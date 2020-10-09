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9 уникальных событий в истории, которые человечество наблюдало лишь однажды

9 уникальных событий в истории, которые человечество наблюдало лишь однажды (9 фото)

Автор:
09 октября 2020 18:50
Метки: история   события   уникальные   факты   явления   
2571
9
Есть бесчисленные события, которые так или иначе отразились на истории человечества. И хотя некоторые из наиболее важных событий затмили более мелкие, каждое из них имеет свою важность и поощряет будущие научные исследования. Мы собрали 9 явлений, которые только один раз видели в этом странном мире, что иногда преподносит нам большие сюрпризы.
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Метки: история   события   уникальные   факты   явления   
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22k
Павел Плеханов 10 часов назад
Это шедевр:
"произошло то, что несколько солнечных частиц столкнулись с магнитным полем Земли..."
несколько - это сколько в штуках?
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28k
Azesh 2 часа назад
в порядке ликбеза: вирус натуральной оспы- один из четырех болезнетворных вирусов, которых удалось победить человечеству за его историю. На победу над оспой ушло более тысячи лет, еще тогда начали делать первые прививки. Тем не менее- победа считается условной и существует шанс на возвращение вируса натуральной оспы, поэтому во всех серъезных лабораториях мира имеется его образец, в замороженном виде. А, например, чума живет и здравствует, избавиться от нее невозможно, для этого надо уничтожить полностью популяцию нескольких десятков видов животных и насекомых, являющихся носителями- что теоретически невозможно. В России работает несколько противочумных станций, которые внимательно следят за популяциями носителей.
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26k
KiploksAKS 7 часов назад
Переводчика - к стенке.
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29k
Mamin Sibiriak 8 часов назад
Логика подсказывает, что любой метеорит, в том числе и Тунгусский, не может упасть дважды.
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9k
Denissg Mamin Sibiriak 8 часов назад
Рикошет!
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55k
Опиум для народа 10 часов назад
-"Это странное событие восходит к 16 веку в Страсбурге, где где-то от 50 до 400 человек вышли на улицы, чтобы бесконтрольно танцевать в течение нескольких дней."-
-так это флешмоб был.)))
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Олегbl4 Опиум для народа 10 часов назад
Это впервые открыли либо "спиды", либо "экстази".
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7k
Андрей Ватрушкин Опиум для народа 10 часов назад
Вот тут про подконтрольные танцевальные марафоны в Америке.
Ссылка youtu.be
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417
Мистер Фикс Олегbl4 9 часов назад
Или вшей вытряхиаали
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