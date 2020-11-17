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13-летнюю девушку заставили выйти замуж за 48-летнего мужчину

13-летнюю девушку заставили выйти замуж за 48-летнего мужчину (3 фото)

Автор:
17 ноября 2020 09:05
Сообщество : Истории
Метки: в мире   дети   женитьба   истории   люди   свадьба   фото   
368
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На Филиппинах 13-летняя девочка была выдана замуж за 48-летнего мужчину, и теперь ей придётся заботиться о его детях, которые являются её ровесниками.
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Метки: в мире   дети   женитьба   истории   люди   свадьба   фото   
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29k
parallax 57 минут назад
Их пророк взял в жены восьмилетнюю. Последователям веры есть на что равняться.
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317
LinkLine 10 минут назад
девушку? афтар ты дурак?
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Serbento

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