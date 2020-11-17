13-летнюю девушку заставили выйти замуж за 48-летнего мужчину

На Филиппинах 13-летняя девочка была выдана замуж за 48-летнего мужчину, и теперь ей придётся заботиться о его детях, которые являются её ровесниками.
Аснаира Памансаг Мугалинг (Asnaira Pamansag Mugaling) стала пятой женой Абдулрзака Ампатуана (Abdulrzak Ampatuan) после однодневной свадебной церемонии, прошедшей в прошлом месяце в городе Мамасапано. Теперь ей придётся присматривать за его детьми, которые являются её ровесниками.
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Во время шокирующей церемонии, состоявшейся 22 октября, совсем ещё молоденькая невеста, одетая в традиционное белое платье, сидела рядом с женихом.
Сама Аснаира утверждает, что она «не боится» Абдулрзака, поскольку он «к ней добр».
«Я учусь готовить, потому что сейчас у меня это плохо получается. Я хочу сделать своего мужа счастливым», — отметила она.
Спустя три недели после свадьбы Абдулзрак построил небольшой дом, чтобы пара могла жить вместе.
Он работает фермером, а Аснаира выполняет работу по дому и помогает заботиться о детях Абдулрзака от других его браков, которые являются её ровесниками.
«Я счастлив, что её нашёл, сейчас я провожу с ней дни, а также забочусь о моих детях», — сказал Абдулзрак.
Пара поведала, что планирует завести детей, когда Аснаире исполнится 20 лет.
«Я заплачу за её обучение в школе, потому что хочу, чтобы она получила образование, дожидаясь подходящего времени для рождения детей», — сказал Абдулрзак.
Сама Аснаира утверждает, что она «не боится» Абдулрзака, поскольку он «к ней добр».
«Я учусь готовить, потому что сейчас у меня это плохо получается. Я хочу сделать своего мужа счастливым», — отметила она.
Спустя три недели после свадьбы Абдулзрак построил небольшой дом, чтобы пара могла жить вместе.
Он работает фермером, а Аснаира выполняет работу по дому и помогает заботиться о детях Абдулрзака от других его браков, которые являются её ровесниками.
«Я счастлив, что её нашёл, сейчас я провожу с ней дни, а также забочусь о моих детях», — сказал Абдулзрак.
Пара поведала, что планирует завести детей, когда Аснаире исполнится 20 лет.
«Я заплачу за её обучение в школе, потому что хочу, чтобы она получила образование, дожидаясь подходящего времени для рождения детей», — сказал Абдулрзак.
Организация Объединённых Наций называет детским браком любой официально заключённый брак или неофициальный союз с лицом, не достигшим 18 лет.
Также они отмечают, что детский брак ставит под угрозу развитие девочек и приводит к ранней беременности и социальной изоляции.
В некоторых частях Филиппин мусульманский закон о личном статусе, основанный на законах шариата, разрешает вступать в брак девочкам в период полового созревания.
По данным ЮНИСЕФ, на Филиппинах 726 тысяч несовершеннолетних невест — 12-е место в мире.
Также они отмечают, что детский брак ставит под угрозу развитие девочек и приводит к ранней беременности и социальной изоляции.
В некоторых частях Филиппин мусульманский закон о личном статусе, основанный на законах шариата, разрешает вступать в брак девочкам в период полового созревания.
По данным ЮНИСЕФ, на Филиппинах 726 тысяч несовершеннолетних невест — 12-е место в мире.
Примерно 15% девочек в стране выходят замуж до 18 лет, а 2% выходят замуж до 15 лет, по данным «Girls Not Bridges».
Лондонская благотворительная организация также сообщает, что девушки в Автономном регионе в Мусульманском Минданао, Мимаропе и Сокксксархене выходят замуж раньше, чем в других регионах.
Филиппины, где в основном преобладают католики, также являются единственной страной в мире, которая не допускает разводов.
Добавим, что страна взяла на себя обязательство искоренить детские, ранние и принудительные браки к 2030 году в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.
Лондонская благотворительная организация также сообщает, что девушки в Автономном регионе в Мусульманском Минданао, Мимаропе и Сокксксархене выходят замуж раньше, чем в других регионах.
Филиппины, где в основном преобладают католики, также являются единственной страной в мире, которая не допускает разводов.
Добавим, что страна взяла на себя обязательство искоренить детские, ранние и принудительные браки к 2030 году в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.
Источник:
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