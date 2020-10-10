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Кузнечиковый хомяк: Яд его не убивает, а тонизирует. Невероятный хищный хомяк кромсает скорпионов и многоножек (7 фото)

Автор:
10 октября 2020 11:16
Метки: интересно   факты   хомяки   
537
7

А что, если грызуны прозябают в самом низу пищевой цепочки лишь потому, что вся их ненависть и агрессия сконцентрирована в одном конкретном хомяке? Хомяке настолько яростном, что ни боль, ни яды не способны остановить его от уничтожения врага.

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Метки: интересно   факты   хомяки   
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Летучий Мыш Час назад
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Едондер пуп 3 часа назад
А если его "Новичком" намазать - он превратится в хомячьего Халка? Никому ничего не подсказываю, просто научный интерес)))
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11k
робт Едондер пуп 3 часа назад
нет он станет тупым предводителем хомяков и начнет жрать крабов и дошик
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Едондер пуп робт 3 часа назад
Тупым предводителем СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ хомяков? Так это елей вам на душу, опять же.
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