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Пилот пролетел на истребителе со скоростью 2100 км/ч без крыши в кабине

Пилот пролетел на истребителе со скоростью 2100 км/ч без крыши в кабине (4 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 08:34
Сообщество : Истории
Метки: Экстримал   без крыши   в небе   видео   истребитель   пилот   самолет   фото   
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В Сети появились удивительные кадры, на которых показано, как российский пилот летит на новом истребителе-невидимке Су-57 с открытой кабиной.

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Метки: Экстримал   без крыши   в небе   видео   истребитель   пилот   самолет   фото   
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44  комментария
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15k
SolomonA 4 часа назад
"Су-57 - теперь и кабриолет!!!"
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2k
Manul 6 минут назад
Явно не все показали. пытался повторить подвиг Михалкова
Явно не все показали. пытался повторить подвиг Михалкова
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7k
shimpansky 8 минут назад
курильщик
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87k
сапер Водичка 36 минут назад
истребитель-невидимка
истребитель-невидимка
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53
Lucifer2000 42 минуты назад
По опыту стекла на мотоцикле, подозреваю, что на него почти не дует. Поток отбрасывается вверх началом обтекателя кабины
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25k
Ashabad 51 минуту назад
"1300 миль в час"... снова перепечатка из западных источников. Откуда автор, оттуда и перепечатка.
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1k
zloikrot 57 минут назад
нормально все! самолет-невидимка, тестирует опцию "фонарь-невидимка", чтоб все вокруг было видно!
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106
Алексей Гулевич Час назад
когда пилоту сказали, что он невидимка
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4k
Михаил Час назад
а где показания радара что он с такой скоростью летел? на таких скоростях летают почти в стратосфере он как бы льдом должен быть покрыт :)
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1k
XAHsolo Час назад
Надо было писать 5000 км.ч , все равно не проверить ,но гораздо эпичнее.
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2k
Charles Montgomery Burns 2 часа назад
хм... вроде видео выложили наши, а автор скорость указывает в милях, а самый прикол что в сухопутных.
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14k
Жупел - Кипучая сера 2 часа назад
Да-да...... 2100 км/ч... На высоте 2-3 км, без фонаря, с выпущеными предкрылками......


Максимум 300-400 км/ч
Да-да...... 2100 км/ч... На высоте 2-3 км, без фонаря, с выпущеными предкрылками...... Максимум 300-400 км/ч
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2k
Денис 2 часа назад
"Су-57, известный в НАТО как Felon" ... Пипец . вообще натовцы паскуды . Felon переводится как "Уголовник" . Вот суки
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25k
Федор 2 часа назад
Автору на заметку - этот купол из оргстекла - называется фонарь! И делается он не из оргстекла))
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14k
Александр 2 часа назад
Су, в модификации "Кабриолет", как его еще называют пилоты во время полета- "СУУУУУ-КАААААА!"
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1k
AH_94 2 часа назад
Слава Героям испытателям!!!
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2k
portroy 2 часа назад
Вроде бы уже сезон кадриолетов закрыт, но летчик решил продлить!
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6k
KOSTELLO 2 часа назад
Не припомню в России ни одного памятника летчикам-испытателям.
А следовало бы!
Товарищи летчики, если читаете это, знайте, у Вас героическая профессия!
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1k
Kozlodoev KOSTELLO 2 часа назад
Станица Бриньковская, памятник Бахчиванджи. Погугли.
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163
чокнутый KOSTELLO Полчаса назад
"космонавту Волкову" например, Гагарину, ты пьяный?!
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6k
KOSTELLO чокнутый Полчаса назад
Вот чем мне так "нравятся" посетители данного сайта.
Вместо того, чтобы просто обосновать, что я ошибаюсь, сразу надочеловека оскорбить.
А потом удивляемся, чегож мы так живем то?
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9k
El Niño 2 часа назад
«За рулем кабриолета я врубаю Летова,
И пускай уже не лето - это фиолетово!»
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4k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Да ну ерунда, на сверхзвуке ему бы голову оторвало. Да и машина была бы практически неуправляемой. Скорей всего, на скорости близкой к посадочной, ну или там на 400-600 км/ч максимум снесло фонарь. Как вариант, испытания такого режима.
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25k
Антон 2 часа назад
Вы гоните, что ли, какая в задницу "проверка аварийных процедур"? В каких инструкциях прописаны такие "проверки"? Если отстреливается купол кокпита, пилот летит следом с катапультой. Налицо аварийная ситуация.
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891
Roman Антон 2 часа назад
Пару дней назад гуляла новость с фотками сушки без фонаря, специально демонтировали. Тестирую что то похоже. Но про 2тыс км\ч автор что то путает.
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