Авиапассажирку не хотели пускать в самолёт из-за слишком открытого топа

Девушку публично пристыдили за откровенный наряд и заставили одеться.
Кайла Юбэнкс осталась очень недовольна авиакомпанией «Southwest Airlines» (США), ведь женщина уверена, что сотрудники повели себя оскорбительно.
Авиапассажирку не хотели пускать в самолёт из-за того, что облачена она была в слишком открытый топ. Внешний облик женщины назвали непристойным и заявили, что подобная демонстрация груди может не понравиться другим людям в самолёте. Кайла вступила в пререкания, к которым вскоре присоединился капитан самолёта. Он пусть и немного, но утихомирил страсти, предложив скандальной пассажирке свою собственную футболку.
И всё же Кайла уверена, что права именно она, а не сотрудники «Southwest Airlines». Позже представители авиакомпании извинились перед женщиной, но добавили, что ведут семейно-ориентированную политику, а потому надеются на здравый смысл каждого путешественника, ведь людям стоит думать, какая одежда уместна при авиаперелётах.
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Детская считалочка
а так, черная потная жирная обезьяна. Не дай бог со мной бы села...
скажу я:
это не изза топа, а потому шо она тупорылая негра.
создала себе проблему на ровном месте.