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Постмодернизм в современной культуре: кратко и понятно простыми словами

Постмодернизм в современной культуре: кратко и понятно простыми словами (12 фото)

Автор:
30 октября 2020 10:10
Сообщество : Факты
Метки: интересно   культуре   познавательно   постмодернизм   факты   фото   
245
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20 век — все велосипеды уже изобретены, а общество испытывает острую необходимость что-то отрицать и сбрасывать с парохода современности. Главный вопрос — что делать?
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Метки: интересно   культуре   познавательно   постмодернизм   факты   фото   
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1  комментарий
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Седой Бегемот 49 минут назад
Все бы хорошо,только некая путаница с временами.Сначала читаем, что мы живем в эпоху постмодернизма,а по всему тексту - прошедшее время ("постмодернисты руководствовались", "Архитекторы старались быть" и т.д.)
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