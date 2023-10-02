"Новый виток славы!": танец Бритни Спирс с ножами породил в сети кучу мемов

Бритни Спирс не унывает и публикует на странице свои странные танцы. Правда, танец получился агрессивным. Бритни перед камерой танцевала с кухонными ножами. Тогда подписчики заволновались и даже вызвали полицию в дом Бритни. На своей странице певица заявила, что они не хотели уходить, пока она с ними не поговорит.

Неприемлемо, чтобы полицейские слушали случайных поклонников и необоснованно приходили ко мне домой, — написала Спирс.