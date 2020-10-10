10 пород собак, которые очень похожи друг на друга

Обычно кане-корсо можно отличить по купированным ушам, но если такую манипуляцию не проводить, то их можно спутать с боксёрами. Главное отличие, это, конечно же, размеры — кане-корсо куда более мощные и мускулистые, чем боксёры, которые отличаются подтянутостью.



Если же вы так и не смогли определить, кто перед вами — мопс или лабрадор, лучше спросите у его хозяина: «А кто это тут такой милашка-очаровашка?». Уверены, владельцы с радостью расскажут вам о породе и характере своего питомца.