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Пошла на опережение: Бритни Спирс опубликовала откровенные фото, пока это не сделал кто-то другой

Пошла на опережение: Бритни Спирс опубликовала откровенные фото, пока это не сделал кто-то другой

Автор:
28 марта 2024 19:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бритни спирс   знаменитости   интересное   секс   страсть   фото   шоу бизнес   
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Недавно Бритни рассказала, что кто-то украл её телефон, где были фотографии разного плана (откровенные, в том числе).

Певица Бритни Спирс очень активно ведёт свои социальные сети, радуя своих подписчиков новыми видео и записями. Недавно в социальных сетях она рассказала, что неизвестный 8 месяцев назад украл у неё телефон, на котором были все фотографии за 6 лет. Бритни опасалась, что кто-нибудь выложит её откровенные фотографии в интернет.

В любом случае, почему-то накануне встречи с этим человеком я специально сфотографировала два своих телефона вместе. Как будто я подсознательно знала, что его украдут. И черт побери... его нет уже 8 месяцев!!! Подумать только, что у какого-то *** сейчас мой маленький телефон, - написала Бритни.

Между тем Бритни сама с радостью публикует на своей странице откровенные фотографии, а вот вор айфона за 8 месяцев никак себя не проявил. Судя по всему, Бритни пошла на опережение.

Бритни Спирс, которая освободилась от опеки отца и взяла в руки свою жизнь, продолжает радовать подписчиков "сексуальными" видео. Чего только стоит танец с ножами и странные объятия с собаками. Кстати, после этих танцев она сбежала на частный остров.

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Метки: бритни спирс   знаменитости   интересное   секс   страсть   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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14k
Владимир 59 минут назад
И где?
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11k
Алексей Полминуты назад
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Дмитрий 5 минут назад
Бритни СпиЛС!
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6k
sumrаknn 12 минут назад
бритни спирси - кто эта
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14k
Андрей А 18 минут назад
Что бы не забывали
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Kostick Полчаса назад
жесть, вот это у неё фляга свистит... бедолага, не зря была под опекой.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4869 постов (4656 в горячем)
Pika-Pika?
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