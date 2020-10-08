В подписи к фото Гленн рассказала, как создавался образ. Парик женщина заказала в интернете, кроличьи ушки с далматиновым принтом актриса приобрела в местном магазине приколов, а шубка осталась со съёмок одного из фильмов. Сигаретой послужила китайская палочка, а для создания перчаток пришлось обрезать кончики и наклеить на них куски бумаги.