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Злая ирония судьбы Юрия Степанова

Злая ирония судьбы Юрия Степанова (6 фото)

Автор:
15 октября 2020 14:00
Сообщество : Кино
Метки: Степанов   актер   жизнь актеров   
905
6
Что стало причиной преждевременного ухода звезды сериала «Штрафбат»
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Метки: Степанов   актер   жизнь актеров   
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752
Lovels Travel 2 часа назад
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Ligov 4 минуты назад
Был одним из тех немногих современных актеров, которого по праву можно назвать великим. Очень огорчился узнав о его трагической гибели...
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739
белый господин Час назад
отличный актёр был,харизматичный,настоящий...
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2k
il16 2 часа назад
Тогда говорили, что не иномарка на огромной скорости врезалась, а таксёр стоял на перекрестке с вывернутыми налево колёсами, и от несильного удара Жигули выбросило на встречку.
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2k
RoseM il16 8 минут назад
Ну т.е. у тебя уже не ударивший сзади, а таксер виноват?

Удивительно, что ты не усомнился: был ли пристегнут Степанов.

А то ведь так он сам у тебя виноватым и окажется.
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31k
kalinser 2 часа назад
По-моему,одна из лучших его ролей,роль Валерия в фильме "Время танцора"

По-моему,одна из лучших его ролей,роль Валерия в фильме "Время танцора"
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3k
uutb 2 часа назад
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2k
ваня панкин 2 часа назад
да пожалуй один из ярких постсоветских актеров... светлая ему память...
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3k
Александр Зотов 2 часа назад
Режиссер Николай Досталь говорил: «Не будет преувеличением сказать, что российский зритель, российский театр, кинематограф потерял большого артиста, артист это был просто от бога… Я, кроме того, потерял друга, друга верного, настоящего.
-------
хорош друг, макнул такого прекрасного актёра в такой зашквар.
Только что из-за игры Степанова и ещё пары-тройки актёров и можно смотреть
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2k
RoseM Александр Зотов 7 минут назад
Ничего личного, просто зарабатывание денег. )))
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5k
JACKAL 2 часа назад
В Штрафбате он круто сыграл авторитета Глымова
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RoseM JACKAL 6 минут назад
Ну, если сделать допущение всего этого бреда, который происходит в фильме ))))
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9k
Денис 2 часа назад
Да, вот "Штрафбат", уж на что мерзкий и лживый фильм, но Антипа Петровича сыграл он там просто замечательно.
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Игорь

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