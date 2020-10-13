Освежитель воздуха перепутали с парфюмом от Гуччи в известном магазине

Консультант отечественного сетевого магазина косметики продемонстрировала чудеса профессионализма, уверенно отнеся обрызганный освежителем для туалета блоттер к категории элитной парфюмерии.
Казус был снят на видео пользователем TikTok. Автором стал Давид Мелкумян. Никнейм молодого человека в соцсети – @melkumyash. А количество его подписчиков уже превысило 64 тыс. человек.
Парень снял, как наносит на тестер для парфюмерной продукции освежитель воздуха и отправляется с ним в торговый зал. Там блогер обратился к девушке-консультанту, попросив правильно определить название аромата, чтобы не тратить время на его самостоятельные поиски.
Сотрудница магазина уверенно назвала запах: Gorgeous Gardenia от Gucci. Затем она отвела посетителя к нужной полке, распылила туалетную воду на блоттер и передала потенциальному покупателю, подтвердив принадлежность аромата к категории цветочных.
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Нашла тот же или похожий сильно запах.
Если побрызгать кусок дерева ароматизатором "яблоко" и дать понюхать кому-нибудь реальное яблоко и деревяшку, уверен, много кто ошибется)) Так же и тут, ароматизаторы и их соотношение примерно одинаково))
Короче, очередной блохер решил попиариться.Пусть ум включит. хотя какой там ум....