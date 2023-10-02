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"Новый виток славы!": танец Бритни Спирс с ножами породил в сети кучу мемов

"Новый виток славы!": танец Бритни Спирс с ножами породил в сети кучу мемов

Автор:
02 октября 2023 13:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   бритни спирс   интересное   слава   танец   фото   шоу бизнес   
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Танцы певицы Бритни Спирс уже несколько лет стабильно волнуют её подписчиков. Но обычно она публикует просто странные движения в купальниках. Совсем недавно Бритни взяла в руки реквизит и снова прославилась в сети.

Бритни Спирс не унывает и публикует на странице свои странные танцы. Правда, танец получился агрессивным. Бритни перед камерой танцевала с кухонными ножами. Тогда подписчики заволновались и даже вызвали полицию в дом Бритни. На своей странице певица заявила, что они не хотели уходить, пока она с ними не поговорит.

Неприемлемо, чтобы полицейские слушали случайных поклонников и необоснованно приходили ко мне домой, — написала Спирс.

Танцы Бритни Спирс прославились в сети и пользователи даже наделали кучу мемов с ней. Бритни оказалась в знаменитых фильмах:

Американец даже выучил танец Бритни Спирс и повторил за ней один в один!

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Метки: Видео   бритни спирс   интересное   слава   танец   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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13k
Djeff Час назад
Делириум Тременс - Белая горячка

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16k
banzai7 Полчаса назад
Она просто е&анулась от употребления веществ.
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1k
Николай 37 минут назад
Чё ж с ней такое случилось.... Чудит всё больше и больше.
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2k
Vergüenza Ajena 39 минут назад
Эти конвульсии сложно назвать танцем...
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17k
Голос Вселенной 53 минуты назад
Было очень, очень трудно, но я ........
как говорится
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1k
Alex 55 минут назад
последнее вообще классно получилось
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1k
liveevil 58 минут назад
От назойливой опеки избавилась, бабла хоть *опой ешь, но неужели именно таким безобразным образом нужно привлекать к себе внимание, чтобы пытаться восстановить былую славу? Мерзость и безрассудство.
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403
Добрый Доктор liveevil 41 минуту назад
Ну раз она не наняла себе толпу имидж-мейкеров, стилистов и постановщиков танца (что сразу выгодно отразилось бы на качестве ее контента), денег у нее, видимо, не так уж много, как кажется...
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403
Добрый Доктор 39 минут назад
Но так или иначе, даже ее недорогой подход более менее работает - о ней говорят, а, как говорят маркетологи: плохой пиар - тоже пиар
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10k
Алексей Час назад
Мишель Крэту (основатель Энигмы ) сейчас как и я по всей вероятности испытывает Испанский стыд
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4k
Наталья Час назад
Что с ней происходит?
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134
samoilenko-yura123 liveevil 40 минут назад
верно, похоже что-то не так с головой!
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ножи, ежи... Главное - максимально заголиться!
И вообще, как говорил приснопамятный грузин из старинного анекдота про Зыкину:
- Устала пэть - не пой, нэ нада! Ты просто ходы! Туда ходы, сюда ходы!
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