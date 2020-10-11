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Тауматихта Акселя: 3600 метров глубины. Искаженное исчадие бездны и его образ жизни

Тауматихта Акселя: 3600 метров глубины. Искаженное исчадие бездны и его образ жизни (6 фото + 1 гиф)

Автор:
11 октября 2020 15:16
Метки: животные   интересно   факты   
856
7

Немало странной, нелепой, а то и просто жуткой жути таят глубины морей и океанов. И чем глубже ко дну, тем страннее, нелепее и жутче. Сегодня мы остановимся на глубине 3600 метров и постараемся не офигеть от инопланетной рожи тауматихта Акселя.

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Метки: животные   интересно   факты   
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Алексей 59 минут назад
Тауматихта Акселя: 3600 метров глубины. Искаженное исчадие бездны и его образ жизни
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