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Авиапассажирку не хотели пускать в самолёт из-за слишком открытого топа

Авиапассажирку не хотели пускать в самолёт из-за слишком открытого топа (3 фото)

Автор:
12 октября 2020 09:04
Сообщество : Истории
Метки: в мире   внешний вид   истории   люди   маразм   самолет   фото   
1669
3
Девушку публично пристыдили за откровенный наряд и заставили одеться.

Источник:

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Метки: в мире   внешний вид   истории   люди   маразм   самолет   фото   
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19  комментариев
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Афанасий Час назад
А должны были преклонить колено, поцеловать в ноги и с цветами проводить в салон.
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7k
Vacony 18 минут назад
какие чудесные серьги на ней.. девушки - это реально красиво ?
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3k
bumtester Vacony 5 минут назад
Точно также красиво как и ее топ
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783
Kariya Vacony 4 минуты назад
Я такие видел только на чернокожих с короткой стрижкой. То ли мода такая, то ли чтоб с мужиками не путали, когда сиськи не видно)
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183
lowB 23 минуты назад
Tits, knockers, double D's.
Fun bags, hooters, chest puppies.
Boobs, melons, jubblies.
Chesticles, mammaries.
Milk jugs, big breasts.
Shoulder boulders on your chest.

Детская считалочка
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52k
Racer777 Полчаса назад
А я бы не возражал. Вот вообще ни разу. Наоборот - тело дышит. Это способствует хорошему самочувствию и радости окружающим
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3k
bumtester Racer777 2 минуты назад
была б она посимпатичнее...
а так, черная потная жирная обезьяна. Не дай бог со мной бы села...

была б она посимпатичнее... а так, черная потная жирная обезьяна. Не дай бог со мной бы села...
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13k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Не принято у питорасов, чтобы бабы сиськи показывали, это для них очень оскорбительно.
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31k
kalinser ВОВЧЕГ 14 минут назад
Ага.Парады педерастов это норма,а декольте стало непристойным!
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13k
ВОВЧЕГ kalinser 12 минут назад
Смотри наши петухи мне минусов наставили.
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31k
kalinser ВОВЧЕГ 3 минуты назад
Ничего удивительного,педерасты...
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783
Kariya 42 минуты назад
Чем ее наряд семейно-ориентировочности помешать мог? Детям еще пох, взрослым приятно. Подозрительная компания.
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63
parhi 45 минут назад
Обезьяна тупая
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44k
Albert GER 49 минут назад
шото люди стесняются сказать напрямую.
скажу я:
это не изза топа, а потому шо она тупорылая негра.
создала себе проблему на ровном месте.
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5k
zulluz 53 минуты назад
да и когти у нее если что огромные,,, вдруг обшивку проткнет или сидение поцарапает))
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7k
Cornho zulluz 10 минут назад
"Сидение" и "сиденье" это разные по смыслу слова.
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5k
Дельфин Красивый Час назад
негра, чё, дитя природы, они как обезьянки, дикие
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713
ZloyPupsik Час назад
а че, норм сиськи )
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713
ZloyPupsik 56 минут назад
и что за пи@арасы минусут?
вам бы только уй ?!
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