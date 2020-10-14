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Эхо войны: "Высокий парень" всё-таки тряхнул окрестности, запоздало сказав своё "последнее слово"

Эхо войны: "Высокий парень" всё-таки тряхнул окрестности, запоздало сказав своё "последнее слово" (5 фото + 3 видео)

Автор:
14 октября 2020 01:11
Сообщество : Военное
Метки: Tallboy   ww2   Польша   бомба   взрыв   детонация   обезвреживание   эвакуация   
6813
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Tallboy - самая мощная неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны, из арсенала, сброшенного на Польшу силами антигитлеровской коалиции, взорвалась во время процесса обезвреживания, сообщили представители ВМС Польши.

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Метки: Tallboy   ww2   Польша   бомба   взрыв   детонация   обезвреживание   эвакуация   
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28  комментариев
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Князь Курбский 6 часов назад
У русских таких не было. Как и носителей. Зато было доאуя Ил-2, с малообученным мясом внутри.
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57k
Доктор Джонс Князь Курбский 4 часа назад
Если бы не это "мясо", твои предки были бы мылом... Или абажурами...
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747
дормидонт 15 минут назад
Дефлаграция. Чуть не прочитал дефлорация.
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571
kan35 38 минут назад
Сколько я раз уже итал про то, то эти снаряды подрывают, но не встречал, чтобы они подорвались сами по себе или от случайности. Неужели за 75 лет эта бомба не проржавела насквозь... как я понимаю, они для обезвреживания поджигали её, что косвенно говорит о ее непригодности для случайной детонации.
А как отмечено в конце статьи, вероятность подцепить вирус в спортзале и умереть потом - куда более реальна.
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9k
Некто 45 минут назад
Нихренасебе рыбалка...
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2k
Schumacher 2 часа назад
Польша, бомба антигитлеровской коалиции, напомнило... как там... воевать с врагом до последнего союзника...
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9k
Денис Schumacher 12 секунд назад
В статье же написано - англичане бомбили кригсмарине.
При всей моей горячей "любви" к современному правительству Англии, глупо отрицать их некоторый вклад в борьбу с Гитлером. Особенно как раз в борьбу с флотом и ВВС Германии. Хотя да, они явно могли сделать больше.
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8k
Нихуахуа 2 часа назад
Сколько ещё это дерьма в местах сражений... Наверное, ещё наши правнуки будут находить.
Сколько ещё это дерьма в местах сражений... Наверное, ещё наши правнуки будут находить.
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7k
Star Link 2 часа назад
Интересно, сколько рыбы глуханули..
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8k
Андрей Иванов 3 часа назад
Глубина 12 метров, довольно не плохое антидетанирующее прикрытие. Тут разве что волной накроет. Из плюсов - углублять дно уже не нужно.
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802
Лёха 5 часов назад
СНАРЯД, -а, м. 1. Вид боеприпасов для стрельбы из артиллерийских орудий,
Авиационная бомба, вид авиационных боеприпасов.
Учи русский язык,отрыжка ЙЭГЭ
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84k
Редька с хреном Автор поста Лёха 4 часа назад
Упрощённо - заряд - это то, что выталкивает; снаряд - это то, что вылетает, а поскольку бомба никого не выталкивает - она определённо снаряд. ЭГЭЙ - я доходчиво объяснил для тех, кто на бронепоезде?
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2k
Schumacher Редька с хреном 2 часа назад
По современной классификации, бомбу бросают, снаряд стреляют, примерно сто лет назад перестали путать... резонно было бы, написав о бомбе "снаряд" проставить в статье букву "Ѣ" согласно грамматике.))) Особенно при твоей любви к бронепоездам)))
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2k
Schumacher Лёха 2 часа назад
а ты мог бы и не хамить
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262
antonnesterov 5 часов назад
Конечно, 6 тонная бомба гораздо менее опаснее ковида
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951
Алексей antonnesterov 3 часа назад
Ну, с трёхмильной зоной эвакуации все-таки переборщили. Это же не атомная бомба в конце концов.
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588
Арам Текнеджян 6 часов назад
...Процесс дефлаграции ожидаемо превратился в детонацию... Это как? Не было там никакого горения. Её тупо взорвали. А не вывозили не потому что опасно, а потому что очень хлопотно и затратно...
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8k
MihailoSerbiya 7 часов назад
Zrya trudilis...
Ewe paru mesecov i vsya Polsha stanet radioaktivnim pepelom .
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Редька с хреном 7 часов назад
Нее, ты пойми меня правильно, я вовсе не против чтобы ляхи получили по сусалам за свои пакости. Но вот для того чтобы так ответственно заявлять что через пару месяцев польше придёт писец, надо наверное что-то знать?
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84k
Редька с хреном Автор поста ( ͡° ͜ʖ ͡°) 7 часов назад
Таки мир сошёл с ума - конспирологи каждые две недели Конец света назначают, ВОЗ агитирует против самоизоляции во вторую волну - сейчас всё возможно, включая ядрён-батон Пшекам)))
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2k
Schumacher MihailoSerbiya 2 часа назад
ну ка подробнее...
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2k
Schumacher Редька с хреном Час назад
интересно, если че то Россия по Израилю ёпнет??? хотя более склонен думать что Израиль на сторону России станет, это пока америко-арабская разборка с амерами хорошо, а когда США-Россия начнется тут четверть страны СНГ...
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8k
MihailoSerbiya Schumacher 53 минуты назад
Shoigu skazal nelzya podrobnee .
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В вашей школе была такая комната? В вашей школе была такая комната? Поляки погибли при попытке обезвредить снаряд в костре Поляки погибли при попытке обезвредить снаряд в костре Умная бомба с блёстками и незабываемым запахом для воров посылок Умная бомба с блёстками и незабываемым запахом для воров посылок Всеобщая эвакуация глазами соцсетей Всеобщая эвакуация глазами соцсетей Выживальщик устроил взрыв в своем доме Выживальщик устроил взрыв в своем доме Первое в мире испытание ядерного оружия Первое в мире испытание ядерного оружия
Редька с хреном

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