Кузнечиковый хомяк: Яд его не убивает, а тонизирует. Невероятный хищный хомяк кромсает скорпионов и многоножек

Будь кузнечиковый хомяк побольше, он бы пустил всю фауну Северной Америки на фарш. К счастью, устраивать геноцид очень сложно, когда твой вес всего 50 граммов.

Облик животного вообще не соответствует его репутации: ни тебе перекатывающихся под кожей мускулов, ни яда, ни длинных когтей с шипами. Да даже клыков у хомячков нет. Вместо них 4 отточенных до бритвенной остроты резца. Добавьте милые чёрные глазки, и вот перед вами Хомка — мимимишный любимец семьи.