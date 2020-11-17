13-летнюю девушку заставили выйти замуж за 48-летнего мужчину

Во время шокирующей церемонии, состоявшейся 22 октября, совсем ещё молоденькая невеста, одетая в традиционное белое платье, сидела рядом с женихом.



Сама Аснаира утверждает, что она «не боится» Абдулрзака, поскольку он «к ней добр».



«Я учусь готовить, потому что сейчас у меня это плохо получается. Я хочу сделать своего мужа счастливым», — отметила она.

Спустя три недели после свадьбы Абдулзрак построил небольшой дом, чтобы пара могла жить вместе.



Он работает фермером, а Аснаира выполняет работу по дому и помогает заботиться о детях Абдулрзака от других его браков, которые являются её ровесниками.



«Я счастлив, что её нашёл, сейчас я провожу с ней дни, а также забочусь о моих детях», — сказал Абдулзрак.

Пара поведала, что планирует завести детей, когда Аснаире исполнится 20 лет.



«Я заплачу за её обучение в школе, потому что хочу, чтобы она получила образование, дожидаясь подходящего времени для рождения детей», — сказал Абдулрзак.