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Парни нашли в стене старого дома 60 бутылок контрабандного виски из 1920-х: видео

Парни нашли в стене старого дома 60 бутылок контрабандного виски из 1920-х: видео (15 фото)

Автор:
20 октября 2020 17:16
Сообщество : Исторические факты
Метки: бутлегер   виски   история   находка   ремонт   сухой закон.   сша   тайны   
1008
15
У каждого старинного строения найдется хоть одна захватывающая история. А вот Нику Драммонду, купившему дом в местечке Эймс на севере штата Нью-Йорк, открылось так много удивительного! Во время ремонта он наткнулся на запасы бутлегеров эпохи "сухого закона".
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Метки: бутлегер   виски   история   находка   ремонт   сухой закон.   сша   тайны   
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9  комментариев
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2k
Дарвин и аморальная премия 45 минут назад
Ну так что с бухлом-можно его пить или нет?
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13k
vikklu 4 минуты назад
Интересно, если с аукциона продать, думаю и дом окупится.
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2k
Kot Matvey 4 минуты назад
Если не выбухает, то на ремонт хватит.
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270
Nane First NameLast 23 минуты назад
Что за ткань и веревки, которые почти за 100 лет не истлели? И доскам на обшивке никак не 100 лет. Походу, очередной инстаграм-блохер решил всех нае. и лайков срубить.
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446
Кактус Полчаса назад
Это явный путь к аукциону и подъёму бабла! 100% найдётся ценитель подобных раритетов.
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12k
Ligov Кактус 16 минут назад
Более того, если виски еще можно употреблять, то и покупка дома окупится...)
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12k
Алексей Полчаса назад
Символичное название.
smuggler - контрабандист.
Вискарь и поныне существует и вполне себе крепенький середнячок.

Символичное название. smuggler - контрабандист. Вискарь и поныне существует и вполне себе крепенький середнячок.
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