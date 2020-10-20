Парни нашли в стене старого дома 60 бутылок контрабандного виски из 1920-х: видео

У каждого старинного строения найдется хоть одна захватывающая история. А вот Нику Драммонду, купившему дом в местечке Эймс на севере штата Нью-Йорк, открылось так много удивительного! Во время ремонта он наткнулся на запасы бутлегеров эпохи "сухого закона".
"На самом деле сосед рассказывал, что дом, по слухам, был построен бутлегером и немецким бароном, и эта история показалась такой милой, но я и подумать не мог, что всё это окажется правдой!"
И чем дальше заходил ремонт, тем больше интересного встречалось. В конце концов пришлось завести инстаграм-аккаунт @bootleggerbungalow и выкладывать туда фото находок. И комментарии подписчиков помогли Драммонду понять очень многое.
И чем дальше заходил ремонт, тем больше интересного встречалось. В конце концов пришлось завести инстаграм-аккаунт @bootleggerbungalow и выкладывать туда фото находок. И комментарии подписчиков помогли Драммонду понять очень многое.
Ник затеял в доме капитальный ремонт и понемногу начал изучать каждый его уголок. И тут начались сюрпризы.
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Так, за одной из панелей в комнате обнаружилась небольшая шахта, полная истлевших мышиных костей...
Но это еще не всё: в полу тоже обнаружены доски, не приколоченные гвоздями, а аккуратно привинченные... Еще один тайник!
Что касается качества обнаруженного исторического контрафакта - Драммонд говорит, что сам он ни в коем случае не эксперт по виски...
Сильно заинтересовавшись личностью человека, построившего этот дом, парни нашли старые газетные статьи и узнали, что звали его Адольф Хампфнер. И умер он при весьма подозрительных обстоятельствах 12 октября 1932 года. Единственным свидетелем смерти был исполнитель его завещания, недавний мэр соседнего городка, который пытался разгадать тайну Хампфнера. Дважды ездил в Германию и брал интервью у сотен людей. А вот пожилые овдовевшие сестры Хампфнера утверждали, что еще сумел и присвоить часть состояния бутлегера.
У Адольфа Хампфнера было много и других имен, и он был известен как загадочный человек из долины могавков и "барон", хотя никогда не было доказательств его дворянского происхождения, кроме его собственных заявлений. Он сбежал от своей семьи в Баварии, а его жена пропала без вести в 1912 году. В 1935 году ее объявили мертвой, но затем обнаружили живой-невредимой - на пляже в Бруклине в 1936 году.
Долгое время для местных жителей было загадкой, как Хампфнер сколотил свое состояние. Ему принадлежали местный банк, спортзал и 23 объекта недвижимости в штатах Нью-Йорке и Нью-Джерси. После его смерти в грузовике и в разных строениях было обнаружено несколько секретных отсеков, но власти так и не смогли ничего доказать! Вокруг того самого дома были найдены бумаги на различную собственность, счета в иностранных банках и документы на разные имена...
У Адольфа Хампфнера было много и других имен, и он был известен как загадочный человек из долины могавков и "барон", хотя никогда не было доказательств его дворянского происхождения, кроме его собственных заявлений. Он сбежал от своей семьи в Баварии, а его жена пропала без вести в 1912 году. В 1935 году ее объявили мертвой, но затем обнаружили живой-невредимой - на пляже в Бруклине в 1936 году.
Долгое время для местных жителей было загадкой, как Хампфнер сколотил свое состояние. Ему принадлежали местный банк, спортзал и 23 объекта недвижимости в штатах Нью-Йорке и Нью-Джерси. После его смерти в грузовике и в разных строениях было обнаружено несколько секретных отсеков, но власти так и не смогли ничего доказать! Вокруг того самого дома были найдены бумаги на различную собственность, счета в иностранных банках и документы на разные имена...
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