Ещё один самоубился: соратника Тесака нашли мёртвым в лесу

Напомним, что тело Марцинкевича было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. Родные и близкие покойного не согласились с версией следствия и пригласили независимого эксперта, который по косвенным признакам сделал заключение о том, что Максим (Тесак) не мог сам себе нанести имеющиеся на теле повреждения.

Воронежский националист по прозвищу Пельмень сообщил, что для проведения независимой экспертизы тело выдать отказались и по этому судмедэксперту Елене Кучиной, после работы с медицинскими документами осмотра трупа и фотографиями, пришлось проводить беглый осмотр открытых участков тела покойного Тесака в присутствии родных и соратников на кладбище, непосредственно перед захоронением.