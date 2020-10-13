Пилот пролетел на истребителе со скоростью 2100 км/ч без крыши в кабине

В Сети появились удивительные кадры, на которых показано, как российский пилот летит на новом истребителе-невидимке Су-57 с открытой кабиной.
На кадрах можно наблюдать лётчика-экстремала за штурвалом современного военного самолёта, летящего в небе на скорости 1300 миль в час (около 2100 км/ч), при этом основное защитное приспособление, располагающееся в районе кабины летательного аппарата, на нём явно отсутствует.
Это 3-секундное видео буквально на днях было обнародовано представителями министерства обороны РФ.
Купол из оргстекла, закрывающий верх и боковые стороны кабины, не даёт пилоту замёрзнуть во время полёта.
Считается, что он был удалён в рамках проверки аварийных процедур на случай, если с самолётом случится какая-то поломка, которая потребует от пилота преждевременного выхода из боевой машины.
Купол из оргстекла, закрывающий верх и боковые стороны кабины, не даёт пилоту замёрзнуть во время полёта.
Считается, что он был удалён в рамках проверки аварийных процедур на случай, если с самолётом случится какая-то поломка, которая потребует от пилота преждевременного выхода из боевой машины.
Аналитики утверждают, что пилот в видео был одет в специальный костюм для защиты от сильного холода, присутствующего на большой высоте.
Министерство обороны Российской Федерации не сообщило подробностей о высоте, скорости и цели полёта.
Отметим, что на данном боевом самолёте установлена современная гиперзвуковая ракета «Кинжал», способная нести ядерную боеголовку, скорость которой в десять раз превышает скорость звука.
Министерство обороны Российской Федерации не сообщило подробностей о высоте, скорости и цели полёта.
Отметим, что на данном боевом самолёте установлена современная гиперзвуковая ракета «Кинжал», способная нести ядерную боеголовку, скорость которой в десять раз превышает скорость звука.
Этот полёт с открытой кабиной состоялся над Государственным лётно-испытательным центром имени В.П.Чкалова в Ахтубинске Астраханской области.
По словам специалистов, Су-57, известный в НАТО как Felon, также несёт новый «модернизированный» вариант российской ракеты «воздух-воздух» средней дальности Р-77-1 с активным самонаведением.
По словам специалистов, Су-57, известный в НАТО как Felon, также несёт новый «модернизированный» вариант российской ракеты «воздух-воздух» средней дальности Р-77-1 с активным самонаведением.
По утверждениям россиян, у неё есть возможность наводиться на цели даже при сильных помехах.
Добавим, что в декабре прошлого года один такой высокотехнологичный Су-57 разбился неподалёку от Комсомольска-на-Амуре.
Добавим, что в декабре прошлого года один такой высокотехнологичный Су-57 разбился неподалёку от Комсомольска-на-Амуре.
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Вместо того, чтобы просто обосновать, что я ошибаюсь, сразу надочеловека оскорбить.
А потом удивляемся, чегож мы так живем то?
И пускай уже не лето - это фиолетово!»