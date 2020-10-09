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Как выглядят китайские поля, где выращивают перец чили

Как выглядят китайские поля, где выращивают перец чили (9 фото)

Автор:
09 октября 2020 15:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: аэрофотографии   аэрофотография   китай   перец   перец чили   сбор урожая   ферма   
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Огромные поля ярко-малинового цвета - это ферма в Кучэ на северо-западе Китая, где выращивают острый перец чили. Сажают его где-то в мае, а собирают с августа по октябрь. Сушат прямо на полях, а затем перец отправляется на рынки по всей стране.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аэрофотографии   аэрофотография   китай   перец   перец чили   сбор урожая   ферма   
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