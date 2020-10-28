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Ещё один самоубился: соратника Тесака нашли мёртвым в лесу

Ещё один самоубился: соратника Тесака нашли мёртвым в лесу (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 00:48
Сообщество : Криминал
Метки: Костылев   Марцинкевич   в лесу   россия   самоубийство   смерть   соратник   тесак   
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Стало известно, что бывший соратник Максима Марцинкевича Артём Костылев , который ранее плотно сотрудничал со скандально известным, а ныне уже покойным националистом, даже снимался в нескольких роликах срежиссированных Тесаком, также отправился в "поля вечной охоты", Его тело найдено в подлеске недалеко от Красногорска и тоже с признаками самоубийства, как предварительно установило следствие.

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Метки: Костылев   Марцинкевич   в лесу   россия   самоубийство   смерть   соратник   тесак   
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2k
Hallo FreeSpace 9 часов назад
это хоть кому-то интересно ?
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8k
Иван Акимов Полчаса назад
Тогда уж должна быть и эпидемия нерусских нациков.
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669
Yuri Час назад
Моссад работает чётко
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459
Шел мимо Yuri 57 минут назад
и в тюрьму к тесаку агентов моссад запустили?
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1k
smokes Час назад
ну что.. самоубийство.. дело закрыто, легко и удобно...
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9k
Павел Бреусов 2 часа назад
Прям эпидемия суицидов. То что наши доблестные стражи порядка не могут посадить нациков по статье и их "самоубивают", говорит не пользу стражей порядка - такое профессиональной непригодностью называется. С другой стороны данные нацики прямое наследие наших властей, решивших искоренить в стране всё советское. Прям как в книге "Тарас Бульба", "я тебя породил - я и убью".
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24k
Aqueronte 2 часа назад
Силовики не отличаются фантазией
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40k
Митрий 2 часа назад
Ксюх, от этих, как ты их называешь, националистов - пользы больше, чем от тебя.
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341
20 cm 3 часа назад
вот знаете, что то в национализме есть. точнее ситуация у нас в стране такова - приедешь на сев.кавказ - с девушкой не познакомиться, крестный ход не устроить, в шортах не походишь...
пиво в спортбаре особо не попьешь....
что это как не национализм со стороны коренных народов? но когда здесь, у меня на родине танцуют лезгинки, нагло пристают к девушкам, устанавливают свои правила под предлогом своей культуры - это нормально? правительство считает что это нормально.
и вот хрен его знает, как относится к деятельности Тесака и иже с ними, а так же как относится к действиям властей на этом фоне.
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11
Олег 3 часа назад
Мутная тема какая то.
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5k
vitenok 5 часов назад
Ну, сейчас начнётся вой, что это тоже был человек, как вы можете плясать на костях и т.д. и т.п.
СОБАКЕ СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ.
( настоящие биологические собачки , извините, речь не про вас).
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459
Шел мимо vitenok 56 минут назад
до тех пор пока тебя. твою маму, брата или отца не записали в те самые собаки. Любая собака должна предстать перед судом.
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−52
byha2019 8 часов назад
Веры в наших палицаев нет и их объективность. Угнали тачку в 2012, чуваков поймали(сам видел камеры видеозаписи) Тачку не нашли( хотя по гаджету пробили). И потом их отпустили по не понятным причинам. Я писал в прокуратуру на следаков. Ни привета ни ответа и видеозаписи потом все у следователя с компа пропали)))))
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−52
byha2019 9 часов назад
Не чисто тут. Два суицида?!! Серьезно!!!
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116
Timur 9 часов назад
Обычно, нацистов сама власть прикармливает, а потом либо нацисты приходят к власти, либо, если власть ещё в силе - она избавляется от них. А какие варианты? - Можно, конечно устроить суд, но тогда много кого потянут за собой.
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4k
ZAR Timur 8 часов назад
Между понятиями "нацист" и "националист" есть разница. Марцинкевич был вторым, как и его приятель.
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1k
Иван Алексеев ZAR 6 часов назад
Да не был он не тем, ни другим. имел с ним как то личное общение. Довольно скользкий человек с повышенным ЧСВ.
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116
Timur ZAR 4 часа назад
Ну да, ну да.
Ну да, ну да.
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11k
Иван ZAR 2 часа назад
ни малейшей принципиальной разницы. ущербны и те и другие
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9k
Павел Бреусов ZAR 2 часа назад
нацист - это крайняя стадия националиста, а по сути то же зло, по крайней мере в нашем многонациональном государстве.
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14k
КешаИванов 9 часов назад
Дело ясное, что дело тёмное ...
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25k
Acu900 10 часов назад
Как говорится умер Максим,
да и х.й с ним...
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88k
Редька с хреном Автор поста Acu900 9 часов назад
Логично - понадеялся на крышу конторы, а его списали, как отработанный материал.
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258
Павел Леонов Acu900 8 часов назад
Возможно имелась в виду эта песня...
Ссылка www.youtube.com
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