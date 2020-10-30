Постмодернизм в современной культуре: кратко и понятно простыми словами

20 век — все велосипеды уже изобретены, а общество испытывает острую необходимость что-то отрицать и сбрасывать с парохода современности. Главный вопрос — что делать?
Единственное, что остается человеку, получившему доступ ко всей мировой информации — поглощать ее, осмысливать, иронизировать над ней и воплощать разные ее фрагменты во что-то новое. На такой эклектике и строится постмодернизм — больше не создается ничего революционно нового, а лишь переосмысливается старое, гармонично встраиваясь в новые тексты. Вы могли не заметить, но первые 2 предложения этого вступления очень постмодернистские, тут аж 3 отсылки — крылатое выражение про велосипед и аллюзии на Маяковского и Чернышевского. Постмодернизм действительно распространился на все сферы культуры, давайте разбираться на мемах, рэп-баттлах, литературе и другом искусстве.
Развитие постмодернизма
Чтобы лучше разобраться в истоках постмодерна, надо вспомнить что такое премодерн и модерн.
Этапы развития мировой культуры или место постмодернизма в истории:
В начале было Слово, а с ним и премодерн, в основе которого лежали отношения человека и Бога — это и античная философия, и богословская литература. Все, что происходит с человеком, происходит по воле Бога (совершенно неважно, какого), мир непостижим.
Затем на смену премодерна в 16 веке приходит модерн, метафизическая эпоха, власть разума и рационального мышления.
И наконец, в 60-х годах 20 века в Америке, в эпоху культурного кризиса, как антитеза модернизму, зарождается постмодернизм. Это вполне закономерный исторический процесс — технический бум, получение доступа ко всей мировой информации, развитие науки — все это подорвало истины, еще совсем недавно казавшиеся незыблемыми. Теперь все то, во что верили отцы, казалось чем-то узким, урезанным, поверхностным, над этим теперь можно было лишь иронизировать. Попытки свести весь мир к каким-то рациональным системам казались постмодернистам глупыми, ведь единственного верного знания просто не могло существовать.
На Западе постмодернизм распространяется в 70-е, и только к 80-м приобретает самостоятельность и концептуальную оформленность, но называть постмодернизм каким-либо конкретным философским учением — грубая ошибка, ведь все, что “пост” как раз обычно за хаос, за отсутствие чего-либо конкретного. В Россию постмодернизм приходит уже в 90-е, тоже в эпоху культурного кризиса.
Этапы развития мировой культуры или место постмодернизма в истории:
В начале было Слово, а с ним и премодерн, в основе которого лежали отношения человека и Бога — это и античная философия, и богословская литература. Все, что происходит с человеком, происходит по воле Бога (совершенно неважно, какого), мир непостижим.
Затем на смену премодерна в 16 веке приходит модерн, метафизическая эпоха, власть разума и рационального мышления.
И наконец, в 60-х годах 20 века в Америке, в эпоху культурного кризиса, как антитеза модернизму, зарождается постмодернизм. Это вполне закономерный исторический процесс — технический бум, получение доступа ко всей мировой информации, развитие науки — все это подорвало истины, еще совсем недавно казавшиеся незыблемыми. Теперь все то, во что верили отцы, казалось чем-то узким, урезанным, поверхностным, над этим теперь можно было лишь иронизировать. Попытки свести весь мир к каким-то рациональным системам казались постмодернистам глупыми, ведь единственного верного знания просто не могло существовать.
На Западе постмодернизм распространяется в 70-е, и только к 80-м приобретает самостоятельность и концептуальную оформленность, но называть постмодернизм каким-либо конкретным философским учением — грубая ошибка, ведь все, что “пост” как раз обычно за хаос, за отсутствие чего-либо конкретного. В Россию постмодернизм приходит уже в 90-е, тоже в эпоху культурного кризиса.
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Основные принципы
Основная идея постмодернизма, если утрировать, отрицание модернизма, т. е. отказ от прежних идеалов. Но вот в чем новаторство постмодернизма — отказавшись от старых идеалов, они не предлагают новых. Постмодернизм в принципе не создает идеалы, потому что это вводит в рамки и отвлекает от самой жизни. Постмодернисты не стремятся решить вопросы бытия, создать свою философию, они хотят сделать жизнь проще и понятнее, рефлексируя на уже созданное культурное наследие.
