Пошла на опережение: Бритни Спирс опубликовала откровенные фото, пока это не сделал кто-то другой

Недавно Бритни рассказала, что кто-то украл её телефон, где были фотографии разного плана (откровенные, в том числе).
Певица Бритни Спирс очень активно ведёт свои социальные сети, радуя своих подписчиков новыми видео и записями. Недавно в социальных сетях она рассказала, что неизвестный 8 месяцев назад украл у неё телефон, на котором были все фотографии за 6 лет. Бритни опасалась, что кто-нибудь выложит её откровенные фотографии в интернет.
В любом случае, почему-то накануне встречи с этим человеком я специально сфотографировала два своих телефона вместе. Как будто я подсознательно знала, что его украдут. И черт побери... его нет уже 8 месяцев!!! Подумать только, что у какого-то *** сейчас мой маленький телефон, - написала Бритни.
Между тем Бритни сама с радостью публикует на своей странице откровенные фотографии, а вот вор айфона за 8 месяцев никак себя не проявил. Судя по всему, Бритни пошла на опережение.
Бритни Спирс, которая освободилась от опеки отца и взяла в руки свою жизнь, продолжает радовать подписчиков "сексуальными" видео. Чего только стоит танец с ножами и странные объятия с собаками. Кстати, после этих танцев она сбежала на частный остров.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ) @britneyspears
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