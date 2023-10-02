"Новый виток славы!": танец Бритни Спирс с ножами породил в сети кучу мемов

Танцы певицы Бритни Спирс уже несколько лет стабильно волнуют её подписчиков. Но обычно она публикует просто странные движения в купальниках. Совсем недавно Бритни взяла в руки реквизит и снова прославилась в сети.
Бритни Спирс не унывает и публикует на странице свои странные танцы. Правда, танец получился агрессивным. Бритни перед камерой танцевала с кухонными ножами. Тогда подписчики заволновались и даже вызвали полицию в дом Бритни. На своей странице певица заявила, что они не хотели уходить, пока она с ними не поговорит.
Неприемлемо, чтобы полицейские слушали случайных поклонников и необоснованно приходили ко мне домой, — написала Спирс.
А потом выложила новый танец с ножами
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Танцы Бритни Спирс прославились в сети и пользователи даже наделали кучу мемов с ней. Бритни оказалась в знаменитых фильмах:
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Стала ассистенткой Юлии Высоцкой
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Американец даже выучил танец Бритни Спирс и повторил за ней один в один!
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как говорится
И при чем здесь испанский стыд? Он вообще немец, родившийся в Румынии...
И вообще, как говорил приснопамятный грузин из старинного анекдота про Зыкину:
- Устала пэть - не пой, нэ нада! Ты просто ходы! Туда ходы, сюда ходы!