Жакк Дерида выделяет 2 ключевых понятия для понимания сути постмодернизма как явления:
Деконструкция — полный отказ от старого, создание нового за счет старого;
Децентрация – рассеивание твердых смыслов любого явления.
Постмодернизм — это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности.
Жакк Дерида выделяет 2 ключевых понятия для понимания сути постмодернизма как явления:
Деконструкция — полный отказ от старого, создание нового за счет старого;
Децентрация – рассеивание твердых смыслов любого явления.
Постмодернизм — это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности.
Концепция
Как и любое историческое явление, постмодернизм не стоит рассматривать в отрыве от политического, культурного и экономического состояния общества. А оно было вот какое: модернисты возвели в культ все новое, новаторское, «не такое, как было раньше», а культура за последнее время сильно коммерциализировалась и превратилась в массовую. Реакцией на это и стал постмодернизм:
отказ от создания нового;
нивелирование границ между массовым и элитарным искусством;
попытка не искать и не утверждать какие-либо истины.
отказ от создания нового;
нивелирование границ между массовым и элитарным искусством;
попытка не искать и не утверждать какие-либо истины.
Философия
Сам по себе постмодернизм философией не является, зато в мире 20-21 веков распространены другие виды современной философии – экзистенциализм, иррационализм, постструктурализм, аналитическая философия и т. д.
Современная философия отказалась от притязаний на статус науки и перестала транслировать свои постулаты как единственно верные. Очень краткий ликбез по видам современной философии постмодернистского общества:
Экзистенциалисты утверждали превосходство человека над силами природы или Богом. Ницше, «Бог умер», пустота, трансцендентальность и другие прелести экзистенциализма – прочитать про это подробнее можно здесь.
Постструктурализм – это философская основа постмодернизма. М. Фуко, Р. Барт, Ж. Деррида и другие постструктуралисты разочаровались в науке и социальном прогрессе и обвиняли своих предшественников в догматизме. В этой философии решают структуры, особенно языковые, а ещё постструктуралисты любят парадоксы, которые возникают при «объективном» познании человека.
Современная философия отказалась от притязаний на статус науки и перестала транслировать свои постулаты как единственно верные. Очень краткий ликбез по видам современной философии постмодернистского общества:
Экзистенциалисты утверждали превосходство человека над силами природы или Богом. Ницше, «Бог умер», пустота, трансцендентальность и другие прелести экзистенциализма – прочитать про это подробнее можно здесь.
Постструктурализм – это философская основа постмодернизма. М. Фуко, Р. Барт, Ж. Деррида и другие постструктуралисты разочаровались в науке и социальном прогрессе и обвиняли своих предшественников в догматизме. В этой философии решают структуры, особенно языковые, а ещё постструктуралисты любят парадоксы, которые возникают при «объективном» познании человека.
Особенности
Для постмодернизма характерны следующие особенности:
Вариативность развития мира — отмели идею линейного развития общества;
Культурный плюрализм – одна культура не превосходит другую, нет эталонных культур;
Пессимизм — больше не верят в светлое будущее и технический прогресс во имя человечества;
Скептицизм – получив доступ ко всей мировой информации, люди стали больше сравнивать, анализировать и, как следствие, подвергать сомнению;
Фрагментарность культуры и других процессов – вера в невозможность создать нечто единое, вроде империи или грамотно функционирующего евросоюза;
Агностицизм (сомнение), нигилизм (отрицание);
Потребление — основа общества.
Вариативность развития мира — отмели идею линейного развития общества;
Культурный плюрализм – одна культура не превосходит другую, нет эталонных культур;
Пессимизм — больше не верят в светлое будущее и технический прогресс во имя человечества;
Скептицизм – получив доступ ко всей мировой информации, люди стали больше сравнивать, анализировать и, как следствие, подвергать сомнению;
Фрагментарность культуры и других процессов – вера в невозможность создать нечто единое, вроде империи или грамотно функционирующего евросоюза;
Агностицизм (сомнение), нигилизм (отрицание);
Потребление — основа общества.
Признаки
Эклектика. Так как все велосипеды изобретены, постмодернисты берут руль оттуда, колесо отсюда, а педали вон оттуда – получается новый текст. Зачем создавать новое, когда можно перекраивать старое?
