Полосатая война: зачем художники разрисовывали военную технику

Маскировка в военном деле — комплекс мероприятий, направленных на введение противника в заблуждение относительно наличия, расположения, состава, действий и намерений своих войск. И сегодня мы вам расскажем и покажем примеры ослепляющего камуфляжа
Впервые использовать ослепляющий камуфляж предложил английский офицер и художник Норман Уилкинсон
Использовать произвольные линии в стиле кубизма, создавать иллюзорные плоскости, углы и прочие формы активно начали в годы Первой мировой войны
Поначалу каждый корабль имел индивидуальный камуфляж, однако по ходу войны были разработаны стандартные типы и виды художественной маскировки, причём такую окраску стали получать не только военные корабли, но и пассажирские суда.
Были попытки его использования и во Вторую мировую войну, но уход от определения параметров движущегося корабля глазом и простыми оптическими приборами привёл к тому, что от такой раскраски отказались.
К тому же появились электронные приборы, использованию которых не мешал цвет или раскраска движущегося судна.
Поврежденный японский легкий авианосец «Дзуйхо» в бою у мыса Энганьо — в своем последнем бою. Сражение у острова Лейте. Хорошо заметен рисунок на полетной палубе — он сделан так, чтобы корабль с воздуха был похож на линкор.
Английский тяжелый крейсер «Девоншир» (HMS Devonshire) в Средиземном море. 1940—1941 годы.
На крейсере Gloire нанесен необычный ослепляющий камуфляж Razzle Dazzle (или Dazzle Painting) от Norman Wilkinson.
Но совсем от этой идеи не отказались даже сегодня, при всех современных систем обнаружения. Корвет типа Висбю, Швеция
Подражательная окраска является самым сложным видом маскировочного окрашивания. Как правило, этот вид окрашивания применяется для неподвижных объектов - долговременных огневых сооружений, зданий, гидротехнических сооружений, участков местности и иных объектов. Впрочем, этот вид окраски может применяться для подвижных и даже весьма подвижных объектов. Например, подводная лодка князя Боргезе (итальянский флот, 10 флотилия МААС), доставлявшая к базам англичан во время Второй Мировой войны итальянских боевых пловцов и управляемые ими торпеды, имела на светлом корпусе и рубке нарисованный темной краской небольшой пароход, идущий в обратном направлении.
Наземный транспорт не отставал. Зимняя маскировка танков и авто в Красной Армии
В руководствах и инструкциях, использовавшихся в СССР в 1941-1945 гг., Описаны два типа зимней краски для советской бронетехники и транспортной техники:Однотонный белыйДеформирующие пятна неправильной формы
ЗИС-6 в зимнем камуфляже. Грузовики скрывались теми же методами, что и танки.
Авторский пост
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Идея пришла из авангардистского ответвления кубизма вортицизма. И пыталась найти себя не только на море, но и на суше (последнне фото)