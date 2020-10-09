Как выглядят китайские поля, где выращивают перец чили

Огромные поля ярко-малинового цвета - это ферма в Кучэ на северо-западе Китая, где выращивают острый перец чили. Сажают его где-то в мае, а собирают с августа по октябрь. Сушат прямо на полях, а затем перец отправляется на рынки по всей стране.
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С августа по октябрь - основная страда. Сбор, сушка перца, упаковка
Фермеров вдохновляет надежда на большую прибыль и растущий спрос на этот товар, особенно в Сычуани и Хунани. Однако основная прибыль достается не им, а торговцам и инвесторам.
Механический комбайн может обработать от пяти до восьми гектаров перца, собрав от 160 до 240 тонн перца в день
Без оборудования для выполнения того же объема работ требуется около 400 человек и в 12 раз больше денег.
Сушка чили - это классический способ сохранить аромат острого перца. К тому же в сушеном виде его легче паковать, хранить, транспортировать и продавать
Общее годовое мировое производство всех сортов перца (стручкового и душистого) оценивается примерно в 34 миллиона тонн
Перец чили входит в состав большинства блюд в регионе Синьцзян на северо-западе Китая
Сушеный перец чили также очень популярен в Индии, Латинской Америке и США. В Европе крупнейшим производителем чили является Испания (там в основном выращивается длинностручковый вариант, который называют "испанским перцем").
Источник: — переведено специально для fishki.net
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