Гиперрефлексия. Новое произведение постмодернизма – это рефлексия на (переосмысление) старое.
Ирония. В основу постмодернизма ложится ирония, сарказм и чёрный юмор. Высмеивается все и вся. Иногда сложно понять, кто над чем глумится.
Интертекстуальность — это наличие в тексте множества отсылок. Помните Южный Парк? Мультик пользовался бешеным успехом, потому что как раз состоял из отсылок к событиям/ книгам/ фильмам/ шоу и тд.
Повторы, которые могут быть, как лексическими, например «Такие дела» у Воннегута, как в Бойне N5, так и синтаксическими, как у Эко.
Хаос – произведения постмодернизма могут иметь странную структуру или не иметь ее вообще.
Пространственно-временной континуум обычно нарушен, поэтому зачастую произведения постмодернизма фантастичны.
Гиперрефлексия. Новое произведение постмодернизма – это рефлексия на (переосмысление) старое.
Ирония. В основу постмодернизма ложится ирония, сарказм и чёрный юмор. Высмеивается все и вся. Иногда сложно понять, кто над чем глумится.
Интертекстуальность — это наличие в тексте множества отсылок. Помните Южный Парк? Мультик пользовался бешеным успехом, потому что как раз состоял из отсылок к событиям/ книгам/ фильмам/ шоу и тд.
Повторы, которые могут быть, как лексическими, например «Такие дела» у Воннегута, как в Бойне N5, так и синтаксическими, как у Эко.
Хаос – произведения постмодернизма могут иметь странную структуру или не иметь ее вообще.
Пространственно-временной континуум обычно нарушен, поэтому зачастую произведения постмодернизма фантастичны.
Язык постмодернизма
Давайте ещё раз про интертекстуальность и гипертекст. У постмодернистского текста своя новая ткань, сотканная из старых цитат. Такую книгу можно читать с любого места, как говорит Умберто Эко, потому что она больше походит на энциклопедию. Все это приправлено хлёсткими фразами, почти афористичными, чёрным юмором и обилием повторов.
Обилие повторов часто объясняется тем, что автор хочет, чтобы читатель был прикован к тексту и понимал происходящее максимально чётко. Потому что в постмодернизме теперь главный не писатель, а читатель, все ориентировано на него – с ним играют в языковые игры, мучат разными конструкциями, и именно ему принадлежит все то, что происходит по сюжету.
Обилие повторов часто объясняется тем, что автор хочет, чтобы читатель был прикован к тексту и понимал происходящее максимально чётко. Потому что в постмодернизме теперь главный не писатель, а читатель, все ориентировано на него – с ним играют в языковые игры, мучат разными конструкциями, и именно ему принадлежит все то, что происходит по сюжету.
Направления и течения
Некоторые искусствоведы считают, что именно из дадаизма берет своё начало постмодернизм. Это авангардистское течение в искусстве, которое зародилось сразу после первой мировой. Затем дадизм слился с сюрреализмом, дав нам великих Сальвадора Дали, Луиса Бунюэля и Дэвида Линча.
Абстрактный экспрессионизм – это постмодернистская школа художников, цель которых: рисовать очень быстро, выплескивая свои спонтанные внутренние переживания и эмоции. Обычно такие картины – штрихи, капли краски, большие кисти, образцовый пример – Джексон Поллок.
Направление Арте Повера зародилось в Италии во время кризиса, художники арте повера считали себя политическими – они визуализировали диалог между природой и человеком с использованием нехудожественных материалов.
Процесс-арт — авангардистское течение 1960-х. Тут главное не результат, а действие, процесс, в него вложенный.
Ассамбляж — это почти коллаж, только с использованием объемных и целых предметов. Отличный пример – скульптуры Тони Крэгга.
Концептуальное искусство в литературе и живописи ставит перед собой цель: передать идею через концепцию, структуру произведения. Задача не вызвать у зрителя эмоции, а заставить его переосмыслить что-то.
Поп-арт — это знакомая нам всем баночка томатного супа и Мерлин Монро в розово-жёлтых цветах. Течение зародилось в 50-е, а его основным предметом были продукты массового потребления. Вообще, кроме Уорхола, там ещё были и Лихтенштейн, и Бритто, и многие другие.
