Постмодернизм в современной культуре: кратко и понятно простыми словами

Есть постмодерн, а есть постмодернизм. Это две разные грани одного и того же.



Постмодерн — это состояние общества 20 века, века массового потребления и избытка информации.

Постмодернизм — культурное явление в искусстве и литературе.



То есть, даже не будучи писателем или художником постмодернизма, мы все равно живем во время постмодерна, мы все «пост». Постмодернизм распространяется на многие сферы жизни современного человека – мемы, рэп-баттлы, современное телевидение, музыка. В современном мире уже сложно понять, кто кого высмеивает. Например, трек Фейса «Бургер» — это стеб артиста над аудиторией, которая все съест без разбора, стеб артиста над рэп-культурой или же это искренний трек, который даёт право уже публике смеяться над молодым репером? Теперь, когда артист уже выпустил новый политический альбом, а затем и ещё несколько удачных треков, мы можем говорить, что это явно было глумление артиста над современной культурой.



Или, например, довольно сложно поверить, что создатели «Пусть говорят» или других скандальных телешоу делают это всерьёз, держа в голове, что они создают классный контент. Скорее — это смех и глумление над публикой, которая это завороженно смотрит. Действительно, понять, кто над кем и почему стебется в современном мире, довольно тяжело, но в этом и есть постмодернизм.