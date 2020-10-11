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Деловая колбаса: такса оказалась отличным загонщиком овец

Деловая колбаса: такса оказалась отличным загонщиком овец (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2020 11:55
Сообщество : Животные
Метки: австралия   забавное видео   загонщик   овцы   порода собак   такса   такса развлекается   ферма   
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В Сети появилось видео, которое наверняка вызовет у вас улыбку. Его снял австралиец Чарли Роулендс, хозяин шестилетней таксы Фрэнки. Таксы, как известно, не относятся к пастушьим породам, но Фрэнки продемонстрировал удивительную склонность к этой работе и доказал, что от него не скроется ни одна овца!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: австралия   забавное видео   загонщик   овцы   порода собак   такса   такса развлекается   ферма   
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idhr Час назад
только такса не карликовая, а довольно-таки крупная. Но возможно кривизна перевода. Возможно в оригинале шла речь, не что именно эта такса карликовая, а что вообще такса собака не большая, и такая небольшая собака справляется с таким делом как пасти овец.
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