Абстрактный экспрессионизм – это постмодернистская школа художников, цель которых: рисовать очень быстро, выплескивая свои спонтанные внутренние переживания и эмоции. Обычно такие картины – штрихи, капли краски, большие кисти, образцовый пример – Джексон Поллок.
Направление Арте Повера зародилось в Италии во время кризиса, художники арте повера считали себя политическими – они визуализировали диалог между природой и человеком с использованием нехудожественных материалов.
Процесс-арт — авангардистское течение 1960-х. Тут главное не результат, а действие, процесс, в него вложенный.
Ассамбляж — это почти коллаж, только с использованием объемных и целых предметов. Отличный пример – скульптуры Тони Крэгга.
Концептуальное искусство в литературе и живописи ставит перед собой цель: передать идею через концепцию, структуру произведения. Задача не вызвать у зрителя эмоции, а заставить его переосмыслить что-то.
Поп-арт — это знакомая нам всем баночка томатного супа и Мерлин Монро в розово-жёлтых цветах. Течение зародилось в 50-е, а его основным предметом были продукты массового потребления. Вообще, кроме Уорхола, там ещё были и Лихтенштейн, и Бритто, и многие другие.
Темы и проблемы
Основная тема – поиск нового смысла и новый ориентиров в уже созданном культурном наследии. Постмодернисты уверены в несостоятельности прежних устоев и идеалов, видят в этом абсурд и сумасшествие.
А вот основные проблемы, которые они хотят решить:
Избыточность информации;
Самоуничтожение человека;
Коммерциализация культуры и ее массовость;
Бессмысленность и обыденность бытия;
Рутина и тоска;
Религия потребления, вытеснившая все духовное и нравственное;
Технический прогресс и его последствия для человека.
А вот основные проблемы, которые они хотят решить:
Избыточность информации;
Самоуничтожение человека;
Коммерциализация культуры и ее массовость;
Бессмысленность и обыденность бытия;
Рутина и тоска;
Религия потребления, вытеснившая все духовное и нравственное;
Технический прогресс и его последствия для человека.
Человек постмодернизма
Есть постмодерн, а есть постмодернизм. Это две разные грани одного и того же.
Постмодерн — это состояние общества 20 века, века массового потребления и избытка информации.
Постмодернизм — культурное явление в искусстве и литературе.
То есть, даже не будучи писателем или художником постмодернизма, мы все равно живем во время постмодерна, мы все «пост». Постмодернизм распространяется на многие сферы жизни современного человека – мемы, рэп-баттлы, современное телевидение, музыка. В современном мире уже сложно понять, кто кого высмеивает. Например, трек Фейса «Бургер» — это стеб артиста над аудиторией, которая все съест без разбора, стеб артиста над рэп-культурой или же это искренний трек, который даёт право уже публике смеяться над молодым репером? Теперь, когда артист уже выпустил новый политический альбом, а затем и ещё несколько удачных треков, мы можем говорить, что это явно было глумление артиста над современной культурой.
Или, например, довольно сложно поверить, что создатели «Пусть говорят» или других скандальных телешоу делают это всерьёз, держа в голове, что они создают классный контент. Скорее — это смех и глумление над публикой, которая это завороженно смотрит. Действительно, понять, кто над кем и почему стебется в современном мире, довольно тяжело, но в этом и есть постмодернизм.
Постмодерн — это состояние общества 20 века, века массового потребления и избытка информации.
Постмодернизм — культурное явление в искусстве и литературе.
То есть, даже не будучи писателем или художником постмодернизма, мы все равно живем во время постмодерна, мы все «пост». Постмодернизм распространяется на многие сферы жизни современного человека – мемы, рэп-баттлы, современное телевидение, музыка. В современном мире уже сложно понять, кто кого высмеивает. Например, трек Фейса «Бургер» — это стеб артиста над аудиторией, которая все съест без разбора, стеб артиста над рэп-культурой или же это искренний трек, который даёт право уже публике смеяться над молодым репером? Теперь, когда артист уже выпустил новый политический альбом, а затем и ещё несколько удачных треков, мы можем говорить, что это явно было глумление артиста над современной культурой.
Или, например, довольно сложно поверить, что создатели «Пусть говорят» или других скандальных телешоу делают это всерьёз, держа в голове, что они создают классный контент. Скорее — это смех и глумление над публикой, которая это завороженно смотрит. Действительно, понять, кто над кем и почему стебется в современном мире, довольно тяжело, но в этом и есть постмодернизм.
