Авиапассажирку не хотели пускать в самолёт из-за слишком открытого топа

Авиапассажирку не хотели пускать в самолёт из-за того, что облачена она была в слишком открытый топ. Внешний облик женщины назвали непристойным и заявили, что подобная демонстрация груди может не понравиться другим людям в самолёте. Кайла вступила в пререкания, к которым вскоре присоединился капитан самолёта. Он пусть и немного, но утихомирил страсти, предложив скандальной пассажирке свою собственную футболку.