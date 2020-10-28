Ещё один самоубился: соратника Тесака нашли мёртвым в лесу

Стало известно, что бывший соратник Максима Марцинкевича Артём Костылев , который ранее плотно сотрудничал со скандально известным, а ныне уже покойным националистом, даже снимался в нескольких роликах срежиссированных Тесаком, также отправился в "поля вечной охоты", Его тело найдено в подлеске недалеко от Красногорска и тоже с признаками самоубийства, как предварительно установило следствие.
"Грибник обнаружил тело Костылева под деревом в лесу неподалёку от Красногорска. Он вызвал полицейских, которые и установили личность погибшего. Им оказался 36-летний Артём Костылев. Рядом с телом был рюкзак, предположительно, принадлежащий покойному", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящий момент проверку по факту обнаружения тела начал Следственный комитет. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но, вероятнее всего, Костылев покончил с собой", - сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Напомним, что тело Марцинкевича было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. Родные и близкие покойного не согласились с версией следствия и пригласили независимого эксперта, который по косвенным признакам сделал заключение о том, что Максим (Тесак) не мог сам себе нанести имеющиеся на теле повреждения.
Воронежский националист по прозвищу Пельмень сообщил, что для проведения независимой экспертизы тело выдать отказались и по этому судмедэксперту Елене Кучиной, после работы с медицинскими документами осмотра трупа и фотографиями, пришлось проводить беглый осмотр открытых участков тела покойного Тесака в присутствии родных и соратников на кладбище, непосредственно перед захоронением.
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Каким бы человек не был - это не повод не проводить тщательное расследование, а следствие палец о палец не ударит, пока не прилетит пару пинков сверху для особых расследований.
пиво в спортбаре особо не попьешь....
что это как не национализм со стороны коренных народов? но когда здесь, у меня на родине танцуют лезгинки, нагло пристают к девушкам, устанавливают свои правила под предлогом своей культуры - это нормально? правительство считает что это нормально.
и вот хрен его знает, как относится к деятельности Тесака и иже с ними, а так же как относится к действиям властей на этом фоне.
СОБАКЕ СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ.
( настоящие биологические собачки , извините, речь не про вас).
да и х.й с ним...