Постмодернизм как явление…
Давайте разберём на примерах эту жизненную философию – от Фуко до Фейса.
В литературе
Литературный постмодернизм с его чёрным юмором, фрагментарностью, обильным цитированием – это реакция на литературу модернизма, а также на эпоху Просвещения.
Характерно то, что главный теперь не писатель, а читатель, именно вокруг него строится весь сюжет и языковые игры.
Литературный постмодернизм знаменит своей метапрозой, то есть текстом в тексте. Например Порфирий Петрович (отсылка к Достоевскому) пишет роман внутри романа Пелевина. («Iphuck 10», Пелевин)
Характерно то, что главный теперь не писатель, а читатель, именно вокруг него строится весь сюжет и языковые игры.
Литературный постмодернизм знаменит своей метапрозой, то есть текстом в тексте. Например Порфирий Петрович (отсылка к Достоевскому) пишет роман внутри романа Пелевина. («Iphuck 10», Пелевин)
Начинать искать постмодернистские произведения можно уже с конца 50-х. Например, «Голый завтрак» Берроуза, которого даже преподаватели филфаков советуют читать на свой страх и риск. «Поправка-22» Джозефа Хеллера — тоже пример раннего постмодернизма. Утверждение, что в Россию постмодернизм пришлое в 90-е вместе с Пелевиным довольно обидное — а как же Ерофеев, Набоков и Лимонов?
Вот немного примеров отечественных и зарубежных авторов:
Зарубежные:
«Игра в классики» Хулио Кортасара
«Мать тьма» и «Бойня номер 5» Курта Воннегута
«Имя Розы» и «Маятник Фуко» Умберто Эко
«Поколение Х» Дугласа Коупленда
«Червь» Джона Фаулза
Отечественные:
«Бледное пламя» и «Ада» Владимира Набокова
«Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева
«Это я, Эдичка» Эдуарда Лимонова
«Норма» и «Голубое сало» Владимира Сорокина
«Кысь» Татьяны Толстой
«Generation П», «Чапаев и пустота», «IРhuck-10» Виктора Пелевина
Вот немного примеров отечественных и зарубежных авторов:
Зарубежные:
«Игра в классики» Хулио Кортасара
«Мать тьма» и «Бойня номер 5» Курта Воннегута
«Имя Розы» и «Маятник Фуко» Умберто Эко
«Поколение Х» Дугласа Коупленда
«Червь» Джона Фаулза
Отечественные:
«Бледное пламя» и «Ада» Владимира Набокова
«Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева
«Это я, Эдичка» Эдуарда Лимонова
«Норма» и «Голубое сало» Владимира Сорокина
«Кысь» Татьяны Толстой
«Generation П», «Чапаев и пустота», «IРhuck-10» Виктора Пелевина
В философии
Философия постмодернизма противопоставлена классической философии Гегеля, то есть представляет собой антигегельянство. Прямой предок постмодернизма — экзистенциализм Хайдеггера и ницшеанское «Бог умер». Следующий шаг – «Автор умер», его и сделали постмодернисты. К неким отцам-основателям постмодернизма как к философии можно отнести Ж. Дерриду, Ж. Ф. Лиотара, Д. Ваттимо.
Их цель – переосмыслить ценности, уйти от старых устоев и штампов, перестать позиционировать философию как науку.
Их цель – переосмыслить ценности, уйти от старых устоев и штампов, перестать позиционировать философию как науку.
В архитектуре
Архитекторы этого времени старались быть оригинальными и не создавать ничего массового, также оставалось стремление ссылаться и подражать ранее созданным памятникам архитектуры. То есть вся архитектура — некий гибрид прошлого с настоящим.
«Пьяцца д’Италиа» Чарльза Мура
Отель Марриот
Skyline в Сингапуре
Да даже Moscow City (срисованный с подобного проекта во Франции)
«Пьяцца д’Италиа» Чарльза Мура
Отель Марриот
Skyline в Сингапуре
Да даже Moscow City (срисованный с подобного проекта во Франции)
В живописи
В искусстве постмодернисты руководствовались правилом «все разрешено». Никаких канонов, философий, ограничений. Ты — Йозеф Бойс и хочешь рисовать геометрические фигуры – тебе в век постмодерна, ты шаришь в восковой фреске, а имя тебе Франческо Клементе — и тебе место в 20 веке, хочешь взять уже готовый портрет и изменить цветокоррекцию? Энди Уорхол, спасибо за вклад в художественный постмодернизм.
