FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 412 постов • 135 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Полосатая война: зачем художники разрисовывали военную технику

Полосатая война: зачем художники разрисовывали военную технику (37 фото)

Автор:
06 октября 2020 13:06
Сообщество : Исторические факты
Метки: война   защита   интересное   исторические факты   камуфляж   маскировка   рисунки   
1160
37

Маскировка в военном деле — комплекс мероприятий, направленных на введение противника в заблуждение относительно наличия, расположения, состава, действий и намерений своих войск. И сегодня мы вам расскажем и покажем примеры ослепляющего камуфляжа

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: война   защита   интересное   исторические факты   камуфляж   маскировка   рисунки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Дворняга 12 минут назад
Интересно! +
Идея пришла из авангардистского ответвления кубизма вортицизма. И пыталась найти себя не только на море, но и на суше (последнне фото)
Интересно! + Идея пришла из авангардистского ответвления кубизма вортицизма. И пыталась найти себя не только на море, но и на суше (последнне фото)
Интересно! + Идея пришла из авангардистского ответвления кубизма вортицизма. И пыталась найти себя не только на море, но и на суше (последнне фото)
Интересно! + Идея пришла из авангардистского ответвления кубизма вортицизма. И пыталась найти себя не только на море, но и на суше (последнне фото)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 41 минуту назад
Автор,твои коллеги об этом каждый месяц на фишках рассказывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михалыч 54 минуты назад
Так вот откуда пришло современное искусство!
Так вот откуда пришло современное искусство!
Так вот откуда пришло современное искусство!
Так вот откуда пришло современное искусство!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Может стоит начать с себя? Может стоит начать с себя? Защита от ветра, солнца и дождя: 20 необычных накидок и плащей Защита от ветра, солнца и дождя: 20 необычных накидок и плащей Спецназ и разведчики завидуют чёрной завистью истинным мастерам маскировки Спецназ и разведчики завидуют чёрной завистью истинным мастерам маскировки Чего на Руси нельзя было делать с покойниками Чего на Руси нельзя было делать с покойниками Как защищают чувства верующих в разных странах: штраф или смертная казнь Как защищают чувства верующих в разных странах: штраф или смертная казнь Здоровье ромалэ: какие болезни обходят цыган стороной Здоровье ромалэ: какие болезни обходят цыган стороной
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

543810



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
16 неожиданных и удивительных мыслей
7
16
16 неожиданных и удивительных мыслей
Когда иронии слишком много
3
29
Когда иронии слишком много
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Съемки "Аватара-2" завершены
1
24
Съемки "Аватара-2" завершены
50 человек, переживших коронавирус: фото для тех, кто до сих пор не верит в COVID-19
0
29
50 человек, переживших коронавирус: фото для тех, кто до сих пор не верит в COVID-19
24-летней сибирячке за 400 тысяч изуродовали грудь и слили фото в сеть
24-летней сибирячке за 400 тысяч изуродовали грудь и слили фото в сеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#авария#картинки#авто авария#автомобили#москва#90-е#война
#юмор#история#природа#интересно#россия#конфликт#в мире#настроение#авария дня#истории
#прикол#факты#кино#дтп#СССР#прикольные#камчатка#позитив#азербайджан#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться