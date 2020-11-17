У британца обнаружили "аллергию" на электричество

Четыре года назад британец по имени Бруно Беррик начал резко страдать от изнурительной усталости, жжения в теле, "щелчков" в голове, а также похудел на 30 килограммов. Он потратил около 200 тысяч фунтов стерлингов (20 млн рублей), чтобы найти причину своего состояния.
48-летний британец Бруно Беррик (Bruno Berrick), отец троих детей из Ротуэлла, несколько лет прожил в заточении из-за редчайшего состояния - аллергии на электричество. Мужчина чувствовал себя нормально до того, как четыре года назад он начал страдать от изнурительной усталости, жжения в теле и "щелчков" в голове. Он также резко похудел на 30 килограммов.
Бывший строитель и дрессировщик борзых, Беррик не понимал, что с ним происходит. Мужчина объездил несколько стран и потратил около 200 тысяч фунтов стерлингов (20 млн рублей) на исследования, чтобы найти причину своего состояния. Позже ему удалось узнать, что это связано с чувствительностью к электричеству.
×
"Я был как мешок с костями. Я пролежал в постели шесть месяцев с хронической усталостью, но никто не знал, что это такое. У меня было ощущение щелчков и треска в голове, когда включалось электричество, и у меня горело лицо, когда я выходил на улицу," - рассказывает мужчина.
В 2016 году в Сиэтле, США, мужчине диагностировали отравление пестицидами, так как жил рядом с полем, на котором их распыляли. После этого он стал еще чувствительнее к электричеству: "Это уничтожило мою иммунную систему. Я продолжал заражаться инфекциями, и в итоге дошел до крайней точки. Сейчас, если я вдруг нахожусь возле мобильного телефона, мне моментально становится плохо," - продолжает Беррик.
Лишь в прошлом году, встретив на семинаре в США человека с похожей проблемой, Беррику удалось понять свое состояние - у него развилась электромагнитная сверхчувствительность. Мужчине пришлось отказаться от любого электричества, хотя он живет с супругой и тремя детьми. Он покрыл дом специальной краской, защищающей от электромагнитного поля и связи 5G, а его семья почти не пользуется электричеством.
В доме Беррика нет сотовой связи, интернета и отопления, а он сам старается не выходить на улицу - ведь ему может стать плохо, если он окажется рядом с мобильным телефоном. Супруга мужчины рассказала, что недавно они построили для него маленький дом, где он сможет проводить вечера: "Мы построили для моего мужа дом в саду, потому что наступают темные ночи и холода. У нас трое детей, и мы не можем включить отопление и свет, если находимся в одном доме. Там он будет в полной безопасности, он сможет зажечь камин и поиграть в бильярд," - рассказывает супруга Беррика.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- 13-летнюю девушку заставили выйти замуж за 48-летнего мужчину
- Драконы моря - живые существа в легендах
- 30 звезд, которые при встрече оказались очень приятными людьми
- Пять историй невероятного спасения осуждённых на смерть
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...
Связано с дегенерацией оболочек нервов, это два. Так что у чувака проблемы впереди.