Вот ещё художники:
А. Меламид
Никола де Мария
М. Мерц
Сандро Киа
Омар Галлиани
А. Подобед
П. Вещев
С. Носова
Д. Дудник
В. Кузнецов
Вот ещё художники:
А. Меламид
Никола де Мария
М. Мерц
Сандро Киа
Омар Галлиани
А. Подобед
П. Вещев
С. Носова
Д. Дудник
В. Кузнецов
В кино и мультсериалах
Постмодернистский кинематограф подарил нам фильмы Тарантино и Копполы. А позже ещё и симпсонов, и южный парк. Все то, что характерно для постмодернизма в целом, характерно и для этого жанра – фрагментарность, рефлексия, чёрный юмор, цитаты и отсылки.
«Настоящая любовь» Т. Скотта
«Криминальное чтиво» К. Тарантино
«Крестный Отец» Ф. Копполы
«Твин Пикс» Дэвида Линча
«Южный парк». Мультсериал стал настолько культовым во многом благодаря бесконечным отсылкам.
«Настоящая любовь» Т. Скотта
«Криминальное чтиво» К. Тарантино
«Крестный Отец» Ф. Копполы
«Твин Пикс» Дэвида Линча
«Южный парк». Мультсериал стал настолько культовым во многом благодаря бесконечным отсылкам.
В музыке
Одно слово — микширование. Ну и не забываем о цитировании.
первые диджеи в Нью-Йорке
Чарли Паркер
Оливье Мессиан
Pink Floyd
Современный рэп — тоже постмодернизм. А рэп-баттлы — тем более. Треки просто кишат отсылками, а слушатели тайно радуются, что отсылки эти понимают. Например, недавний трек Лизера «пачка сигарет»: отсылку к Цою поняли все, а вот референсы условного ATL понять уже не так просто. Рэп-баттлы же прямо строятся на отсылках к прошлому оппонента или любым культурным событиям. Слава КПСС в баттле с Мироном каждую минуту на что-то ссылается и высмеивает это. Вот вам и постмодернизм, «пост-пост, мета-мета» — как поёт Монеточка.
первые диджеи в Нью-Йорке
Чарли Паркер
Оливье Мессиан
Pink Floyd
Современный рэп — тоже постмодернизм. А рэп-баттлы — тем более. Треки просто кишат отсылками, а слушатели тайно радуются, что отсылки эти понимают. Например, недавний трек Лизера «пачка сигарет»: отсылку к Цою поняли все, а вот референсы условного ATL понять уже не так просто. Рэп-баттлы же прямо строятся на отсылках к прошлому оппонента или любым культурным событиям. Слава КПСС в баттле с Мироном каждую минуту на что-то ссылается и высмеивает это. Вот вам и постмодернизм, «пост-пост, мета-мета» — как поёт Монеточка.
«Пост» в интернете
Мемы, стримы, обзоры на фильмы и книги – это все переработка первичного продукта. Мы иногда чаще смотрим Женю Badcomedian и летсплеи, чем смотрим русские фильмы и проходим игры. А мемы — это вообще идеальное объяснение «что такое постмодернизм». Тут и единство форм, и бесконечное цитирование, и чёрный юмор, и высмеивание всего и вся, и быстрая сменяемость инфоповодов, и, конечно же, наши любимые отсылки.
Именно поэтому не только постмодернисты, но и мы все, живем в обществе постмодерна. Спойлер на будущее: на самом деле скоро миром будет править уже метамодерн: люди потихоньку устают от бесконечного смеха и возвращаются к человеческим переживаниям – так и рождается метамодерн, от постмодерна немного назад – к модерну.
Именно поэтому не только постмодернисты, но и мы все, живем в обществе постмодерна. Спойлер на будущее: на самом деле скоро миром будет править уже метамодерн: люди потихоньку устают от бесконечного смеха и возвращаются к человеческим переживаниям – так и рождается метамодерн, от постмодерна немного назад – к модерну.
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