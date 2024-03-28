Пошла на опережение: Бритни Спирс опубликовала откровенные фото, пока это не сделал кто-то другой

Певица Бритни Спирс очень активно ведёт свои социальные сети, радуя своих подписчиков новыми видео и записями. Недавно в социальных сетях она рассказала, что неизвестный 8 месяцев назад украл у неё телефон, на котором были все фотографии за 6 лет. Бритни опасалась, что кто-нибудь выложит её откровенные фотографии в интернет.

В любом случае, почему-то накануне встречи с этим человеком я специально сфотографировала два своих телефона вместе. Как будто я подсознательно знала, что его украдут. И черт побери... его нет уже 8 месяцев!!! Подумать только, что у какого-то *** сейчас мой маленький телефон, - написала Бритни.