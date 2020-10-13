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Освежитель воздуха перепутали с парфюмом от Гуччи в известном магазине

Освежитель воздуха перепутали с парфюмом от Гуччи в известном магазине (1 фото)

Автор:
13 октября 2020 13:46
Сообщество : Юмор
Метки: аромат   видео   консультант   освежитель воздуха   ошибка   парфюмерия   путаница   
1442
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Консультант отечественного сетевого магазина косметики продемонстрировала чудеса профессионализма, уверенно отнеся обрызганный освежителем для туалета блоттер к категории элитной парфюмерии.

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Метки: аромат   видео   консультант   освежитель воздуха   ошибка   парфюмерия   путаница   
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13  комментариев
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8k
Атеист Час назад
Чет я не понял, если девчушка угадала, то какие к ней вопросы?
Нашла тот же или похожий сильно запах.

Если побрызгать кусок дерева ароматизатором "яблоко" и дать понюхать кому-нибудь реальное яблоко и деревяшку, уверен, много кто ошибется)) Так же и тут, ароматизаторы и их соотношение примерно одинаково))
Короче, очередной блохер решил попиариться.Пусть ум включит. хотя какой там ум....
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2k
Дмитрий 20 минут назад
Молодец девушка, умеет продавать. А Давиду Мелкумяну в Карабах срочно.
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3k
Sanar 37 минут назад
А почему Давид Мелкумян снимает хрень в тиктоке, а не сражается в Карабахе?
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2k
Дарвин и аморальная премия 47 минут назад
Я когда в туалете с утра гадаю на какушатах-то такие парфюмы,что Гуччи с Версачче нервно курят в сторонке
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13k
ВОВЧЕГ 48 минут назад
Гучи Срачельня!
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18k
Виталий Касандров 54 минуты назад
Короче ,если нет разницы то зачем платить больше?
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
тот, кто считает, что это смешно, страдает какими-то отклонениями в своем развитии...
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991k
Сергей 2 часа назад
Фигня это всё! Кто-то "крота" вместо воды выпил!
Фигня это всё! Кто-то "крота" вместо воды выпил!
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593
Денис Федоров 2 часа назад
Ну во-первых это нифига не просто...Представьте на секунду сколько ароматов в данном магазине...Не ошибается тот кто не работает...
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1k
SSD 2 часа назад
Не шибко то хорош, видимо, этот аромат от Гуччи...
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2k
DyadyaSasha SSD 2 часа назад
Либо наоборот.
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Да большинство тупо не шарят в ароматах/винах и прочих нах"й им не нужных вещах. Зато повы"бываться любят знанием навязанных им брендов...
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