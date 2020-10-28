Охранник "Манчестер-арены" объяснил, почему не остановил террориста Салмана Абеди

Кайл Лоулер, сотрудник компании Showsec, работавший на стадионе "Манчестер-арена" 22 мая 2017 года - в тот вечер, когда террорист-смертник взорвал там бомбу, дал показания в суде. Он сказал, что не знал, что делать, когда ему указали на Салмана Абеди как на подозрительного типа.
По словам охранника, у него возникло "плохое предчувствие" при виде Абеди, но он не подошел к нему, так как посчитал, что оснований для этого нет. "Я опасался, что меня посчитают расистом", - заявил Лоулер.
На момент теракта Кайлу Лоулеру было 18 лет, он был неопытным новичком. Да, он находился буквально в 3-4 метрах от Салмана Абеди, когда в службу безопасности поступил сигнал о том, что этот человек ведет себя подозрительно. Но Лоулер не подошел к Абеди: "Я не знал, что делать. Террориста очень сложно определить. Я осознавал, что он вполне мог быть ни в чем не виновным мужчиной азиатского происхождения. Я не хотел, чтобы меня посчитали расистом".
На момент теракта Кайлу Лоулеру было 18 лет, он был неопытным новичком. Да, он находился буквально в 3-4 метрах от Салмана Абеди, когда в службу безопасности поступил сигнал о том, что этот человек ведет себя подозрительно. Но Лоулер не подошел к Абеди: "Я не знал, что делать. Террориста очень сложно определить. Я осознавал, что он вполне мог быть ни в чем не виновным мужчиной азиатского происхождения. Я не хотел, чтобы меня посчитали расистом".
"Я боялся ошибиться. Меня заклеймили бы как расиста и у меня были бы проблемы, - заявил Лоулер. - Это заставило меня колебаться".
Сигнал в службу безопасности по поводу Салмана Абеди, одетого во все черное и с большим громоздким рюкзаком, поступил в 22:15.
Сигнал в службу безопасности по поводу Салмана Абеди, одетого во все черное и с большим громоздким рюкзаком, поступил в 22:15.
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Террорист сидел на ступеньках в задней части фойе арены в ожидании окончания концерта Арианы Гранде.
Примерно за восемь минут до того, как Абеди взорвал свое устройство, сотрудники Showsec Мохаммед Али Ага предупредил Кайла Лоулера о поступившем сигнале по поводу Абеди, и они оба начали наблюдать за ним.
Примерно за восемь минут до того, как Абеди взорвал свое устройство, сотрудники Showsec Мохаммед Али Ага предупредил Кайла Лоулера о поступившем сигнале по поводу Абеди, и они оба начали наблюдать за ним.
"В тот момент он для нас был просто азиатский мужчина, находящийся среди группы белых людей. Когда Али тоже повернулся, чтобы посмотреть на него, Абеди понял, что мы наблюдаем. Он стал нервничать. Резких движений не делал, но постоянно оглядывался на нас", - рассказал Лоулер.
По словам охранника, он попытался передать сообщение в диспетчерскую по рации, но были проблемы со связью.
По словам охранника, он попытался передать сообщение в диспетчерскую по рации, но были проблемы со связью.
Салман Абеди по дороге на стадион "Манчестер-арена"
Затем Лоулер ушел с этой точки на другую позицию для наблюдения за порядком и больше не предпринимал попыток поднять тревогу. Он признал, что просто отказался от попыток передать сообщение по рации и продолжил свою работу.
Примерно через пять минут Салман Абеди поднялся на ноги и подошел к толпе, вышедшей с арены в конце выступления в 22:31. По словам очевидцев, в момент взрыва самодельной бомбы, находившейся в рюкзаке, он улыбался. В результате взрыва погибли 22 человек и сотни были ранены.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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По сути получается что преступником может быть только белый здоровый мужчина