Пилот пролетел на истребителе со скоростью 2100 км/ч без крыши в кабине

Это 3-секундное видео буквально на днях было обнародовано представителями министерства обороны РФ.



Купол из оргстекла, закрывающий верх и боковые стороны кабины, не даёт пилоту замёрзнуть во время полёта.



Считается, что он был удалён в рамках проверки аварийных процедур на случай, если с самолётом случится какая-то поломка, которая потребует от пилота преждевременного выхода из боевой машины.