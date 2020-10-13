Освежитель воздуха перепутали с парфюмом от Гуччи в известном магазине

Парень снял, как наносит на тестер для парфюмерной продукции освежитель воздуха и отправляется с ним в торговый зал. Там блогер обратился к девушке-консультанту, попросив правильно определить название аромата, чтобы не тратить время на его самостоятельные поиски.

Сотрудница магазина уверенно назвала запах: Gorgeous Gardenia от Gucci. Затем она отвела посетителя к нужной полке, распылила туалетную воду на блоттер и передала потенциальному покупателю, подтвердив принадлежность аромата к категории цветочных.