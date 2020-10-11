Деловая колбаса: такса оказалась отличным загонщиком овец

В Сети появилось видео, которое наверняка вызовет у вас улыбку. Его снял австралиец Чарли Роулендс, хозяин шестилетней таксы Фрэнки. Таксы, как известно, не относятся к пастушьим породам, но Фрэнки продемонстрировал удивительную склонность к этой работе и доказал, что от него не скроется ни одна овца!

0 Ролик был снят 28 сентября в Гириламбоуне, Новый Южный Уэльс.



Маленькая собачка доказала, что у нее стальные нервы! Шутка ли - справиться с целым стадом овец и заставить этих упрямых животных зайти в загон.

Такса принадлежит не к пастушьим собакам, а к гончим. Порода изначально была выведена для охоты на барсуков, кроликов и лис. Так что такса - создание не робкого десятка!

0 Источник: Фрэнки вот, за неимением барсуков, гоняет овец. По всей видимости, он имеет некоторое влияние на ферме, потому что овцы всеми силами стараются избежать собачьего гнева и побыстрее войти в загон.

0 Источник: Все происходит довольно быстро, четко и слаженно. Даже самые непослушные овцы оказываются там, где они должны быть.