8.
Незадолго до рождения второго ребенка Степанов начал ходить в храм и брал с собой туда жену и сына. Даже его близким эти перемены казались непонятными, но они с ним не спорили. Актер всю жизнь находился в духовном поиске, и даже в своей профессии, которая никогда не жаловалась церковью, видел своего рода служение, возможность донести до людей истинные ценности.
К 40 годам он добился всего, о чем только можно было мечтать: успех и признание в профессии, понимание, поддержка и счастье в семье, гармония с самим собой. Он наверняка сыграл бы еще десятки ярких ролей, но на самом взлете его жизнь внезапно оборвалась. Вечером 3 марта 2010 г. актер после спектакля возвращался домой, словил попутку. «Жигули» остановилось на светофоре, и тут в их машину сзади на огромной скорости врезалась иномарка. Удар был таким сильным, что автомобиль вынесло на встречную полосу, где его протаранила еще одна машина. Водитель остался жив, а Юрий Степанов от полученных травм погиб на месте
К 40 годам он добился всего, о чем только можно было мечтать: успех и признание в профессии, понимание, поддержка и счастье в семье, гармония с самим собой. Он наверняка сыграл бы еще десятки ярких ролей, но на самом взлете его жизнь внезапно оборвалась. Вечером 3 марта 2010 г. актер после спектакля возвращался домой, словил попутку. «Жигули» остановилось на светофоре, и тут в их машину сзади на огромной скорости врезалась иномарка. Удар был таким сильным, что автомобиль вынесло на встречную полосу, где его протаранила еще одна машина. Водитель остался жив, а Юрий Степанов от полученных травм погиб на месте
10.
Его уход стал большим потрясением для всех – его очень любили и коллеги, и зрители. Режиссер Николай Досталь говорил: «Не будет преувеличением сказать, что российский зритель, российский театр, кинематограф потерял большого артиста, артист это был просто от бога… Я, кроме того, потерял друга, друга верного, настоящего. Вообще Юра был настоящий мужик. И при этом деликатный, интеллигентный, корректный человек был. Сибиряк был, охотник, рыбак. Я не могу вспомнить ни одной черточки, которая бы носила какой-нибудь негативный оттенок». Станислав Говорухин подчеркивал, что в нем не было ни капли фальши, он был очень искренним и честным человеком, что в актерской среде встречается достаточно редко
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Метки: Степанов актер жизнь актеров
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Удивительно, что ты не усомнился: был ли пристегнут Степанов.
А то ведь так он сам у тебя виноватым и окажется.
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хорош друг, макнул такого прекрасного актёра в такой зашквар.
Только что из-за игры Степанова и ещё пары-тройки актёров и можно смотреть