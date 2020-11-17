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У британца обнаружили "аллергию" на электричество

У британца обнаружили "аллергию" на электричество (8 фото)

Автор:
17 ноября 2020 13:56
Сообщество : Истории
Метки: аллергия   в мире   истории   люди   странное   технологии   фото   электричество   
206
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Четыре года назад британец по имени Бруно Беррик начал резко страдать от изнурительной усталости, жжения в теле, "щелчков" в голове, а также похудел на 30 килограммов. Он потратил около 200 тысяч фунтов стерлингов (20 млн рублей), чтобы найти причину своего состояния.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аллергия   в мире   истории   люди   странное   технологии   фото   электричество   
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8  комментариев
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14k
Ego sum qui sum Полчаса назад
"Лучше звоните Солу"
"Лучше звоните Солу"
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933
Robert 6 минут назад
Не на электричество, а на электромагнитное излучение, это раз. Экранировать мог бы не дом, а приборы.

Связано с дегенерацией оболочек нервов, это два. Так что у чувака проблемы впереди.
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Robert 4 минуты назад
Ах да, и к аллергии это не имеет никакого отношения, это три.
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4k
Александр Иванов 9 минут назад
Мне бы так худеть! А то пашу на корте, на лыжне, в зале... А сбрасываю с трудом.
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8k
MihailoSerbiya Полчаса назад
Post protiv kitaiskih 5G setyah .A vot pridut amerikanskie 5G seti takogo posta ne uvidish .
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504
neo Полчаса назад
"Там он будет в полной безопасности, он сможет зажечь камин и поиграть в бильярд" - вот хитрый мужик... я бы даже сказал - гений!)))
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29k
parallax 36 минут назад
Так на электричество или радилволны?
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933
Robert parallax 5 минут назад
На электромагнитное излучение. На электричество у нас у всех типа "аллергия", но для этого надо пальцы в розетку сунуть
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