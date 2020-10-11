Тауматихта Акселя: 3600 метров глубины. Искаженное исчадие бездны и его образ жизни

Когда прокол себе нос, вставил туда колечко и ходишь весь такой счастливый.

И пока философы спорили: бытие ли определяет сознание, или наоборот — наш желудок с глазами точно знал — бытие определило всю его жизнь. Прописаться на такой глубине — значит обходиться минимальными крохами еды, жить в вечном мраке и плющиться под нереальным давлением. Чтобы понять, каково это, возьмите ипотеку.