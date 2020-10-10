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Питер О'Тул - неотразимый неудачник "Оскара"

Питер О'Тул - неотразимый неудачник "Оскара" (30 фото)

Автор:
10 октября 2020 17:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Питер О Тул   актеры   голливуд   звезды   знаметитости   образы   фотографии   шоу бизнес   
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Питер О'Тул - ирландец с пронзительными голубыми глазами, вошледший в историю кино как актер, восемь раз номинированный на "Оскар" за лучшую мужскую роль, но ни разу его не получивший. Впервые выйдя на британскую сцену в 1959-м, четыре года спустя он уже покорил публику в роли Гамлета в Национальном театре, а его роль в "Лоуренсе Аравийском" и дуэт с Одри Хэпберн в "Как украсть миллион" - это просто жемчужины. И, наконец, он настоящий красавчик!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питер О Тул   актеры   голливуд   звезды   знаметитости   образы   фотографии   шоу бизнес   
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RALEXXX Час назад
Шикарно сыграл императора Тиберия в "Калигуле" бесподобного Тинто Брасса.
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aklinks 22 минуты назад
впервые увидел в фильме "Фантомы" 1998г, хороший ужастик кстати, рекомендую ценителям
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