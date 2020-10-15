Председатель Си призвал китайских военных собираться в поход

Солдаты НОАК должны мобилизовать всю свою волю и энергию на подготовку к военным действиям, такое заявление сделал лидер КНР Си Цзиньпин в ходе проверки боеготовности военной базы в провинции Гуандун 13 октября.
Посетив корпус морской пехоты Народно-освободительной армии Китая в пригороде Чаочжоу, Си Цзиньпин потребовал от военнослужащих усилить состояние повышенной готовности к началу боевых действий. Он также заявил о необходимости быть абсолютно преданными и безупречными. При этом китайский лидер напомнил, что корпус морской пехоты — элитное подразделение, стоящее на страже национального суверенитета, территориальной целостности и интересов Китая, сообщило агентство Синьхуа.
По сообщению CNN, основной задачей визита председателя Си Цзиньпина в провинцию Гуандун являлось произнесение речи на торжественном собрании, посвящённом 40-й годовщине создания специальной экономической зоны Шэньчжэнь. Известно, что в данное время отношения между Китаем и США находятся на пике обострения из-за пандемии коронавируса и споров из-за Тайваня.
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P.S. Действительно, если мировой гегемон после президентских выборов 3 ноября ослабит хватку, переключившись на разгорающуюся у себя гражданскую войну, то для КНР, как для советского дембеля - все дороги будут открыты: Индия, Ближний и Дальний Восток, Тайвань. Тогда боеспособная армия и пригодится.
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Да и вообще, не вижу смысла Китайцам воевать.
Им гораздо проще и дешевле все купить, что они благополучно и делают
Про Сибирь забыл. Ее тоже надо освобождать от России.
Ну, а уж, если другие страны вернут сша все долларовые займы, то зеленые бумажки будут годны лишь на то, чтобы ими жеппу вытирать (это, конечно из области фантастики, но технически осуществимо)