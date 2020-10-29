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Настоящие Том и Джерри: игра в кошки-мышки и "обнимашки"

Настоящие Том и Джерри: игра в кошки-мышки и "обнимашки" (5 фото)

Автор:
29 октября 2020 13:50
Сообщество : Животные
Метки: забавное видео   кот и мышь   кошки мышки   мир животных   поведение животных   том и джерри   
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В Сети появилось видео, которое ломает устоявшиеся стереотипы. Судя по всему, кошки и мышки вполне могут ужиться вместе... Или все-таки нет?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавное видео   кот и мышь   кошки мышки   мир животных   поведение животных   том и джерри   
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