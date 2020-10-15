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Председатель Си призвал китайских военных собираться в поход

Председатель Си призвал китайских военных собираться в поход (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 02:57
Сообщество : Военное
Метки: Боеготовность   КНР   НОАК   Си Цзинпин   война   интересы   мобилизация   речь   
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Солдаты НОАК должны мобилизовать всю свою волю и энергию на подготовку к военным действиям, такое заявление сделал лидер КНР Си Цзиньпин в ходе проверки боеготовности военной базы в провинции Гуандун 13 октября.

Источник:

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Метки: Боеготовность   КНР   НОАК   Си Цзинпин   война   интересы   мобилизация   речь   
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18  комментариев
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6k
KOSTELLO 2 часа назад
Ну это он только один корпус призвал.
Да и вообще, не вижу смысла Китайцам воевать.
Им гораздо проще и дешевле все купить, что они благополучно и делают
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416
Шел мимо 39 секунд назад
автор чего то покурил: "если мировой гегемон после президентских выборов 3 ноября ослабит хватку, переключившись на разгорающуюся у себя гражданскую войну..."
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15k
Ал 44 минуты назад
Какие из китайцев вояки ? Ни одной войны не выиграли.
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2k
Frank Borman 48 минут назад
P.S. Действительно, если мировой гегемон после президентских выборов 3 ноября ослабит хватку, переключившись на разгорающуюся у себя гражданскую войну, то для КНР, как для советского дембеля - все дороги будут открыты: Индия, Ближний и Дальний Восток, Тайвань. Тогда боеспособная армия и пригодится.

Про Сибирь забыл. Ее тоже надо освобождать от России.
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912
Walther Час назад
В принципе ничего нового, "мировому гегемону" давно пора усвоить, что не дай Боже в случае какой-либо глобальной заварухи Китай при всех его технологических прорывах, давить будет живой силой, благо народа для этого хватает, да и подготовка армии у них явно далека от толерантно-демократической.
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47
konstantinkaz2016 3 часа назад
Казахстан будет одной из первой целей. И Россия ничего не сделает, Казахстан последнее время заигрывает с США, а это невыгодно и России и Китаю. Поделят его просто и все
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3k
Мих 3 часа назад
Учите китайский, а то трудно будет читать названия улиц в городах мира.
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1k
EvgeniySAN 4 часа назад
Пошумят, да успокоятся. Вторгаться в Россию в принципе не благоразумно, а вот соседям Китая послабее нужно крепко призадуматься.
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4k
Ф Ив 4 часа назад
Тут лучше не американцам задуматься, а нам. Перебросить такую армию в США невозможно чисто технически, а вот провести наступление на Россию запросто, тем более, что наш Дальний Восток почти не прикрыт.
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5k
Bhaal 4 часа назад
Зашевелились змеи вокруг наших границ
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686
Jeugeny Tretyakov Bhaal Час назад
Китай угрожает Израилю?
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18k
pssst 4 часа назад
Эх, дядюшка Ши забыл диванных экспертов спросить.
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586
Василий Лужников 5 часов назад
Без США, китайское "экономическое чудо" быстро исчезнет, так же как российское, без нефти и газа
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4k
Ф Ив Василий Лужников 4 часа назад
Не надо абсолютизировать. На данный момент существует созависимость: Китаю нужны американские чипы и потребители, а Америке китайские готовые товары и редкоземельные металлы. Только вот Китай семимильными шагами налаживает разработку и производство этих чипов, ну а продавать товары можно и внутри страны увеличив благосостояние народа.
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6k
KOSTELLO Василий Лужников 2 часа назад
Как, собственно и Саудиты, пересядут с Ламборджини на ишаков, если у них скважины обсохнут.
Ну, а уж, если другие страны вернут сша все долларовые займы, то зеленые бумажки будут годны лишь на то, чтобы ими жеппу вытирать (это, конечно из области фантастики, но технически осуществимо)
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−2
Razor 1911 5 часов назад
«Как для советского дембеля - все дороги будут открыты» И закончит как СССР - распадом. 80% экономики держится на производстве продукции компаний США. И многие компании готовы уже уйти в Индию и Вьетнам
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12k
хз Razor 1911 2 часа назад
Они снижают налоги и поднимают уровень жизни своего населения, как думаешь, рынка в 1млрд человек платежеспособного населения хватит для китайской промышленности? В США так-то 300млн. всего.
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139
Brontozavr1 6 часов назад
На низком старте?
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