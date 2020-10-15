Председатель Си призвал китайских военных собираться в поход

P.S. Действительно, если мировой гегемон после президентских выборов 3 ноября ослабит хватку, переключившись на разгорающуюся у себя гражданскую войну, то для КНР, как для советского дембеля - все дороги будут открыты: Индия, Ближний и Дальний Восток, Тайвань. Тогда боеспособная армия и пригодится.