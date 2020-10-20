Парни нашли в стене старого дома 60 бутылок контрабандного виски из 1920-х: видео

Сильно заинтересовавшись личностью человека, построившего этот дом, парни нашли старые газетные статьи и узнали, что звали его Адольф Хампфнер. И умер он при весьма подозрительных обстоятельствах 12 октября 1932 года. Единственным свидетелем смерти был исполнитель его завещания, недавний мэр соседнего городка, который пытался разгадать тайну Хампфнера. Дважды ездил в Германию и брал интервью у сотен людей. А вот пожилые овдовевшие сестры Хампфнера утверждали, что еще сумел и присвоить часть состояния бутлегера.



У Адольфа Хампфнера было много и других имен, и он был известен как загадочный человек из долины могавков и "барон", хотя никогда не было доказательств его дворянского происхождения, кроме его собственных заявлений. Он сбежал от своей семьи в Баварии, а его жена пропала без вести в 1912 году. В 1935 году ее объявили ​​мертвой, но затем обнаружили живой-невредимой - на пляже в Бруклине в 1936 году.



Долгое время для местных жителей было загадкой, как Хампфнер сколотил свое состояние. Ему принадлежали местный банк, спортзал и 23 объекта недвижимости в штатах Нью-Йорке и Нью-Джерси. После его смерти в грузовике и в разных строениях было обнаружено несколько секретных отсеков, но власти так и не смогли ничего доказать! Вокруг того самого дома были найдены бумаги на различную собственность, счета в иностранных банках и документы на разные имена...