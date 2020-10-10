Кузнечиковый хомяк: Яд его не убивает, а тонизирует. Невероятный хищный хомяк кромсает скорпионов и многоножек

А что, если грызуны прозябают в самом низу пищевой цепочки лишь потому, что вся их ненависть и агрессия сконцентрирована в одном конкретном хомяке? Хомяке настолько яростном, что ни боль, ни яды не способны остановить его от уничтожения врага.
Будь кузнечиковый хомяк побольше, он бы пустил всю фауну Северной Америки на фарш. К счастью, устраивать геноцид очень сложно, когда твой вес всего 50 граммов.
Облик животного вообще не соответствует его репутации: ни тебе перекатывающихся под кожей мускулов, ни яда, ни длинных когтей с шипами. Да даже клыков у хомячков нет. Вместо них 4 отточенных до бритвенной остроты резца. Добавьте милые чёрные глазки, и вот перед вами Хомка — мимимишный любимец семьи.
Но не дайте облику зверя обмануть себя. Пока родичи хомячка грызут семена и прочую веганскую шушеру, это создание рвёт хитин и крушит кости! Выбираясь из своей норки ночью, кузнечиковый хомячок издаёт леденящий душу писк, предупреждающий мир о том, что зло жаждет утолить свой голод.
Во время охоты зверёк использует одну и ту же тактику: хирургически точным ударом хищник вбивает свои резцы в мозг жертвы, убивая её мгновенно. Причём удары его одинаково точны как при убийстве кузнечиков и многоножек, что вдвое больше него, так и при нападении на своих родичей, тушканчиков, мышей и хомячков.
Конечно, добыча отчаянно сопротивляется. Скорпионы и многоножки вливают в хомячков такие порции яда, от которых даже человек может двинуть кони. Вот только этому меховому маньяку пофиг на любые концентрации токсинов! Его нервные клетки впитывают яд, словно губка, и посылают в мозг сигналы. Вот только если у других животин мозг воспринимает их как адскую боль, то у хомячка они оказывают мощный тонизирующий эффект!
Хомячки могут выжить даже под формалином — одним из самых токсичных веществ в принципе. Так что яд скорпиона для них не больнее прививки.
Слава Всевышнему, что уничтожители всего сущего не собираются в боевые стаи, способные завалить зверя покрупнее. Скучковаться их могут заставить только две вещи: предвкушение эпической резни, после которой еды хватит на всех, и жажда наплодить новых угнетателей пустынь.
Времени для предварительных ласк и брачных игр у хомяков нет, они приветствуют жёсткое спаривание безо всяких обязательств. В скором времени после акта любви хомячиха выталкивает из себя от 3 до 6 свежих уничтожителей. Присматривать за ними долго не приходится, минихомячки способны убивать уже с первых дней жизни, так что мамашу они покидают практически сразу после рождения.
После того, как животинка немного освоится в этом мире, она решает обзавестись уютной норкой, где можно выстраивать новые зловещие планы. Только вот копать норы — это удел слабаков и терпил. Кузнечиковый хомячок просто находит подходящее убежище и жестоко убивает предыдущего хозяина, не забывая перекусить останками бывшего владельца недвижимости.
Источник:
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