Тауматихта Акселя: 3600 метров глубины. Искаженное исчадие бездны и его образ жизни

Немало странной, нелепой, а то и просто жуткой жути таят глубины морей и океанов. И чем глубже ко дну, тем страннее, нелепее и жутче. Сегодня мы остановимся на глубине 3600 метров и постараемся не офигеть от инопланетной рожи тауматихта Акселя.
Биолог, что назвал эту рыбку в честь датского принца Кристиана Акселя, был либо лютый его ненавистник, либо знатный тролль. В любом случае, сей факт наверняка доставил монарху массу веселья. Не каждый день твоим именем называют живое исчадие ада.
Когда прокол себе нос, вставил туда колечко и ходишь весь такой счастливый.
И пока философы спорили: бытие ли определяет сознание, или наоборот — наш желудок с глазами точно знал — бытие определило всю его жизнь. Прописаться на такой глубине — значит обходиться минимальными крохами еды, жить в вечном мраке и плющиться под нереальным давлением. Чтобы понять, каково это, возьмите ипотеку.
Впервые рыбу обнаружили в 1950 году. Все описания этого монстра складываются, исходя из нескольких пойманных рыбок, так как в сети тауматихта Акселя попадает редко.
Внешность у животины соответствующая. Короткие плавники, полупрозрачно-чёрная кожа, маленькие подслеповатые глазки и огромная пасть, утыканная тонкими и кривыми зубами, как капкан. И, вроде бы, мы описали почти любую глубоководную тварь, но тауматихт и тут выделился.
Дело в том, что все нормальные удильщики (нормальные, лол), ловят свою добычу на светящийся пузырёк-эску. Эска — эдакая наживка для обитателей глубин, не блистающих особым интеллектом. В этой самой наживке сидят биолюминесцентные бактерии, приманивающие обитателей мрака своим светом.
Удочка обычного удильщика.
Тауматихт — не исключение, он тоже отрастил у себя на теле мерцающую штучку. Но если у всех эска, будучи отростком спинного плавника, маячит где-то над головой, то наш герой решил: чем ближе приманка к желудку — тем лучше. Поэтому рыба отрастила эску прямо во рту.
Удочка тауматихта Акселя.
По итогу, глупая рыбёшка без лишних раздумий заплывает хищнице прямиком в бездонную пасть. Но даже такую хитропопую животину может ожидать тотальный фейл на охоте. Виной тому — строение пасти. Поскольку кусало тауматихта огромно, а глаза малы, он не может разглядеть «клюнувшую» на его эску добычу чисто физически. Оттого рыбина смыкает челюсти рефлекторно.
Давай, потереби мою теребоньку, я знаю, ты хочешь это!
Если жертва оказалась по размеру — всё ок, исчадие ада поглотило в свои недра очередную невинную душу. Но если улов оказался крупнее, наш принц кошмаров просто не в состоянии выплюнуть неподходящую по размеру добычу — мешают загнутые, крючковатые зубы.
В таком случае парочка окажется в патовой ситуации: с одной стороны, тауматихта никак не может сжевать бедолагу, а с другой, жертва не в силах сорваться с крючковатых зубов. Сцепившемуся тандему остаётся только одно — глупо и смешно умереть от голода в смертельных объятьях друг друга.
Если ты не знаешь, как объяснить бате, зачем делать пирсинг, просто покажи нашего героя и скажи, что это может стать отличной приманкой для рыбы!
Как они размножаются и на какой глубине — никто не знает. Сколько икринок откладывает самка, и куда она это делает — тоже. Впрочем, отсутствие этих сведений позволяет предположить, что где-то на дне есть портал в ад, из которого периодически лезет всякая дрянь на радость нашим читателям.
Источник:
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