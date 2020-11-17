У британца обнаружили "аллергию" на электричество

В доме Беррика нет сотовой связи, интернета и отопления, а он сам старается не выходить на улицу - ведь ему может стать плохо, если он окажется рядом с мобильным телефоном. Супруга мужчины рассказала, что недавно они построили для него маленький дом, где он сможет проводить вечера: "Мы построили для моего мужа дом в саду, потому что наступают темные ночи и холода. У нас трое детей, и мы не можем включить отопление и свет, если находимся в одном доме. Там он будет в полной безопасности, он сможет зажечь камин и поиграть в бильярд," - рассказывает супруга Беррика.