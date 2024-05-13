Бритни Спирс отказалась идти в больницу со сломанной ногой и теперь ждёт, что её тело исцелится самостоятельно

Папарацци засняли, как бритни идёт в карете скорой помощи с подушкой в руках, замотанная в одеяле. Судя по фото, на ногу она наступать может, но вот одеться у неё так и не получилось. Вернувшись из клиники Бритни на своей странице заявила, что во всём виновата её мать – это именно она вызвала скорую помощь, чтобы выставить Бритни беспомощной и снова взять над ней опеку.