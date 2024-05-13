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Бритни Спирс отказалась идти в больницу со сломанной ногой и теперь ждёт, что её тело исцелится самостоятельно

Бритни Спирс отказалась идти в больницу со сломанной ногой и теперь ждёт, что её тело исцелится самостоятельно

Автор:
13 мая 2024 18:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бритни спирс   знаменитости   интересное   отель   происшествие   сумасшествие   фото   шоу бизнес   
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После драки в отеле певица плохо себя чувствует.

Бритни Спирс недавно снова попала в скандал. Две недели назад в отель Лос-Анджелеса приехала скорая помощь. Там Бритни уединилась со своим домработником Полом Ричардом Солисом, но пара что-то не поделила. Между ними завязалась ссоры, во время которой Бритни бегала за сотрудниками отеля, дралась со своим парнем и в итоге повредила ногу.

Папарацци засняли, как бритни идёт в карете скорой помощи с подушкой в руках, замотанная в одеяле. Судя по фото, на ногу она наступать может, но вот одеться у неё так и не получилось. Вернувшись из клиники Бритни на своей странице заявила, что во всём виновата её мать – это именно она вызвала скорую помощь, чтобы выставить Бритни беспомощной и снова взять над ней опеку.

Судя по всему, опека Бритни всё же нужна. На днях в социальных сетях она заявила, что хочет проверить, умеет ли неё организм самоисцелиться. По словам певицы, операция её всё же нужна, но она пока тянет время и ждёт, что всё пройдёт само.

«Они (врачи) всегда говорили, что все может зажить само по себе, но есть огромный шанс, что нога сломается снова. Я уже соглашалась на операции, и после них было еще больнее, поэтому на этот раз я упрямлюсь», — поделилась Спирс.

Поклонники певицы всерьёз озаботились её здоровьем. Некоторые уверены, что под опекой ей было лучшие, но большинство всё же считает, что Бритни имеет права жить свою жизнь.

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Метки: бритни спирс   знаменитости   интересное   отель   происшествие   сумасшествие   фото   шоу бизнес   
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51
Al Di 2 часа назад
Синька зло.
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1k
liveevil Минуту назад
Чувствую не доживёт она и до 60 с таким образом жизни.
И найдут её когда-то в ванной, захлебнувшись рвотными массами от передоза наркоты, алкашки и колёс.
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60k
zloykoyot 36 минут назад
Дуре прочитать бы как Боб Марли помер.
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6k
Кузнец душ. 41 минуту назад
Сломала или повредила!!!???
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Тимур 50 минут назад
"Ups, I did it again!!"
Своей смертью не умрёт, она сама себя забьет.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5009 постов (4794 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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