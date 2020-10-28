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Охранник "Манчестер-арены" объяснил, почему не остановил террориста Салмана Абеди

Охранник "Манчестер-арены" объяснил, почему не остановил террориста Салмана Абеди (7 фото)

Автор:
28 октября 2020 13:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бомба   взрыв   как это было   манчестер   расследование   теракт   террорист   
361
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Кайл Лоулер, сотрудник компании Showsec, работавший на стадионе "Манчестер-арена" 22 мая 2017 года - в тот вечер, когда террорист-смертник взорвал там бомбу, дал показания в суде. Он сказал, что не знал, что делать, когда ему указали на Салмана Абеди как на подозрительного типа.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бомба   взрыв   как это было   манчестер   расследование   теракт   террорист   
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8  комментариев
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2k
Том Сойер Час назад
Толерантность, мать её - такая толерантность.....
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Артур Гевондян 5 минут назад
Европейские ценности, говорите? Да пошли вы.... Сами найдёте и показать?
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2k
au3 21 минуту назад
При всех спецслужбах спасти положение должен был 18летний парень без никакого опыта :)
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25
wr2x2 36 минут назад
новое оправдание для правоохранительных органов и суда - если негр преступник не буду наказывать, иначе расист, если баба преступница - не буду судить, иначе сексисит.
По сути получается что преступником может быть только белый здоровый мужчина
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445k
Alexey Berestenko wr2x2 Полчаса назад
А как определить, что он мужчина? Вдруг он трансгендер или еще какая "неведома зверушку"?

А как определить, что он мужчина? Вдруг он трансгендер или еще какая "неведома зверушку"?
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1k
maloy 46 минут назад
Зато живой
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71k
Я Только спросить. 51 минуту назад
В Израиле охранники действуют по другому.
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2k
Том Джоуд 55 минут назад
Надо всех мусульманинов в мире, объявить потенциальными террористами. Тогда они, может быть, задумаются и сами проведут у себя чистки, и глядишь, проблема рассосется. С гитлеровской идеологией почти получилось.
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