Настоящие Том и Джерри: игра в кошки-мышки и "обнимашки"

В Сети появилось видео, которое ломает устоявшиеся стереотипы. Судя по всему, кошки и мышки вполне могут ужиться вместе... Или все-таки нет?
Видео было снято в Китае и быстро распространилось по интернету. Посмотрите - полное ощущение, будто кот и мышь сначала лениво играют в "догонялки", а потом мышь бежит обняться со своим большим пушистым другом, прячась у него под животом.
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Ну прямо Том и Джерри, герои популярных диснеевских мультфильмов, которые не могут жить друг без друга, сколько бы ни дрались.
Сначала на видео мышь как бы замирает. Это и страх, и стратегия, которую используют многие животные в надежде, что нападающий оставит их в покое. А вот то, что потом мышь подбегает прямо к коту и зарывается в его живот, можно объяснить лишь тем, что к этому моменту грызун уже в шоке, дезориентирован - следовательно, действует нерационально.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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