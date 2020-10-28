Охранник "Манчестер-арены" объяснил, почему не остановил террориста Салмана Абеди

По словам охранника, у него возникло "плохое предчувствие" при виде Абеди, но он не подошел к нему, так как посчитал, что оснований для этого нет. "Я опасался, что меня посчитают расистом", - заявил Лоулер.



На момент теракта Кайлу Лоулеру было 18 лет, он был неопытным новичком. Да, он находился буквально в 3-4 метрах от Салмана Абеди, когда в службу безопасности поступил сигнал о том, что этот человек ведет себя подозрительно. Но Лоулер не подошел к Абеди: "Я не знал, что делать. Террориста очень сложно определить. Я осознавал, что он вполне мог быть ни в чем не виновным мужчиной азиатского происхождения. Я не хотел, чтобы меня посчитали расистом".