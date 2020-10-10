10 пород собак, которые очень похожи друг на друга

В мире существует огромное количество пород собак, и перепутать некоторых из них друг с другом куда проще, чем может показаться.
Отличия могут быть самыми незаметными, однако вы раните хозяина аляскинского маламута в самое сердечко, если сделаете ему комплимент о том, какой же у него симпатичный хаски. Чтобы не совершить такую ошибку и быть своим в среде собаководов, достаточно знать разницу между породами собак, которые люди частенько путают.
Сенбернар и московская сторожевая
Разницу пород выдают размеры: московская сторожевая меньше сенбернара. Ну а ещё отличия буквально написаны на мордах, ведь у сенбернара более длинные брыли — складки на морде.
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Золотистый ретривер и лабрадор-ретривер
Золотистые ретриверы могут похвастаться более длинным мехом и пушистым хвостом. У лабрадоров же хвост короткошёрстный, как и шкура по всему телу. Кроме того у них более мускулистое телосложение и длинные лапы.
Аляскинский маламут и хаски
Маламуты более мощные, их шерсть длиннее и пушистее, а уши более закруглённые. Хаски же кажутся изящнее, стройнее. Ещё может показаться, что у маламутов более доброе выражение морды, чем у хаски — всё из-за особенностей окраса последних. Однако так только кажется, ведь характер собаки вовсе не зависит от её цвета.
Колли и шотландская овчарка (шелти)
Самое главное отличие этих двух пород — размеры. Колли куда больше шелти, которые рядом с такими собаками кажутся их мини-версиями. Ещё у колли лоб более плавно переходит в переносицу и нос, в то время как у шелти переход яркий и заметный.
Бернский зенненхунд и австралийская овчарка (аусси)
Зенненхунды больше австралийских овчарок, их морда и лоб мощнее. Зато у аусси могут быть разные окрасы шкуры: чёрный триколор, красный или голубой мрамор с подпалом или без него, коричневый триколор.
Акита-ину и сиба-ину
Первое, что бросается в глаза при сравнении этих двух пород, это размеры — акита куда больше сибы. Отличается у них и шерсть: у акиты она густая и более жёсткая, с плотным подшёрстком.
Чихуахуа и русский той
Хоть обе породы и могут показаться похожими из-за своей миниатюрности, отличия у них всё же есть. Голова у чихуахуа более круглая, в то время как у тоя она вытянутая. Да и вообще сами по себе тои более худощавые, а чихуахуа — коренастые.
Французский бульдог и бостон-терьер
У француза куда больше складочек на морде, в то время как бостоны более «гладкие». Также первого отличают закруглённые кончики ушей и бочкообразная грудная клетка.
Кане-корсо и боксёры
Обычно кане-корсо можно отличить по купированным ушам, но если такую манипуляцию не проводить, то их можно спутать с боксёрами. Главное отличие, это, конечно же, размеры — кане-корсо куда более мощные и мускулистые, чем боксёры, которые отличаются подтянутостью.
Если же вы так и не смогли определить, кто перед вами — мопс или лабрадор, лучше спросите у его хозяина: «А кто это тут такой милашка-очаровашка?». Уверены, владельцы с радостью расскажут вам о породе и характере своего питомца.
Если же вы так и не смогли определить, кто перед вами — мопс или лабрадор, лучше спросите у его хозяина: «А кто это тут такой милашка-очаровашка?». Уверены, владельцы с радостью расскажут вам о породе и характере своего питомца.
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