9 уникальных событий в истории, которые человечество наблюдало лишь однажды

Это уникальная болезнь, потому что она одна из самых смертоносных из известных человечеству и единственная, которая была полностью уничтожена. Оспа не лечится, а вакцина против оспы была первой успешной вакциной, которая когда-либо была изобретена. Было обнаружено, что крестьяне, работавшие с крупным рогатым скотом, заразились гораздо более благоприятной формой заболевания, и благодаря этому они были иммунизированы против нее. Это показало, что введение аттенуированного вируса может генерировать антитела к любому штамму того же вируса. Позже это станет той вакциной, которую мы знаем сегодня.