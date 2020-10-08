73-летняя американская актриса Гленн Клоуз, сыгравшая главную злодейку в фильме «101 далматинец», спустя 24 года решила повторить свой знаменитый образ, используя подручные материалы.
С возрастом у Гленн Клоуз прибавилось морщин, но чувство юмора не угасло. Актриса решила помочь своей подруге профинансировать реставрацию объекта в Нью-Йорке, поучаствовав в акции. Задача была проста - сделать в домашних условиях малобюджетный косплей на знаменитого героя фильмов. Конечно Гленн не упустила шанс вспомнить свою роль Круэллы Дэ Виль.
В подписи к фото Гленн рассказала, как создавался образ. Парик женщина заказала в интернете, кроличьи ушки с далматиновым принтом актриса приобрела в местном магазине приколов, а шубка осталась со съёмок одного из фильмов. Сигаретой послужила китайская палочка, а для создания перчаток пришлось обрезать кончики и наклеить на них куски бумаги.
Чтобы выбелить лицо, Гленн использовала детскую присыпку, а глаза пришлось подводить несколько раз. Несмотря на подручные материалы, образ Круэллы удался на все 100%!
Подписчики отметили, что несмотря на возраст, женщина очень активная и весёлая!
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