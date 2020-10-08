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Гленн Клоуз&nbsp;, сыгравшая Круэллу в фильме «101&nbsp;далматинец», повторила свой образ спустя 20 лет

Гленн Клоуз , сыгравшая Круэллу в фильме «101 далматинец», повторила свой образ спустя 20 лет (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 13:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Гленн Клоуз   Круэлла   голливуд   интересное   косплей   фото   шоу бизнес   
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73-летняя американская актриса Гленн Клоуз, сыгравшая главную злодейку в фильме «101 далматинец», спустя 24 года решила повторить свой знаменитый образ, используя подручные материалы.

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Метки: Гленн Клоуз   Круэлла   голливуд   интересное   косплей   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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2k
Дарвин и аморальная премия 55 минут назад
Что-то не припомню,какого именно долматинца она играла
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817
Чучело Мяучело 20 минут назад
Время.. Но была хороша. И Мерил Стрип. Ррррррррр
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1k
Александр Час назад
Гленн Клоуз&nbsp;, сыгравшая Круэллу в фильме «101&nbsp;далматинец», повторила свой образ спустя 20 летПосмотреть
Гленн Клоуз&nbsp;, сыгравшая Круэллу в фильме «101&nbsp;далматинец», повторила свой образ спустя 20 лет
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6k
Влад Час назад
страшна...
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187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Дважды в одну воду?
Не-не
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