Как выглядят китайские поля, где выращивают перец чили

Огромные поля ярко-малинового цвета - это ферма в Кучэ на северо-западе Китая, где выращивают острый перец чили. Сажают его где-то в мае, а собирают с августа по октябрь. Сушат прямо на полях, а затем перец отправляется на рынки по всей стране.

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Фермеры на поле, где сушится перец чили. Кучэ, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай 0 Источник:

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Чили сажают в мае, после сбора урожая чеснока 0 Источник:

С августа по октябрь - основная страда. Сбор, сушка перца, упаковка 0 Источник: Фермеров вдохновляет надежда на большую прибыль и растущий спрос на этот товар, особенно в Сычуани и Хунани. Однако основная прибыль достается не им, а торговцам и инвесторам.

Механический комбайн может обработать от пяти до восьми гектаров перца, собрав от 160 до 240 тонн перца в день 0 Источник: Без оборудования для выполнения того же объема работ требуется около 400 человек и в 12 раз больше денег.

Сушка чили - это классический способ сохранить аромат острого перца. К тому же в сушеном виде его легче паковать, хранить, транспортировать и продавать 0 Источник:

Общее годовое мировое производство всех сортов перца (стручкового и душистого) оценивается примерно в 34 миллиона тонн 0 Источник:

Высушенный чили складывают в большие мешки и развозят по торговым точкам 0 Источник: