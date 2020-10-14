Эхо войны: "Высокий парень" всё-таки тряхнул окрестности, запоздало сказав своё "последнее слово"

Tallboy - самая мощная неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны, из арсенала, сброшенного на Польшу силами антигитлеровской коалиции, взорвалась во время процесса обезвреживания, сообщили представители ВМС Польши.
Сообщается, что все водолазы находились за пределами опасной зоны взрыва бомбы, также известной как Tallboy, что в буквальном переводе означает - «высокий мальчик», Снаряд разорвался на дне судоходного канала Балтийского моря. 750 жителей также были эвакуированы из окрестностей портового города Свиноуйсьце. В результате грамотной подготовки при взрыве пострадавших не было.
Британская авиация сбросила эту бомбу во время налёта в 1945 году в результате которого был повреждён немецкий крейсер Lützow (переименованный Deutschland)
16 апреля, находясь в Свинемюнде, судно Kriegsmarine попало под налёт британских ВВС и получило тяжёлые повреждения. Корабль сел на грунт, но продолжал вести огонь главным калибром. При приближении советских войск был 4 мая 1945 года, крейсер был взорван экипажем.
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Изначально собирались прибегнуть к дефлаграции — процессу сжигания заряда взрывчатки при температуре и давлении ниже порога детонации. В канун операции командование ВМС Польши заявило, что шансы на её успех оцениваются, как 50 на 50, и они ожидали взрыва во время процесса обезвреживания.
«Процесс дефлаграции ожидаемо превратился в детонацию. Объект можно считать нейтрализованным, он больше не будет представлять угрозы для судоходного канала Щецин-Свиноуйсьце», — сообщило ВВС со ссылкой на заявление лейтенанта-командира Гжегожа Левандовски (Grzegorz Lewandowski), пресс-секретаря 8-й флотилии береговой обороны ВМС Польши.
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Tallboy насчитывала шесть метров в длину и весила 5,4 тонны, из которых без малого половину составляла взрывчатка. Бомба находилась на глубине 12 метров, над уровнем дна торчала только её носовая часть.
Tallboy была обнаружена в прошлом году во время дноуглубительных работ недалеко от портового города Свиноуйсьце - бывшего Свинемюнде - на северо-западе Польши.
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Однако не все жители трёхмильной зоны согласились на эвакуацию .
Пожилая женщина Галина Пашковска сказала, что «главной опасностью» для неё является риск заражения Covid-19 в спортивном зале, где разместили людей на время проведения операции по обезвреживанию бомбы.
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Понравилось33
А как отмечено в конце статьи, вероятность подцепить вирус в спортзале и умереть потом - куда более реальна.
При всей моей горячей "любви" к современному правительству Англии, глупо отрицать их некоторый вклад в борьбу с Гитлером. Особенно как раз в борьбу с флотом и ВВС Германии. Хотя да, они явно могли сделать больше.
Авиационная бомба, вид авиационных боеприпасов.
Учи русский язык,отрыжка ЙЭГЭ
Ewe paru mesecov i vsya Polsha stanet radioaktivnim pepelom .