Эхо войны: "Высокий парень" всё-таки тряхнул окрестности, запоздало сказав своё "последнее слово"

Британская авиация сбросила эту бомбу во время налёта в 1945 году в результате которого был повреждён немецкий крейсер Lützow (переименованный Deutschland)

16 апреля, находясь в Свинемюнде, судно Kriegsmarine попало под налёт британских ВВС и получило тяжёлые повреждения. Корабль сел на грунт, но продолжал вести огонь главным калибром. При приближении советских войск был 4 мая 1945 года, крейсер был взорван экипажем.