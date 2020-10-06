Полосатая война: зачем художники разрисовывали военную технику

Способы нанесения заслуживают отдельного внимания. Было несколько рецептов, различающихся по сложности и эффективности. - Известь разбавить водой. Добавляли соль, чтобы оно лучше держалось, и немного синьки для белья, чтобы цвет стал ярче. - Сухая заводская белая краска. Он состоял из двух порошков: смеси казеина и мела (1 часть) и гашеной извести (2 части). Добавляли 1 часть воды и смесь тщательно перемешивали в течение получаса. На один квадратный метр 100 г сухого вещества. - Краска с добавлением клея. 1 кг малярного или столярного клея замачивали в воде, затем разводили в ведре с водой, куда добавляли 4-5 кг мела, гипса, каолиновой глины или гашеной извести. Это вещество очень хорошо держится на поверхностях.