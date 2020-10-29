Настоящие Том и Джерри: игра в кошки-мышки и "обнимашки"

Сначала на видео мышь как бы замирает. Это и страх, и стратегия, которую используют многие животные в надежде, что нападающий оставит их в покое. А вот то, что потом мышь подбегает прямо к коту и зарывается в его живот, можно объяснить лишь тем, что к этому моменту грызун уже в шоке, дезориентирован - следовательно, действует нерационально.