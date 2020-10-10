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10 пород собак, которые очень похожи друг на друга

10 пород собак, которые очень похожи друг на друга (10 фото)

Автор:
10 октября 2020 08:52
Сообщество : Животные
Метки: Порода   животные   порода собак   различие   собака   фото   
356
10
В мире существует огромное количество пород собак, и перепутать некоторых из них друг с другом куда проще, чем может показаться.
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Метки: Порода   животные   порода собак   различие   собака   фото   
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2  комментария
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15k
Олег Час назад
Отличить маламут от хаски можно по пинку. Если собака посмотрит на вас с укором- значит маламут. А если с весёлыми лаем убежит в даль - хаски.
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Mamin Sibiriak Олег Полчаса назад
А если собака откусила тебе голову - то это собака Баскервилей.
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